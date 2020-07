Het succesvolle kledingmerk Black and Gold start samenwerking met PDR2 in Nederland

Black and Gold is in 2015 opgericht door Maxim Sion en Nicolas Maes. De oprichters vonden tijdens hun reis inspiratie in Latijns-Amerika. Ze werden geraakt door de Mexicaanse traditie van ‘Día de los Muertos’: een ritueel dat de overledene eert en schedels gebruikt als een symbool van liefde en vreugde. De schedel werd een sleutelelement in het merkimago als het ware een belichaming van uitbundigheid, passie en energie.

Marketingbom op social media

De focus van onze marketing strategie ligt vooral op de sociale media kanalen Instagram en Facebook. We spreken de juiste consument aan en laten vervolgens niet meer los. Zo weten we alle geïnteresseerden persoonlijk op te volgen. We voelen dat de impact en kracht van onze sociale media op mode-aankopen veel groter is geworden dan enkele jaren geleden.

Consumenten gebruiken de Black and Gold social media als advies voor hun eigen kledingkast, als inspiratiebron om de nieuwste trends te volgen. Onze doelgroep bereiken is nog steeds van cruciaal belang. Dit zijn ideale platformen om een langdurige relatie met onze doelgroep op te bouwen en gemakkelijk de dialoog aan te gaan. . Via onze digitale kanalen kan inspiratie worden opgedaan en kan er beter worden ingespeeld op de behoeftes van de Black and Gold-consument. Zo houden we nu ook rekening met de reacties van klanten bij het aankoopproces. Door de bekendheid en het bereik van Black and Gold kopen onze klanten ook sneller bij de retailer. Anno 2020 is sociale media onmisbaar geworden in het Black and Gold marketingsysteem.

Partnerships in het bedrijf

De productie vindt voornamelijk plaats in Azië en Portugal. Met de meeste klanten en leveranciers werken we al jaren intensief samen, waardoor we een heel goede relatie met elkaar hebben opgebouwd. Niet alleen op zakelijk vlak, we hebben door de jaren heen veel loyale, vriendschappelijke relaties opgebouwd.

Over PDR2

P D R 2 is een commercieel bedrijf dat streeft naar maximaal rendement voor zijn partners. In een uitdagende markt bieden wij een vooruitstrevende samenwerking aan die op meerdere vlakken inzetbaar is en zorgt voor een optimaal resultaat. Precies een jaar geleden besloten oud collega’s Patrick Reijtenbagh en Duncan Ramdas om de krachten te bundelen en P D R 2 op te richten. Het idee was om in een markt waar veel onrust is door overlapping en onderlinge concurrentie, een meer onderscheidend aanbod van merken aan te bieden. Het doel is dat de consument weer de winkel gaat bezoeken en ook daadwerkelijk daar weer koopt.

Hier sluit Black and Gold enorm goed bij aan, een fris concept dat al uitermate succesvol is in België. Wij geloven er dan ook sterk in dat de korte lijnen en professionaliteit met deze Belgische partner het succes in Nederland zal onderstrepen. Wij werken met POP-UP showrooms en aankomend seizoen zijn wij weer gehuisvest in De Adelaar in Wormerveer (de oude Zeep Fabriek aan de Zaan) dat is een zeer toegankelijk locatie 15 minuten vanaf Amsterdam én gratis parkeren voor de deur met een perfecte lunch in ons Biologische restaurant.

