Herstructurering moederbedrijf Bever en Juttu afgerond, verandert naam naar Yonderland

De herstructurering van de A.S. Adventure Group, het moederbedrijf van onder meer Bever en Juttu, is rond. Dat blijkt uit een persbericht in handen van internationale media, waaronder Knack, Le Soir en HLN. De banken krijgen een belang in de groep, en het Franse investeringsfonds PAI investeert 25 miljoen euro. De groep maakt van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe commissarissen aan te wijzen en de naam van de groep te veranderen naar Yonderland.

Het herstructureringsakkoord werd in maart al aangekondigd. Toen werd al duidelijk dat de groep voor bijna de helft in handen zou komen van twaalf banken, die in ruil daarvoor 85 miljoen euro aan schulden kwijtschelden. PAI behoudt met de kapitaalinvestering het meerderheidsaandeel.

“Deze financiële procedure geeft de internationale groep extra slagkracht om de coronapandemie te trotseren, maar vooral ook om de voorziene groeistrategie verder uit te werken,” zo zei financieel directeur Kris Horrevorst toen tegen De Tijd. In het persbericht staat vermeld dat het bedrijf wil ‘groeien door selectief nieuwe winkels te openen en ook onze e-commerceplatformen uit te breiden’. Operationeel verandert er voor het bedrijf niets, zo blijkt uit het bericht.

Naamsverandering en twee nieuwe bestuursleden voor A.S. Adventure na herstructurering

Tot de raad van bestuur van treden twee nieuwe commissarissen toe: Daniël Ropers, voorheen topman bij Bol.com, en Robert Bensoussan, voormalig CEO bij L.K. Bennett en Jimmy Choo.

De nieuwe naam van het bedrijf, Yonderland, onderstreept dat het bedrijf een nieuwe fase in gaat. Tegelijkertijd kan de naam in de toekomst verwarring voorkomen over het onderscheid tussen dochterbedrijf A.S. Adventure en het moederbedrijf, dat tot voor kort dezelfde naam droeg.

Onder Yonderland valt naast A.S. Adventure, Bever en Juttu ook het Britse Cotswold Outdoor. De groep telt in totaal zo’n tweehonderd winkels, verspreid over Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Ierland en Groot-Brittannië.

Hoofdbeeld: Juttu