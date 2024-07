Het luxemerk Paule Ka is geliquideerd

Het luxemerk Paule Ka, eigendom van zakenman Thierry Le Guénic en met zo'n veertig werknemers in dienst, werd medio juli geliquideerd door de Parijse handelsrechtbank, zo heeft AFP vernomen van een nauwe bron, die informatie van de gespecialiseerde site Fashion Network bevestigt.

De handelsrechtbank van Parijs heeft volgens deze bron in een vonnis van 15 juli besloten het merk te liquideren, waarin wordt gespecificeerd dat "de overnamebiedingen van het bedrijf niet binnen de gestelde termijn werden bevestigd". Bovendien "laat de kasstroomsituatie het niet toe dat de observatieperiode na half juli voortduurt", aldus deze bron.

'scherpe daling confectieconsumptie'

Paule Ka werd in 1988 in Parijs opgericht door Serge Cajfinger, "een gepassioneerde estheet uit de jaren vijftig en zestig" en "iconen uit die tijd", en werd op 23 april onder curatele gesteld. Het merk voelde "het gevolg van een scherpe daling van de consumptie van confectiekleding op internationaal niveau". Het was al in oktober 2020 onder curatele gesteld en vervolgens in februari 2021 verkocht aan zakenman Thierry Le Guénic.

In 2020 verwierf Le Guénic het kledingmerk Burton uit Londen, dat in februari in verplichte liquidatie werd geplaatst, evenals de schoenenfabrikant San Marina, die in 2023 werd geliquideerd (een bedrijf waaruit hij zich in juli 2021 terugtrok, aldus haar entourage).

Het lingeriemerk Maison Lejaby, dat Le Guénic in 2020 overnam, werd in januari onder curatele gesteld. In 2020 nam hij ook Habitat over, dat in december 2023 in liquidatie werd gebracht. Voor dit nieuwste meubelmerk besloot de Cafom-groep – die de activiteiten van het merk in 2020 verkocht en eigenaar bleef van het merk – de fakkel over te nemen met een model dat uitsluitend gebaseerd is op e-handel.

