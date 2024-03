SportScheck wordt overgenomen door Cisalfa Sport

Het Italiaanse sportartikelenretailbedrijf Cisalfa Sport S.p.A. is gekozen als nieuwe partner voor SportScheck. Dit meldt SportScheck vandaag in een persbericht. Cisalfa Sport S.p.A. zal de operationele activiteiten overnemen na goedkeuring door het Duitse kartelbureau, naar verwachting in april 2024.

Cisalfa Sport is in 1988 opgericht. Het sportartikelenretailbedrijf met meer dan 250 merken heeft meer dan 150 winkels in Italië en 50 winkels in Duitsland via haar dochteronderneming Sport Voswinkel GmbH. De keten verkoopt naast sportkleding ook schoenen en sportuitrustingen.

SportScheck behoudt ondanks de overname het gebruik van haar eigen merk en haar commerciële individualiteit met hoofdkantoor in München. Volgens het persbericht profiteert het Duitse bedrijf van de synergieën en schaalvoordelen van de Cisalfa Groep. Verdere details over de overname zijn nog niet bekendgemaakt.

“Wij geloven dat deze operatie onze aanwezigheid in Duitsland en ook in het DACH-gebied [de Duitstalige landen van Duitsland (D), Oostenrijk (A) en Zwitserland (CH), red.] verder zal vergroten”, aldus Boris Zanoletti, algemeen directeur van Cisalfa Group. “Dankzij onze langdurige ervaring in het beheer van bedrijven in deze sector streven wij ernaar om SportScheck snel weer tot de premium spelers in de sportretail te laten behoren.”

SportScheck diende op 30 november vorig jaar een faillissementsaanvraag in nadat de vorige eigenaar failliet was verklaard. De rechtbank van München opende een insolventieprocedure voor de activa van SportScheck GmbH en benoemde Axel Bierbach, advocaat op het gebied van bedrijfsherstructurering bij het advocatenkantoor Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als curator van het proces. Vandaag laat het bedrijf weten Cisalfa Sport S.p.A als partner te kiezen. “Ik ben erg blij dat wij zo snel een geschikte partner gevonden hebben voor SportScheck”, deelt Bierbach. De curator bedankt in het persbericht alle betrokken partijen.

“Cisalfa Sport is een zeer succesvolle en lange termijn georiënteerde sportkledingretailer, in staat om SportScheck de juiste strategische richting en interessante groeikansen te bieden”, aldus Matthias Rucker, CEO van SportScheck. “Ik ben erg blij dat het hele team van SportScheck vooruitzichten heeft om alle strategische detailhandelsprojecten voor sportartikelen in het DACH-gebied voort te zetten in de komende jaren.”

SportScheck, in 1946 opgericht door Otto Scheck, heeft op dit moment meer dan 30 winkels in Duitsland. Het uitgebreide assortiment sportkledingartikelen wordt ook online aangeboden via de website en de mobiele app.