Het Belgische stageprogramma van VF: hoe zes maanden twee carrières veranderden

Elke carrière kent een keerpunt. Voor Cristina Broissin and Bianca Marossero lag dat in Antwerpen. De twee afgestudeerden, afkomstig uit verschillende landen en disciplines, werden aangetrokken door een stage van zes maanden bij VF Corporation. Het bedrijf is de thuisbasis van een portfolio van iconische active lifestyle-merken zoals The North Face, Vans en Timberland. In de maanden die volgden, groeiden zij uit tot gewaardeerde en vertrouwde leden van hun respectievelijke teams. Hun verhalen bieden een openhartige blik op wat het Belgische stageprogramma van VF van stagiairs vraagt, en wat ze ervoor terugkrijgen.

Waarom VF, en waarom Antwerpen

De aantrekkingskracht was eerst persoonlijk, daarna pas professioneel. Terwijl ze door LinkedIn en het carrièreportaal van haar universiteit scrollde, realiseerde Bianca zich dat veel van de merken waarmee ze was opgegroeid tot één en hetzelfde bedrijf behoorden. "Dat motiveerde me om te solliciteren," herinnert ze zich. Voor Cristina bood VF de schaal en het bereik van een echt internationaal bedrijf.

Beiden kwamen terecht in de Antwerpse hub van VF, de thuisbasis van de Packs-merken van de groep (Eastpak, Kipling en JanSport) en een community van zo'n 300 collega's met circa 30 verschillende nationaliteiten. De 26-jarige Cristina uit Spanje bracht een MBA en een achtergrond in design mee naar het digital marketingteam, waar ze aan de slag ging als stagiaire CRM en loyalty-data voor Kipling. Bianca (23), oorspronkelijk afkomstig uit Argentinië, trad net na haar designstudie in dienst bij het global retail consumer experience-team van Kipling.

Credits: Cristina Broissin

Het echte werk begon meteen. Al snel hield Cristina zich intensief bezig met klantendata, waarbij ze e-mailcampagnes bouwde in Bluecore en zag hoe design en gerichte boodschappen de betrokkenheid en omzet stimuleren, en hoe de afdelingen van het bedrijf nauw met elkaar samenwerken. De opdracht van Bianca omvatte de hele wereldwijde retailuitvoering: ze ontwierp modulaire winkeldisplays, coördineerde leveranciersnetwerken en stemde lay-outs af op lokale bestsellers, waarbij ze gaandeweg leerde werken met 3D-rendering en AI-tools. "Het gaf me een holistisch beeld van global retail execution," vertelt ze.

Momenten die hen zijn bijgebleven

Bianca's eerste keerpunt diende zich al vroeg aan: een strategische dagsessie met de vicepresident van Kipling, senior managers en een extern creatief bureau om de koers van het merk te bepalen. Ze nam het woord, deelde haar ideeën en kreeg lof voor haar bijdrage, een ervaring die haar zelfvertrouwen een blijvende boost gaf. Later pitchte ze een nieuwe manier om 'The Art', een van de iconische producten van Kipling, te presenteren aan de vicepresident, en zag ze hoe een display voor een reiscollectie die ze mede had ontworpen, veranderde van een schets in een voltooid prototype.

Toen Kipling de Preview SS27 onthulde, namen de gasten een door Bianca ontworpen magazine mee naar huis, gedrukt in meer dan 200 exemplaren. Haar werk werd op het podium met champagne beklonken door de president van Global Packs. "Het was ontzettend lonend om de eerste fysieke prototypen tot leven te zien komen."

De meest bepalende herinnering van Cristina is ingetogener. Via het buddy-programma van VF werd ze gekoppeld aan een collega, Federico, die een goede vriend werd. Dankzij de daaropvolgende padelwedstrijden, etentjes en weekendtrips veranderden ook medestagiairs in hechte vrienden. "Verhuizen naar een nieuw land kan intimiderend zijn," herinnert ze zich, "maar bij VF voel je je snel thuis dankzij de mensen en de cultuur."

Credits: Cristina Broissin

Van stagiair naar junior functie

Hoewel het programma geen baangarantie biedt, blijft sterk werk niet onopgemerkt. Tegen het einde van hun stage pleitten de managers die hun prestaties van dichtbij hadden meegemaakt voor hun behoud. De volledige verantwoordelijkheid die Bianca droeg voor het SS27-magazine leverde haar een juniorcontract op; Cristina, die haar manager al vroeg had laten weten hoe graag ze wilde blijven, maakte de overstap toen er een paid media-functie vrijkwam. Vandaag de dag is zij junior digital marketing specialist voor Eastpak, Kipling en JanSport, en werkt Bianca als junior global marketing coordinator, waarbij ze nog altijd het wereldwijde retailconcept van Kipling vormgeeft.

Hun advies aan toekomstige sollicitanten is oprecht. "Ga er gewoon voor," zegt Cristina, die zich aanvankelijk afvroeg of een stage wel de juiste stap in haar carrière was, maar dit nu als een van haar beste beslissingen beschouwt. Bianca schrijft de rest toe aan de juiste mindset: wees bereid om buiten je comfortzone te leren, en de ervaring zal een blijvende indruk achterlaten. Zij herinnert zich de stage als verrijkend, verhelderend en veelzijdig; voor Cristina was het lonend, inspirerend en onvergetelijk.

Twee afgestudeerden, twee totaal verschillende paden, één gemeenschappelijk begin: het Belgische stageprogramma van VF blijft diezelfde deur in Antwerpen openen, wachtend op de volgende talenten die bereid zijn erdoorheen te stappen.