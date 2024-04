Herstructurering SportsCheck: winkel in Aken blijft open, directeuren stappen op en personeelsbestand hoofdkantoor verkleint

De herstructurering bij SportsCheck onder de nieuwe eigenaar, Cisalfa Sports S.p.A., is in volle gang. Eerder werden diverse SpotsCheck-winkels gesloten en werd ook bekend dat het personeel op het hoofdkantoor in München wordt uitgedund. Nu wordt duidelijk dat 80 HQ-medewerkers het bedrijf moeten verlaten, zo deelt SportsCheck in een persbericht.

Vanaf aankomende zomer telt het SportsCheck-hoofdkantoor in München nog 160 medewerkers, zo is te lezen. Dat betekent dat 80 werknemers worden ontslagen. SportsCheck benadrukt dat alle stageplaatsen behouden blijven.

“We hebben ons best gedaan een levensvatbaar concept uit te werken wat betreft de herstructurering. De inkrimping van het personeelsbestand op het hoofdkantoor in München is erg moeilijk voor de betrokkenen”, aldus curator Alex Bierbach. “Maar zo'n aanzienlijke personeelsverkleining is nodig om de meerderheid van SportsCheck te behouden en succesvol te positioneren voor de toekomst.”

Een positieve wending wat betreft de herstructurering is dat de geplande sluiten van de SportsCheck-vestiging in Aken van de baan is. Deze winkel blijft dus open, zo wordt in het persbericht bekend gemaakt. De winkels in München, Augsburg, Bremen en Unterhaching zullen wel sluiten.

Nu de herstructurering ten einde loopt en SportsCheck wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar, Cisalfa Sports, hebben Chief Executive Officer, Matthias Rucker, en Chief Financial Officer, Christian Marzinzik, besloten het bedrijf te verlaten. Beiden zullen na de zomer nieuwe kansen achterna gaan.