Frasers Group trekt aankoop Sportscheck in, maar overweegt overname na faillissement

Frasers Group zegt ‘gebruik te hebben gemaakt van zijn rechten’ om zich terug te trekken uit de bindende overeenkomst die het bedrijf sloot om Sportscheck over te nemen. Het bedrijf trekt zich terug doordat de Oostenrijkse sportretailer 30 november een insolventie aanvroeg, maar ziet het bedrijf nog steeds als ‘aantrekkelijke aanwinst’.

In oktober bracht Frasers Group het nieuws dat het een bindende overeenkomst was aangegaan met Signa Retail Department Store Holding GmbH om Sportscheck over te nemen. De transactie, die afhankelijk was van een goedkeuring van de fusiecontrole, zou worden uitgevoerd door de overname van honderd procent van de aandelen in Sportscheck GmbH.

Sportcheck vroeg donderdag echter een insolventie aan bij de rechtbank in München, waarna de retailer ondersteuning krijgt van herstructureringsexperts van Runkel Rechtsanwälte. Sportscheck is insolvent vanwege de insolventie van de huidige eigenaar, Signa Holding, en het daaruit voortvloeiende gebrek aan contractuele betalingsverplichtingen. Sportscheck heeft met de insolventieprocedure het doel om de marktpositionering van Sportscheck als toonaangevende premiumsportretailer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland te herstructureren en te versterken.

De insolventie zorgde er ook voor dat de overname door Frasers Group werd gestaakt. Vandaag brengt Frasers Group naar buiten zich terug te trekken, maar blijft het de Oostenrijkse sportmoderetailer wel zien als ‘aantrekkelijke aanwinst’, zo staat in een statement van Frasers Group.

“Hoewel Frasers teleurgesteld is door de insolventie van Sportscheck, blijft het van mening dat Sportscheck een aantrekkelijke aanwinst is in een van Europa’s belangrijkste markten voor sport en het is van plan om samen te werken met de aangestelde voorlopige curator van Sportscheck met het oog op de overname van Sportscheck’s activiteiten/activa uit de ondercuratelestelling. Frasers blijft zich inzetten voor onze ambitie om de toonaangevende sportretailer in EMEA te worden.”