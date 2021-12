Het nieuwe normaal in de retail: waarom de focus moet liggen op klantbeleving

Door de coronacrisis zijn veel modebedrijven gedwongen om hun business te transformeren. Zeker binnen de retailbranche is de boel flink door elkaar geschud. Maar één ding is zeker: retailers stellen zich enorm flexibel op en de nood tot innoveren en digitaliseren was nooit eerder zo groot. Zal de manier waarop we winkelen straks weer teruggaan naar hoe het was – en zo ja, wat betekent dat?

Fysieke winkels zullen een grote rol blijven spelen in de toekomst van retail. Maar of alles weer terug zal gaan naar hoe het was vóór de pandemie, is zeer de vraag. Het toonaangevende onderzoeksbureau McKinsey stelt in een rapport dat het consumentengedrag voorgoed is veranderd. We hebben het begrip winkelen opnieuw moeten uitvinden, met aanpassingen variërend van strenge hygiënemaatregelen tot langere openingstijden om drukte op de winkelvloer te vermijden. Om toekomstbestendig te zijn, stelt McKinsey, moeten retailers nóg meer inzetten op een naadloze omnichannel-ervaring.

Klantbeleving staat centraal

Hoe ziet retailen eruit in ‘het nieuwe normaal’? Allereerst is het voor retailers cruciaal om hun merkboodschap op de juiste manier over te brengen op het winkelende publiek. De klantbeleving staat centraal. Daarbij zijn het ontwerp en de indeling van een winkel van groot belang. Checkpoint Systems ondersteunt retailers bij het omgaan met deze snelle veranderingen, onder meer op het gebied van display-compliance. Dit houdt in dat alle aanwezige displays op de juiste manier in de winkel zijn geplaatst én dat alle schappen goed gevuld moeten blijven. Je kunt immers pas een product verkopen, als dit ook zichtbaar is in de winkel. Op een gemiddelde winkeldag kan het natuurlijk gebeuren dat er in de loop van de dag ‘gaten vallen’ in het schap. Bijvoorbeeld als klanten artikelen kopen of passen en deze vervolgens op de verkeerde plaats terugzetten. Een gemiste kans om de aandacht van de consument te trekken.

Tijd besparen met RFID

Om de klantbeleving te optimaliseren maken steeds meer retailers gebruik van RFID, oftewel: radio-frequency identification. Als one-stop-shop voor technologisch geavanceerde retail-oplossingen, voorziet Checkpoint Systems modebedrijven van deze technologie. Display-compliance is een eenvoudige toepassing van RFID waarmee retailers snel succes boeken. Het geeft hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een display te scannen en deze direct te vergelijken met het oorspronkelijke schappenplan. Een handige tool om ervoor te zorgen dat de inrichting van het display op de juiste manier wordt nageleefd, terwijl dit tegelijkertijd veel tijd bespaart. Winkelmedewerkers zijn daarnaast in staat om elk artikel uit de voorraad eenvoudig te lokaliseren dankzij de RFID-technologie. Zo houden zij tijd over, die ze weer kunnen besteden aan het verlenen van service en het verbeteren van de winkelervaring.

Aantrekkelijke winkelomgeving

Naast het inzetten op technologie doen retailers er goed aan hun merkenmix en assortiment te heroverwegen. Volgens McKinsey heeft de pandemie gezorgd voor loyaliteitsverschuivingen, waarbij vertrouwde A-merken en lokale merken als winnaars uit de bus komen in het post-coronatijdperk. Ook een versimpeling van het assortiment is raadzaam. Op het hoogtepunt van de pandemie, toen de logistiek voor veel bedrijven een uitdaging was, maakten veel retailers winst met minder artikelen in de schappen. Een aantrekkelijke propositie die wellicht blijvend succesvol zal zijn. Want hoewel consumenten het waarderen om veel keuze hebben, stellen zij het ook op prijs om gemakkelijk en snel te vinden wat ze zoeken – een ervaring die verloren gaat naarmate er meer producten in de schappen verschijnen. Kortom: een effectief winkelontwerp is essentieel om met consumenten in contact te komen en langdurige relaties op te bouwen.

