Het overwinnen van het ‘datatekort’: de sleutel tot duurzaamheid in fashionlogistiek

Vanaf 2025 moeten veel grote bedrijven in Europa voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn, hoewel zeer recent de drempel is gewijzigd, breidt het aantal organisaties dat moet rapporteren over hun milieu-, sociale en governance-impact (ESG) aanzienlijk uit en introduceert de verplichting om te rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

De CSRD verplicht bedrijven niet alleen om informatie te geven over hun eigen activiteiten, maar ook transparantie te bieden over hun volledige waardeketen — wat betekent dat modemerkers gegevens nodig hebben van alle bedrijven waarmee ze samenwerken, inclusief logistieke partners.

Maar de CSRD is niet de enige regelgeving die nu meer datatransparantie vereist. De recent aangenomen Uitgebreide Producenten verantwoordelijkheid (UPV)-regelgeving voor textiel legt de volledige levenscyclusverantwoordelijkheid — inclusief inzameling, sortering, recycling en afvalverwerking — bij producenten en merken.

Tegelijkertijd verplicht de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) tot transparantie op het gebied van productontwerp, gerecycled materiaal, repareerbaarheid en legt het de basis voor de Digital Product Passport (DPP), dat gedetailleerde productdata door de hele keten zal vereisen.

Data is daarmee niet langer een ‘nice-to-have’ — het is een essentiële zakelijke vereiste.

Daarnaast omarmen steeds meer merken circulaire businessmodellen — zoals verhuur, resale, reparatie en refurbishing — om te voldoen aan regelgeving én aan de consumentenvraag naar verantwoorde mode. In dat kader is een robuust dataverzamelingskader cruciaal om operaties te stroomlijnen, de verlengde levensduur van kleding te beheren en de impact ervan te meten.

Een praktische blik vanuit de industrie: Bleckmann’s aanpak voor dataverzameling

Hans Robben (Programma Manager, The Renewal Workshop bij Bleckmann) en Ron Thijssen (Manager Corporate Social Responsibility bij Bleckmann) leggen uit hoe de dataverzamelingsstrategie van het bedrijf de circulaire en duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunt.

Waarom is het belangrijk dat logistieke bedrijven zoals Bleckmann duurzaamheidsdata verzamelen?

Hans: “De fashion- en lifestyle-industrie is een grote uitstoter van broeikasgassen, deels door transportemissies. De waardeketens van veel merken zijn complex, met meerdere leveranciers in verschillende landen. Het is essentieel om deze data op een gestandaardiseerde, transparante en samenwerkingsgerichte manier te meten.”

Ron: “Voor elke organisatie is het nu cruciaal om een duidelijke visie te ontwikkelen op waar verbetering nodig is. Bij Bleckmann willen we erkend worden als duurzame partner in logistiek. Maar voordat je dat kunt claimen, moet je weten waar je vandaag staat. Data vormt daarom de basis voor onze toekomstige strategie.”

Hans: “Het verzamelen van nauwkeurige data over onze operatie levert bovendien waarde op voor onze klanten. Als onderdeel van hun keten worden wij een datapartner. Met de komst van de CSRD hebben merken logistieke data nodig voor hun eigen rapportages. Als wij uitgebreide data kunnen leveren, worden we een aantrekkelijkere partner.”

Ron: “Precies — data ondersteunt belangrijke zakelijke beslissingen: of een merk een producent kiest met sterkere mensenrechtenstandaarden of een logistieke partner die focust op emissiereductie. De trend richting veel meer transparantie zien wij als een kans om duurzame verandering te versnellen.”

Op welke data moeten logistieke dienstverleners zich richten?

Ron: “Begin met het identificeren van waar jouw bedrijf de grootste impact heeft (sociaal en milieu) en welke factoren jou het meest kunnen beïnvloeden. Dit is het concept van ‘dubbele materialiteit’. Op basis daarvan kun je prioriteiten stellen in je dataverzameling. Bijvoorbeeld: moet je personeelsgegevens monitoren, broeikasgasemissies, dataveiligheid — of alles?”

Hans: “Het is ook belangrijk dat de data zo specifiek mogelijk is. Modemerken krijgen steeds meer kritiek voor het gebruik van generieke data. Gelukkig bestaan er goede tools om de juiste data te verzamelen. Een voorbeeld is Worldly — zij hebben tools ontwikkeld om relevante milieu- en sociale data binnenketen te verzamelen.”

Ron: “Een van de grootste uitdagingen ontstaat echter nog vóór je beslist wát je wilt verzamelen: je moet de data überhaupt vinden en leren hoe je die op schaal kunt verzamelen. Zonder systematische dataverzameling is het moeilijk om betekenisvolle inzichten te krijgen. Vaak communiceren oude datasystemen niet met elkaar, waardoor je een gecentraliseerd dataplatform nodig hebt om bronnen te combineren en een volledig beeld te creëren van je sociale en milieu-impact door de keten heen.”

Hoe kan duurzaamheidsdata de milieuprestaties van logistieke operaties verbeteren?

Ron: “Een gecentraliseerde datastructuur helpt in veel operationele domeinen. Een van de belangrijkste is het volgen van CO₂-emissies. Om emissies te verlagen moet je weten waar je begint — een nulmeting opstellen en die zo gedetailleerd mogelijk maken. Als logistieke dienstverlener weten we dat een groot deel van onze voetafdruk komt van outbound transport — voertuigen die naar winkels of consumenten leveren. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het verzamelen van pakketniveau-emissiedata van onze transportpartners. Dat zette intern een discussie in gang. Sindsdien zijn er veelbelovende initiatieven ontstaan: route-optimalisatie, elektrische voertuigen en fietskoeriers. We hebben een CO₂-emissiedashboard ontwikkeld dat nu voldoet aan de ISO 14083-standaard.”

Hans: “Een ander gebied waar data echt een verschil maakt, is afvalreductie. We streven naar een zero-waste-systeem binnen onze operatie, te beginnen bij verpakkingen in het warehouse. We hebben al een dashboard voor afvalverbruik en we zijn trots dat we in 2023 een recyclingpercentage van meer dan 90% hebben behaald in Nederland en België. De volgende stap is om dat verder te verhogen en een nieuwe doelstelling vast te stellen. Met de invoering van de Green Claims Directive zullen merken transparanter moeten zijn over de duurzaamheid van producten. Door zelf nauwkeurigere operationele data te leveren, spelen wij een belangrijke rol in hun naleving.”

Hans: “En het regelgevend landschap blijft groeien. De ESPR vereist gedetailleerde productrapportage (product-CO₂-voetafdruk, gerecycled materiaal, stoffen die recycling belemmeren) en introduceert het Digital Product Passport om die informatie vast te leggen.

Met de DPP krijgen kledingstukken die in de EU worden verkocht een digitale identificatie, waardoor traceerbaarheid niet langer optioneel is. Er zijn straks geen ‘grijze zones’ meer in de keten.”

Ron: “Daarnaast verplicht de nieuwe EPR-regelgeving voor textiel merken om de volledige levensloop van producten te volgen — verkoop, gebruik, einde levensduur en recycling. Het is niet langer genoeg om verantwoordelijk te produceren — je moet het einde van de levensduur beheren. Gecentraliseerde, end-to-end dataverzameling is de enige manier om dit te bewijzen.”

Hans: “We moeten dit niet uitsluitend zien als een last, maar als een kans. Consumenten kopen steeds vaker op basis van duurzaamheidsclaims. Voorlopers plukken als eerste de vruchten. Voor merken die circulaire processen opschalen is de impact groot. Voor één kledingstuk kun je via LCA al levenscyclusbesparingen modelleren; vermenigvuldig dat met tienduizenden of honderdduizenden items en het effect wordt enorm.”

Dank aan Hans en Ron voor het delen van hun inzichten. De opkomst van data en duurzaamheid behoort tot de belangrijkste zakelijke trends van dit moment — en zoals hun ervaringen bij Bleckmann laten zien, versterken die twee elkaar.

Wil je meer weten over hoe Bleckmann data inzet om duurzame operaties te ondersteunen — en hoe dit jouw merk kan helpen bij het realiseren van duurzaamheidsdoelen — neem dan contact op voor een consultatie met een Bleckmann expert.