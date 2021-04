Herstel: Consumentenuitgaven aan kleding en sieraden schieten omhoog in maart

De consumentenuitgaven zijn in maart flink omhoog geschoten, zo meldt de Rabobank op basis van hun eigen onderzoek. “Het lijkt er sterk op dat de mogelijkheden voor click&collect en winkelen op afspraak hun vruchten afwerpen,” aldus het rapport. In de categorie ‘kleding en sieraden’ is een sterk herstel te zien en liggen de uitgaven nog maar net iets onder het niveau van maart 2019.

Uit de cijfers blijkt dat halverwege maart de uitgaven aan kleding en sieraden kort boven het niveau van 2019 lag. Begin maart werd het winkelen op afspraak ingesteld wat de korte opleving kan verklaren.

De algehele consumptie ligt volgens de cijfers van Rabobank nog maar 2 procent onder het niveau van maart 2019. In vergelijking met vorig jaar, lag de consumptie bijna 8 procent hoger dan in maart 2020. “Dit is een veel kleinere krimp dan in de afgelopen maanden en zelfs kleiner dan in augustus en september 2020 toen er veel minder lockdownmaatregelen waren,” aldus het rapport.

“Het lijkt er dus op dat zowel winkeliers als hun klanten de mogelijkheden die er zijn steeds beter benutten. Daar komt nog bij dat het online winkelen een grote vlucht heeft genomen. Dit biedt compensatie voor de beperkingen die er voor fysieke winkels nog steeds zijn. Ook verbetering van het consumentenvertrouwen kan meespelen,” aldus de verklaring van Rabobank.