Het einde van de “de minimis”: hoe DDP de naleving van de nieuwe wetgeving omtrent grensoverschrijdende orders makkelijker maakt

In het ergste geval kunnen zendingen zelfs door de autoriteiten aan de grens in beslag worden genomen of naar de afzender worden teruggestuurd als de documenten niet correct en volledig zijn, of als bijvoorbeeld de invoerrechten niet zijn betaald vanwege onwetendheid. Als alternatief kunnen kopers ervaren dat hun pakketten worden 'gegijzeld' ,totdat zijzelf kosten betalen die ze niet hadden verwacht en die hun klanttevredenheid niet ten goede komt. Geen van beide situaties is goed voor je merk. Een beproefde manier om deze situaties te voorkomen en de complexiteit van de douanehandelingen tegen te gaan, is om bestellingen naar klanten te verzenden onder de incoterm: Delivered Duty Paid (DDP).

Lees verder om te ontdekken hoe verzending onder DDP ervoor kan zorgen dat uw Amerikaanse klanten gewoon hun gang kunnen gaan, zonder onaangename verrassingen in de vorm van extra kosten en vertraagde of zelfs niet geleverde bestellingen.

Wat zijn Incoterms? Incoterms zijn een lijst van 11 internationaal erkende handelsregels die zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Ze definiëren en verdelen de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers die zich bezighouden met grensoverschrijdende, internationale handel. Dit omvat het bepalen welke partij – de koper of de verkoper – de verantwoordelijkheden, kosten en risico's tijdens een transactie draagt. DDP is een van deze Incoterms. Onder deze overeenkomst draagt de verkoper de grootste verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld met betrekking tot transport, douane en financiën).

DDP: Een alles-in-één overeenkomst die vaak wordt gebruikt om de handel na de “de minimis”-regel te vereenvoudigen

Het laatste wat je (Amerikaanse) klanten willen, is betrokken raken bij de bureaucratische processen die leiden tot de ontvangst van hun bestelling – of, erger nog, een bericht dat hun bestelling helemaal niet wordt geleverd. De afgelopen maanden zijn er tal van horrorverhalen zoals deze geweest, dus je moet er goed voor zorgen dat je ontevreden klanten en negatieve recensies voorkomt.

Onder een DDP-overeenkomst neemt de verkoper (d.w.z. het merk dat goederen naar de VS verzendt) de verantwoordelijkheid op zich voor het betalen van alle relevante rechten, belastingen en inklaringskosten die nodig zijn om de goederen in het land te importeren. De totale kosten voor het vervoer van het product naar de eindbestemming, inclusief alle noodzakelijke kosten, staan bekend als de 'fully landed cost'.

Het te betalen bedrag hangt af van het type product, het land van herkomst en de materialen waaruit het bestaat. (meer hierover in een volgend artikel). Er zijn geautomatiseerde oplossingen die je helpen om dit goed te bepalen, zodat je de juiste HS- of Harmonized System-code voor je producten bepaald. Zo weet je zeker dat de aangifte klopt en dat de juiste kosten worden berekend en betaald door jou, de verkoper.

In de praktijk: Een soepele klantervaring voor Amerikaanse shoppers

Het zou ideaal zijn als de aankoopervaring net zo simpel, snel en betrouwbaar blijft als voor het einde van de “de minimis”-vrijstelling, toen er geen invoerrechten berekend werden en er maar weinig douanecontroles waren op pakketten onder deze drempel. Natuurlijk zijn er nu extra kosten die betaald moeten worden, maar de klant hoeft daar niks van te weten en wil dat waarschijnlijk ook helemaal niet.

Veel vervoerders, waaronder nationale postdiensten, zijn nu begonnen met het aanbieden van 'duties paid'-fulfilmentopties om merken te helpen bij de overstap naar DDP. Royal Mail heeft bijvoorbeeld onlangs zijn Postal Delivery Duties Paid (PDDP)-service geïntroduceerd, waardoor afzenders vooraf invoerrechten kunnen betalen, samen met een administratiekostenvergoeding voor het afhandelen van de douane-inklaring.

Maar wat als je op grotere schaal werkt? Stel dat je maandelijks honderden of zelfs duizenden bestellingen naar de VS verzendt? Dan kan een logistieke dienstverlener voor de modebranche je helpen.

Hoe kan een logistieke dienstverlener in de modebranche helpen bij het naleven van douanevoorschriften?

ls u, als merk, samenwerkt met een logistieke dienstverlener voor de modebranche kan u profiteren van een vereenvoudigde naleving van douanevoorschriften. Ten eerste kunnen zij ook u helpen bij het berekenen van de juiste invoerrechten die per product moeten worden betaald, waarbij zij putten uit hun doorgaans ruime ervaring op dit gebied. Dit zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheden meer zijn en dat u niet wordt blootgesteld aan de Amerikaanse douane.

Daarnaast kan de logistieke dienstverlener voor de modebranche ook helpen bij het eigenlijke betalingsproces. Ze kunnen gebruikmaken van hun grote netwerk van internationale vervoerders en sterke relaties. Deze partnervervoerders betalen tijdig, de juiste kosten aan de Amerikaanse douane en sturen de logistieke dienstverlener later een factuur als onderdeel van de normale facturatiecyclus.

Dit betekent dat, afgezien van een disclaimer op je e-commerce site (bijvoorbeeld 'Prijs is inclusief alle belastingen en bijkomende kosten'), er voor wat betreft de klantervaring helemaal niets verandert. Natuurlijk moet je merk nog steeds de extra kosten betalen, maar je kunt je klanten dezelfde ervaring bieden als voorheen – zonder extra kosten of extra gedoe voor de koper.

DDP of geen DDP: de juiste douanestrategie voor je merk kiezen

Samenwerken met een ervaren externe logistieke partner (3PL) kan en moet de overgang naar DDP voor merken in de EU, het VK en elders die naar de VS verzenden, aanzienlijk vereenvoudigen. Zij bieden alle relevante ervaring op het gebied van douane compliance, tariefclassificatie en berekening van invoerrechten om u het administratieve werk uit handen te nemen en u te helpen terug te keren naar waar u goed in bent en mee bezig wilt zijn: Uw merk laten groeien door uw klanten tevreden te stellen, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Er zijn natuurlijk veel manieren om te zorgen voor een gestroomlijnde naleving van douanevoorschriften, zoals entrepots, verzending tussen verschillende entiteiten van uw bedrijf of het verplaatsen van een deel van uw voorraad naar de VS als de volumes dat toelaten of klanten dat vragen. Een gespecialiseerde logistieke dienstverlener voor de modebranche kan u adviseren over welke aanpak het beste werkt voor uw merk, uw producten en uw volumes, zowel voor nu als in de toekomst van je merk. Met een goed aangepaste, flexibele en schaalbare aanpak kun je zonder problemen een uitstekende klantervaring blijven bieden.

Internationale handel wordt steeds complexer. Kom snel terug voor meer updates over hoe je met de “de minimis”-situatie om kunt gaan. En als je hulp wilt bij het aanpassen van je Amerikaanse supply chain-strategie, neem dan vandaag nog contact met ons op voor een gratis consult met een Bleckmann-expert.