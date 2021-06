Hoe BigCommerce een passende ervaring met e-commerce aan modemerken levert

Tegenwoordig moet je als wereldwijd modemerk of retailer wel een webwinkel hebben, om een kans van slagen te hebben in het voortdurend veranderende modelandschap. Na de uitbraak van de coronapandemie werd meer dan ooit duidelijk dat een goede omnichannelstrategie voor zowel grotere spelers als kleinere bedrijven onmisbaar is. Om succesvol te kunnen groeien, is het van essentieel belang dat bedrijven hun klanten eenzelfde aangename winkelervaring kunnen bieden, ongeacht of dat via e-commerce, een fysieke winkel of verkoopkanalen op sociale media zoals Facebook of Instagram plaatsvindt.

Modemerken willen niet alleen een gestroomlijnde winkelervaring aanbieden, ze willen ook visueel aantrekkelijke webwinkels bouwen, die zowel voor hun klanten als voor henzelf gebruiksvriendelijk zijn en kunnen meegroeien en uitbreiden.

Het toonaangevende platform BigCommerce kan dankzij zijn flexibele en open SaaS-technologie maatwerkoplossingen leveren aan modemerken die hun activiteiten online willen uitbreiden. “Oorspronkelijk worden deze concepten als concurrerend gezien, waarbij SaaS als ‘closed source’ werd beschouwd. BigCommerce is echter een open platform en biedt alle winkeliers veel mogelijkheden tot aanpassingen,” aldus Sherri Bohman, Senior Manager voor Product Marketing bij BigCommerce. BigCommerce brengt het beste van twee werelden samen en biedt moderetailers volledige keuzevrijheid bij het opzetten van hun onlinewinkel. Er kan worden gekozen voor de tools en systemen die het beste bij het bedrijf passen. BigCommerce is de meest veelzijdige en flexibele oplossing voor innovatieve e-commerce. De openheid van het platform stelt merken in staat hun eigen gepersonaliseerde, onderscheidende e-commerce ervaring te creëren, zonder in te leveren op stabiliteit, veiligheid of schaalbaarheid.

Moderetailers kunnen met het eigen themaframe van BigCommerce genaamd Stencil, naar eigen wensen en behoeften een webwinkel bouwen. In dit frame zijn de meest recente en beste werkwijzen op het gebied van technologie, ontwerpstandaarden, conversies en SEO geïntegreerd. Als klanten een volledig op eigen wensen afgestemde internetwinkel willen bouwen, of gebruik willen maken van een specifieke CMS of DXP, kunnen ze kiezen voor Headless Commerce. Hiermee kunnen tools en oplossingen van derden worden gecombineerd met de back-end van BigCommerce. Door de back-end-functionaliteit van een e-commerceplatform, die betaling, belasting en verzending omvat, los te koppelen van het front-end, oftewel de 'etalage' waar de klanten online mee te maken hebben, hebben moderetailers de volledige vrijheid om de winkelervaring van start tot finish naar hun wensen aan te passen.

“Er worden verschillende systemen gebruikt voor het front-end en back-end. Deze systemen communiceren met elkaar via API's,” legt Bohman uit. “Als de werkstroom van een moderetailer bijvoorbeeld al in WordPress is geïntegreerd, kunnen ze ervoor kiezen om 'Headless' te gaan in plaats van Stencil te gebruiken. Ze voegen de werkstroom dan rechtstreeks toe aan het back-end van BigCommerce. In de afgelopen jaren zijn er veel meer zogenaamde 'Headless' e-commerce platforms opgekomen, die volledig API-first en modulair zijn. Dit kan de ideale oplossing zijn voor moderetailers die een eigen ontwerpteam, en alle tijd en financiële middelen hebben om een webwinkel van de grond af op te bouwen en volledig op hun wensen af te stemmen.

Maar er zijn ook retailers die ervoor kiezen om hun webwinkel van start te laten gaan met de CMS-oplossing Stencil van BigCommerce. Dit kan op dat moment de perfecte oplossing zijn, terwijl er op de achtergrond wordt gewerkt aan een volledig op maat gemaakte ‘Headless Commerce’ webwinkel. Dit bespaart niet alleen tijd, maar geeft ondernemers en merken ook rust, omdat alle updates betreffende veiligheid, betalingen en nieuwe functionaliteiten automatisch worden uitgevoerd. BigCommerce gelooft wat betreft e-commerce heilig in keuzevrijheid voor moderetailers en merken, en biedt aan wat voor hen het beste werkt, of dat nu van BigCommerce zelf is, een themaplatform als Stencil of Headless Commerce.

De eigen en maatwerkfunctionaliteiten, van geavanceerde integreerde functies zoals live chats, productreviews, pop-ups bij het openen van een site, tot verschillende betaalmethodes, zijn ontwikkeld om innovatie in e-commerce te stimuleren. BigCommerce kan grote catalogi ondersteunen - wat van cruciaal belang is voor modemerken met duizenden SKU's. Bovendien biedt Stencil naast slimme filters ('faceted search') ook verfijnde tools om te taggen en producten te organiseren. Daarnaast is het van groot belang dat bedrijven producten snel in de catalogus kunnen lokaliseren, verplaatsen en verwijderen. Hierdoor wordt immers tijd en dus geld bespaard. In het algemeen streeft BigCommerce ernaar alle moderetailers maatwerkoplossingen voor hun webwinkels te bieden met een unieke, vereenvoudigde winkelervaring, ongeacht waar ter wereld de klant zich bevindt.