Het Digitale Product Paspoort: van last naar kans

Onder de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) heeft de Europese Unie de invoering van Digitale Product Paspoorten (DPP's) tegen 2030 verplicht gesteld. Deze verordening heeft tot doel de circulariteit, energieprestaties en algehele milieu-impact van producten op de EU-markt te verbeteren. Het ondersteunt bredere milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU, zoals het verdubbelen van de circulariteitsgraad van materiaalgebruik en het behalen van energiedoelstellingen tegen 2030. Textiel behoort tot de eerste productgroepen die al vanaf 2027 DPP's op producten moeten implementeren.

Last of Kans?

Hoewel het Digitale Product Paspoort in eerste instantie als een last kan worden ervaren, biedt het aanzienlijke kansen om toegevoegde waarde te leveren voor bedrijven. Bedrijven kunnen profiteren van de volgende mogelijkheden:

Het DPP kan aanzienlijke voordelen bieden aan ontwerp- en ontwikkelingsteams door gedetailleerde inzichten in de productlevenscyclus te verschaffen. Ook marketing- en verkoopteams kunnen waardevolle informatie verkrijgen over hoe producten worden doorverkocht en gebruikt door volgende gebruikers.

Het stelt bedrijven in staat om na het verkoopmoment te blijven communiceren met klanten. Deze voortdurende betrokkenheid kan sterkere relaties bevorderen en de klantloyaliteit versterken.

Door deze kansen te benutten, kunnen bedrijven de levensduur van producten verlengen en hun waarde gedurende de gehele levenscyclus verhogen, wat zowel het bedrijf als zijn ecosysteem ten goede komt.

Credits: Casestudy x tex.tracer

Het belang van digitalisering en automatisering

Volgens Tech Intelligence-experts van ABI Research zullen er tegen 2030 meer dan 62,5 miljard kleding-DPP's worden uitgegeven, wat een uitgebreide gegevensuitwisseling en -verzameling vereist. Dit zal de lasten voor bedrijven vergroten, waardoor het cruciaal wordt om gedigitaliseerde en geautomatiseerde gegevensverzamelingssystemen te implementeren.

Welke gegevens moeten worden verzameld?

Het DPP moet gedetailleerde informatie verschaffen over de milieu-impact, duurzaamheid en recycleerbaarheid van producten. "Gegevensverzameling kan een uitdagende taak lijken, maar door het digitaliseren en automatiseren van het supply chain mapping-proces, kan het snel een integraal onderdeel worden van productdatabeheer zonder extra werkdruk," zegt Jolanda Kooi, CEO van tex.tracer, een transparantieplatform. De ESPR vereist ook dat DPP-gegevens authentiek en geverifieerd zijn. Daarom verzamelt tex.tracer realtime productiegegevens rechtstreeks bij leveranciers, van grondstof tot eindproduct. Deze gegevens worden geverifieerd door middel van tijd- en geolocatiestempels, peer reviews en blockchain, waardoor elke stap wordt gedocumenteerd, traceerbaar en ESPR-conform is.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Het Nederlandse modemerk Fabienne Chapot gebruikt tex.tracer voor gegevensverzameling, terwijl trimleverancier Casestudy het DPP naadloos integreert in producten via hangtags en labels die zijn uitgerust met QR-codes, RFID-chips of NFC-tags. Het interne ontwerpteam van Casestudy, met expertise opgebouwd bij wereldwijde modemerken, blinkt uit in het visueel aantrekkelijk maken en innovatief integreren van gegevensgestuurde QR-codes. Een eenvoudige scan met een smartphone geeft consumenten direct toegang tot het DPP, waardoor essentiële productinformatie altijd en overal beschikbaar is. Volg hier de productreis van de Pam sweater van Fabienne Chapot.

Gebruik het DPP als een kans

Door het verzamelen en verifiëren van productiegegevens te automatiseren en deze informatie te communiceren via producttrims, wordt volledige transparantie en cradle-to-cradle communicatie met consumenten op basis van feiten gewaarborgd. Dit elimineert de last van handmatige gegevensverzameling en het integreren van meerdere Excel-sheets en softwareplatforms.

"De samenwerking tussen Casestudy en tex.tracer biedt niet alleen technologie, maar ook expertise om uw hele toeleveringsketen transparant en compliant te maken," bevestigt Rogier van der Velde, CEO van Casestudy. "Dit wordt op een manier bereikt die prachtig aansluit bij het DNA van uw merk. Wacht niet langer—begin vandaag met het transformeren van de processen van uw bedrijf om klaar te zijn voor de toekomst."