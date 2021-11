Hoe 2020 het consumentengedrag radicaal heeft veranderd en wat we hiervan kunnen leren

De coronacrisis heeft de retailsector op zijn kop gezet. Het consumentengedrag is abrupt en ingrijpend veranderd – nu en misschien wel voorgoed. Retailers moeten hard werken om aan de steeds veranderende eisen van de klant te voldoen en om relevant te blijven. Wat kunnen we leren van 2020? En hoe kunnen technologieën als RFID bijdragen aan een verbeterde klantbeleving?

Omnichannel-strategie is onmisbaar

Het afgelopen jaar was voor veel retailers een achtbaan. Inmiddels hebben de meeste bedrijven zich aangepast aan de nieuwe realiteit en waar mogelijk nieuwe technologieën omarmd. De digitale transformatie is in een stroomversnelling gekomen. Vóór de pandemie maakten veel retailers al grote stappen in de transitie naar een omnichannel-strategie. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat deze manier van ondernemen noodzakelijk is om toekomstbestendig te zijn. Als we kijken naar het ‘nieuwe consumentengedrag’, dan omvat dit alle aspecten van het dagelijks leven, van hoe we werken tot hoe we winkelen. Dat laatste zien we met name terug in de stijging van e-commerce. Toen klanten niet in staat waren om winkels fysiek te bezoeken door de beperkingen van de lockdown, begonnen ze hun zoektocht online in webwinkels.

Onderscheidende klantbeleving

Een andere trend is dat consumenten vaker dicht bij huis winkelen en de voorkeur geven aan vertrouwde merken, blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Daarnaast valt nog iets anders op: mensen shoppen minder frequent, maar de inhoud van hun (digitale) winkelmandje is daarentegen juist groter. Deze abrupte verschuivingen hebben ertoe geleid dat veel retailers worstelen om klanten effectief via andere kanalen te bedienen. McKinsey voorspelt: retailers met een omnichannel-aanpak die flexibel zijn om bij te sturen – en zo een onderscheidende klantbeleving te creëren – zullen sneller herstellen van de pandemie. Veel retailers proberen ‘nieuwe’ modellen uit, zoals online kopen en afhalen in de winkel. De verwachting is dat dit soort modellen blijvend zijn en dat consumenten hier ook na de pandemie gebruik van blijven maken.

Maximale efficiëntie met RFID

Na een uitdagend jaar in 2020, is het nu essentieel om het winkelende publiek op een relevante manier te blijven bedienen. In de huidige omnichannel-wereld is het belangrijker dan ooit om de juiste producten op de juiste plaats én op het juiste moment aan te bieden. Technologieën als Radio-frequency identification, oftewel RFID, zijn hiervoor zeer populair. Checkpoint Systems ontwikkelde het platform HALO, een RFID-oplossing die retailers helpt om de beleving van de consument te verbeteren. Het maakt het aanvullen van de winkelvoorraad eenvoudiger, sneller en efficiënter. Zo is het mogelijk de voorraad van fabriek tot winkel te volgen, waardoor storemanagers volledig inzicht hebben in waar hun voorraad is en wanneer deze aankomt. Dit bespaart retailers tijd, verbetert de winkelervaring van de klant en zorgt voor een hogere omzet.

Merkloyaliteit opbouwen

Als er iets is dat 2020 ons geleerd heeft, dan is wel dat een hybride benadering van de retail cruciaal is om te overleven. De integratie tussen online en offline verkooppunten is een unieke kans om overal dezelfde klantbeleving te creëren. Een consistente merkbeleving maakt dat klanten graag terugkeren. Volgens McKinsey zijn de ‘winnaars in de fashionbranche’ de retailers die luisteren naar de behoeften en verwachtingen van de consument en deze vertalen naar een zorgvuldig uitgedachte omnichannel-strategie. Deze winnaars kennen hun klanten beter dan hun concurrenten en wekken vertrouwen op voor de lange termijn. Met de juiste tools en partners zoals Checkpoint Systems slagen zij erin de klantervaring te maximaliseren en merkloyaliteit op bouwen, door klanten te helpen kopen wat ze willen én wanneer ze dat willen.

Over Checkpoint Systems

Checkpoint Systems is een wereldwijde leider in dervingpreventie voor de retail. Het bedrijf biedt slimme oplossingen die, altijd en overal, voor duidelijkheid en efficiëntie zorgen. Deze oplossingen bouwen voort op vijftig jaar expertise in radiofrequentietechnologie, innovatieve diefstal- en dervingpreventiesystemen, toonaangevende software, RFID-hardware en uitgebreide labeloplossingen om artikelen van de bron tot het winkelrek te identificeren, te beveiligen en op te volgen. Voor meer informatie, kijk op: www.checkpointsystems.com