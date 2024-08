Het AI-dilemma in de mode: innovatie of imitatie?

Volgens McKinsey zou generatieve AI in de nabije toekomst tot wel 275 miljard dollar (247,54 miljard euro) kunnen bijdragen aan de operationele winsten van de kleding-, mode- en luxesector. Hoewel deze transformatieve technologie belooft om design, productie en zelfs de manier waarop we mode ervaren te revolutioneren, is er een cruciale behoefte om de ethische en juridische complexiteiten die AI met zich meebrengt te navigeren. Wat zijn de implicaties waar we ons bewust van moeten zijn?

Over de auteur Geschreven door Erin Cho, decaan en professor in geïntegreerde strategieën en leiderschap in mode (School of Fashion and Textiles aan de Hong Kong Polytechnic University).

Een van de meest urgente zorgen is de opkomst van deepfakes, of hyperrealistische AI-gegenereerde afbeeldingen en video's die kunnen worden gebruikt voor zowel onschuldig entertainment als kwaadaardige doeleinden. Hoewel Katy Perry's speelse gebruik van een deepfake om een ​​digitale verschijning te creëren op het Met Gala het potentieel voor creatieve expressie benadrukt, kan de technologie ook worden uitgebuit om misinformatie te verspreiden en de reputatie van het merk te schaden. Cassey Ho, oprichter van Popflex, kreeg met dit probleem te maken toen een deepfake-video met haar lichaam maar een ander gezicht werd gebruikt om een ​​namaakversie van haar skort (rok met shorts eronder) op Amazon te promoten.

Dit incident onderstreept het potentieel van deepfakes om het vertrouwen van de consument te ondermijnen, persoonlijke rechten te schenden en een klimaat van onzekerheid te creëren rondom online content. Daarom is een dieper begrip door professionals in de mode-industrie nodig in termen van door AI gegenereerde content en hoe deze te onderscheiden van authentieke creaties. Bovendien moeten modellen en influencers proactief zijn in het beveiligen van hun digitale identiteit en het beschermen van hun online aanwezigheid tegen manipulatie door deepfakes. Het begrijpen van de technologie achter hen en het nemen van stappen om hun sociale media-accounts en online profielen te beveiligen, zou een noodzakelijke eerste stap zijn.

Naast deepfakes roept de opkomst van door AI aangestuurde ontwerptools vragen op over het eigenaarschap van creatief werk. Shein heeft onlangs de samenwerking met NTX Group, een bedrijf voor textielinnovatie en -oplossingen, uitgebreid om AI in zijn ontwerpprocessen te implementeren, waardoor het binnen een week nieuwe items op de markt kan brengen. Toch is de fast fashion-gigant ook beschuldigd van het inzetten van AI om online trends te volgen en ontwerpen van kunstenaars en gevestigde merken te kopiëren zonder de juiste toeschrijving of compensatie. Deze praktijk roept zorgen op over intellectuele eigendomsrechten en de mogelijkheid dat AI bestaande problemen van plagiaat en inbreuk op het auteursrecht in de mode-industrie verergert.

Bescherming van intellectueel eigendom en transparantie in het tijdperk van AI

Om deze zorgen aan te pakken, werken organisaties als de Council of Fashion Designers of America (CFDA) samen met bedrijven als Raive, dat IP-veilige AI-modellen bouwt, om merkbescherming binnen de mode-industrie te bevorderen. Het model van Raive is ontworpen om het gebruik van specifieke intellectuele eigendom toe te schrijven en royalty's te verstrekken aan officiële gelicentieerde IP-houders, wat een mogelijke oplossing biedt voor de zorg dat AI-systemen beschermde werken zullen gebruiken zonder krediet of compensatie. Deze aanpak stelt merken ook in staat om hun intellectuele eigendom te isoleren van het basismodel, waardoor wordt verzekerd dat door AI gegenereerde ontwerpen uitsluitend op hun eigen gegevens zijn gebaseerd.

Nu meer dan ooit moeten ontwerpers zich bewust zijn van het juridische kader voor het beschermen van hun ontwerpen tegen ongeoorloofd gebruik. Hoewel het registreren van patenten een mogelijke methode is, kunnen ontwerpers dankzij geavanceerdere technologieën nu digitale watermerken verkennen die kunnen helpen de oorsprong van hun werk te traceren en eigendom te bewijzen in geval van inbreuk. Het is ook de hoogste tijd voor modeprofessionals wereldwijd om zich te verenigen en industrienormen vast te stellen voor het ethische en verantwoorde gebruik van AI in design, en om te pleiten voor sterkere internationale wetten en regelgevingen die intellectuele eigendomsrechten beschermen in het digitale tijdperk.

De kwestie van transparantie rondom door AI gegenereerde content blijft een grote uitdaging. Terwijl platforms als TikTok "door AI gegenereerde" labels toevoegen aan content die is gemaakt met AI-tools, wekken inconsistenties in de etikettering en het gebrek aan duidelijke richtlijnen zorgen bij creatievelingen die bang zijn dat hun werk verkeerd wordt geïdentificeerd. De integratie van C2PA-metadata door OpenAI in zijn AI-modellen is een belangrijke stap in de richting van het aanpakken van dit probleem. Deze metadata biedt een traceerbaar verslag van hoe door AI gegenereerde content is gemaakt, waardoor het gemakkelijker wordt om werk te identificeren en toe te schrijven aan de juiste maker en het vertrouwen in door AI gegenereerde content te vergroten.

De toekomst van AI in de mode hangt af van een delicate balans tussen innovatie en ethische overwegingen. Hoewel AI mogelijkheden biedt voor creatieve expressie, is het cruciaal dat creatievelingen, merken en consumenten zich bewust zijn van de mogelijke valkuilen met betrekking tot authenticiteit, eigendom en transparantie. Door deze zorgen aan te pakken via verantwoorde ontwikkeling, duidelijke etikettering en robuuste IP-beschermingsmaatregelen, kunnen we ervoor zorgen dat AI creativiteit stimuleert en tegelijkertijd ethische normen handhaaft en de rechten van makers beschermt.