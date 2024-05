Het Australische modelabel Dion Lee stelt bewindvoerders aan

Modelabel Dion Lee verkeert in zwaar weer: het bedrijf is een insolventieprocedure gestart, zo meldt de Australische nieuwssite The Sunday Morning Herald. Het Australische high street-merk Cue had een belang in het bedrijf, maar heeft zijn investering teruggetrokken.

Dion Lee startte in 2008 zijn gelijknamige label, toen hij nog maar 23 was. In 2012 mocht hij de International Woolmark Prize voor de regio Australië in ontvangst nemen. In 2017 won hij een van de meest prestigieuze prijzen van de Australische mode-industrie: de Australian Fashion Laureate.

Dion Lee wordt bijgestaan door Antony Resnick, beheerder van de insolventiefirma dVT Group. "We bevinden ons in de allereerste fase van ons insolventieprocedure en onze focus ligt nu op het spreken met het Australische en Amerikaanse team en het verkrijgen van alle relevante operationele en financiële gegevens," vertelt Resnick aan 9news.com.au in een verklaring.

In de verklaring benoemt Resnick "alles wat de belangstelling van investeerders zou moeten wekken." Hij zegt: "Het merk is een van de weinige Australische modelabels die de afgelopen jaren de internationale markten hebben kunnen betreden. Het wordt regelmatig gedragen door culturele iconen en influencers." Beroemdheden zoals Taylor Swift, Dua Lipa en Kylie Minogue behoren tot de klantenkring van het modelabel.