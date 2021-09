Highsnobiety opent kantoor in Nederland

Digitaal mediaplatform Highsnobiety komt naar Nederland. Het bedrijf opent een kantoor in Amsterdam, zo is in een persbericht van Highsnobiety te lezen. Het is het achtste kantoor van Highsnobiety wereldwijd.

“De opening verstevigt de rol van Nederland als belangrijke culturele hub binnen het groeiende netwerk van Highsnobiety,” aldus het bedrijf. Volgens Highsnobiety geeft het nieuwe kantoor lokale partners toegang tot een ‘moeilijk te bereiken, zeer invloedrijke community’ van culturele pioniers: van makers tot merken en curatoren op het gebied van mode, kunst, sport en entertainment.

Ook een belangrijk aspect van de komst van Highsnobiety naar Nederland is de uitbreiding van HS+, een creatief bureau dat door Highsnobiety wordt aangestuurd. HS+ helpt merken bij maak- en denkprocessen, met projecten op het gebied van onder meer digitale media, print, evenementen en samenwerkingen als resultaat.

“Amsterdam is een cultureel knooppunt voor een aantal van de belangrijkste bedrijven van onze tijd, zoals Netflix, Uber, en anderen,” aldus David Fischer, oprichter en CEO bij Highsnobiety. “Een regio met veel potentie voor het lanceren van een platform waar jonge creatieven en merken samenkomen en elkaar versterken.”

Waar en wanneer het kantoor zal openen wordt in het persbericht niet vermeld. FashionUnited heeft navraag gedaan bij Highsnobiety en is momenteel in afwachting van een antwoord.