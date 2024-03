Het doek valt voor Hengelose schoenenwinkel Velthuis Schoenen na bijna 90 jaar

Velthuis Schoenen, een begrip in de Hengelose winkelstraat, is failliet, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. De schoenenwinkel, die onder Velthuis Schoenen B.V. in het handelsregister staat, werd op 20 maart failliet verklaard door de rechtbank van Overijssel.

Gerrit Beekman is aangesteld als curator. De curator onderzoekt momenteel nog de oorzaak van het faillissement, zo meldt hij telefonisch aan FashionUnited.

Velthuis Schoenen is een familiebedrijf dat zich al sinds 1936 in de Hengelose winkelstraat bevindt. De schoenenwinkel verkoopt schoenen van merken zoals Durea, Xsensible, Hartjes, Solidus, Gabor en Joya. Velthuis Schoenen heeft ook een online winkel. De Hengelose schoenenwinkel zet een stapje verder in de klantenservice door private shopping aan te bieden. Klanten kunnen een afspraak maken voor donderdagavond. Dan opent de winkel speciaal voor persoonlijke afspraken.