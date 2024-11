Hoe AI-gedreven voorraad oplossingen een nieuw tijdperk van duurzame mode inluiden

Efficiënt voorraadbeheer in de fashion sector is essentieel om verspilling te verminderen en te voldoen aan de vraag van consumenten. Door de productie af te stemmen op de vraag in real-time, kunnen modebedrijven overproductie voorkomen, middelen besparen en de cashflow verbeteren. Het gebruik van datagedreven oplossingen ondersteunt niet alleen de winstgevendheid, maar voldoet ook aan de verwachtingen van consumenten op het gebied van duurzaamheid.

Overproductie en verspilling in de mode

Overproductie blijft een grote uitdaging, met ongeveer 30% van de geproduceerde kleding die niet wordt verkocht, wat elk jaar resulteert in miljoenen tonnen afval. WAIR pakt dit probleem aan met AI-gedreven digitale agenten die real-time gegevens leveren voor slimmere voorraad beslissingen. Hierdoor kunnen bedrijven de vraag nauwkeurig voorspellen en in de toekomst de productie hierop afstemmen, wat de verspilling terugdringt en de reactievermogen in de verkoopkanalen verbetert.

Een laagdrempelige en duurzame oplossing

De AI-modules van WAIR stellen retailers en merken met VMI in staat om proactief voorraad te beheren door verkoopgegevens en trends te analyseren. Deze aanpak verhoogt de omloopsnelheid van de voorraad, maakt kapitaal vrij, vermindert de noodzaak van last-minute kortingen en zorgt ervoor dat de voorraad aansluit bij de voorkeuren van de consument. Dit leidt uiteindelijk tot hogere winsten, minder verspilling en meer ruimte voor duurzame groei.

Vendor Managed Inventory (VMI) verbetert de samenwerking tussen retailers, merken en leveranciers, stroomlijnt de toeleveringsketens en vermindert onnodige productie. Dit resulteert in een hogere klanttevredenheid, een betere afstemming op markttrends en het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Kapitaal vrijmaken voor innovatie en groei

Naast de milieuvriendelijke voordelen dragen de oplossingen van WAIR bij aan de financiële duurzaamheid van een bedrijf door kapitaal vrij te maken dat anders in overtollige voorraad zou vastzitten. De sterke afhankelijkheid van de mode-industrie van seizoenscycli leidt vaak tot cashflowproblemen, omdat merken zwaar investeren in voorraden die mogelijk niet worden verkocht. Door merken te helpen optimale voorraadniveaus te handhaven, stelt WAIR hen in staat om opnieuw te investeren in andere aspecten van het bedrijf - of dat nu duurzame materialen, innovatieve ontwerpen of nieuwe winkelopeningen zijn.

Voldoen aan de verwachtingen van consumenten voor duurzame praktijken

De hedendaagse consument verwacht productbeschikbaarheid naast duurzame praktijken. De technologie van WAIR stelt merken en retailers in staat om aan deze verwachtingen te voldoen, terwijl ze verspilling minimaliseren en de omloopsnelheid van de voorraad verhogen. Door te focussen op datagedreven beslissingen en proactief voorraadbeheer helpt WAIR modebedrijven om financiële successen en milieuduurzaamheid te bereiken.

WAIR’s visie voor een duurzame mode-industrie

WAIR herdefinieert duurzaamheid in de mode-industrie door een van de grootste uitdagingen aan te pakken: overproductie. Met AI-gedreven digitale agenten en VMI-systemen helpt WAIR modebedrijven om met precisie te opereren, verspilling te verminderen en middelen te besparen, terwijl de winstgevendheid wordt verhoogd. Door te focussen op datagedreven beslissingen en proactief voorraadbeheer biedt WAIR een schaalbare oplossing waarmee merken en retailers zowel financiële als milieuduurzaamheid kunnen bereiken.

Voor retailers en merken die een verschil willen maken, biedt WAIR een krachtig instrumentarium om aan de consumentenvraag te voldoen en tegelijkertijd duurzame praktijken te bevorderen. Berden, OFM., Van Dal Mannenmode, Shoeby, Ralph Lauren, Steve Madden en DK Company (om er enkele te noemen) gingen u al voor.