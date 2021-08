Herstel: Economie driekwart regio’s weer op of boven pre-corona niveau

De economie liet in het tweede kwartaal een flink herstel zien, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder werd al gemeld dat de Nederlandse economie met 9,7 procent was gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Nu blijkt dat in driekwart van de regio’s de economie gelijk of boven het niveau van 2019 lag.

In 26 regio’s was de economie groter dan in 2019 en in 14 regio’s was de omvang vergelijkbaar. In 12 regio’s was de economie kleiner dan het niveau van 2019. Regio’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Amsterdam waar de economie 18 procent en 8 procent kleiner was dan in het tweede kwartaal van 2019. Deze daling schrijft het CBS toe aan de bedrijfstakken die een groot aandeel hebben in de economie in de regio die hard geraakt zijn tijdens de crisis. Denk aan luchtvaart, horeca, reisbemiddeling en de cultuur sector.

Andere regio’s waarbij de economie nog achterblijft zijn Stadsgewest Utrecht, Oost Groningen, Zuid-Oost Drenthe, Noord-Overijssel, Noordoostpolder en Urk, Noord-Friesland, Agglomeratie Haarlem, Agglomeratie Bollenstreek en Leiden, Overig Agglomeratie Amsterdam en Zeeuwsch-Vlaanderen.