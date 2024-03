Ondanks overname: SportScheck moet winkels sluiten

Er heerst teleurstelling bij SportScheck ondanks dat de sportmoderetailer werd gered door het Italiaanse Cisalfa.

Vier van de dertig SportScheck-winkel en één outlet van de sportwinkelketen moeten namelijk voor de zomer sluiten, zo maakt curator curator Axel Bierbach van het advocatenkantoor Müller Heydenreich Bierbach & Kollegen vrijdag bekend. De vestigingen in Aken, Augsburg, Bremen, München en Unterhaching worden door de sluiting getroffen.

“In de loop van de noodzakelijke herstructurering hebben we intensieve onderhandelingen gevoerd in een poging om de sluiting van winkels en het daarmee gepaard gaande banenverlies tot een minimum te beperken. Dit is gelukt met behulp van de herstructureringsbijdragen die de betrokken partijen op verreweg de meeste locaties hebben toegezegd”, aldus Bierbach.

Daarnaast gaat de flagshipstore in München, waarvoor onlangs een nieuw pand werd gezocht, nu ook sluiten. Hier is echter wel een andere reden voor: Volgens Bierbach was er “geen geschikt huurpand op de markt in München dat voldoet aan de hoge eisen die SportScheck stelt aan een eersteklas flagship sportwinkel”. De sportwinkel probeert echter nog steeds een huurpand te vinden in het centrum van München.

200 werknemers getrokken door sluiting winkels

Het einde van de vestiging in München betekent ook het einde voor ongeveer 100 werknemers, met een totaal van bijna 200 medewerkers die getroffen worden door de sluitingen, aldus het persbericht. Op het hoofdkantoor in München zullen nog meer banen verdwijnen, maar over de omvang daarvan kan op dit moment nog geen informatie worden gegeven. “Het was belangrijk voor ons om eerst de werknemers en ondernemingsraden persoonlijk te informeren over de noodzakelijke herstructureringsmaatregelen zodra het contract met de toekomstige eigenaar was gesloten”, aldus de curator. De besprekingen over het zo sociaal verantwoord mogelijk schrappen van banen zijn naar verluidt al begonnen.

Op woensdag benadrukte de nieuwe eigenaar, Cisalfa Sport, dat de bedrijfsactiviteiten zouden worden voortgezet onder de merknaam SportScheck en dat het hoofdkantoor in München zou worden gehandhaafd. SportScheck moest eind november faillissement aanvragen nadat beloofde betalingen van de eveneens failliete eigenaar Signa Holding uitbleven. De reeds overeengekomen overname van de winkelketen door de Britse Frasers Group werd vervolgens stopgezet.