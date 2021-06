Hoe BigCommerce modebedrijven helpt de om concurrentie voor te blijven

Het retaillandschap is altijd in beweging, maar het is duidelijk dat 2020 één belangrijke verandering heeft versneld, namelijk de opkomst van omnichannel. Moderetailers wereldwijd zagen een enorme verschuiving naar online winkelen, waarbij iedereen, van studenten tot grootouders, hun producten via het internet ging bestellen nadat de niet-essentiële fysieke winkels tijdelijk hun deuren moesten sluiten. Nu zowel consumenten als winkeliers zich hebben neergelegd bij de toekomst van de detailhandel, wordt de roep om slimme, flexibele en snelle oplossingen steeds groter. BigCommerce, een toonaangevend SaaS e-commerce platform, biedt kledingwinkels de benodigde tools om hun bedrijf klaar te stomen voor het "nieuwe tijdperk".

"Moderetailers hebben vandaag de dag behoefte aan een ongelooflijk flexibel en snel platform," zegt Jim Herbert, vicepresident en General Manager van EMEA voor BigCommerce. "Een platform dat werkt voor hen en dat tal van partner-apps biedt, evenals een gebruiksvriendelijke interface. Herbert legt uit: "Hoewel e-commerce nooit de behoefte van consumenten aan een fysieke winkelervaring zal vervangen, geeft een open, flexibel SaaS-platform als BigCommerce retailers de vrijheid om hun bedrijf te exploiteren, te innoveren en te laten groeien, waar ter wereld dan ook." "Het feit dat ik geen achtergrond heb in web- of productmanagement, maar toch vrij snel in staat was om producten te lanceren, reclamecampagnes te voeren en couponcodes aan te maken, bewijst het gemak van het platform", aldus Daniela Nardellia, Digital Marketing Manager bij Heist Studios, een van de klanten van BigCommerce.

Het werken met een platform dat retailers helpt bij het ontwikkelen van een innovatie routekaart is ook van vitaal belang voor het succes. "Er zijn altijd mogelijkheden voor retailers die buiten de gebaande paden denken, en BigCommerce is er om ze daarbij te helpen." Tegelijkertijd zouden moderetailers naar een platform moeten zoeken dat samenwerkt met verschillende groothandelaren verspreid over alle sectoren. Dankzij de samenwerking met kleine, middelgrote en grote handelaren in de kleding-, schoonheids- en accessoiresector heeft BigCommerce zijn oplossingen verder kunnen ontwikkelen en biedt nu nog betere tools aan die retailers helpen bij de online verkoop van hun producten, waarbij de back-end en apps van derden naadloos worden geïntegreerd. "Het platform telt nu meer dan 50.000 gebruikers en we streven ernaar om onze klanten individuele en op maat gemaakte oplossingen te bieden."

Onze toegewijde teams voor productmarketing en strategie zorgen ervoor dat BigCommerce de vinger aan de pols houdt met betrekking tot de belangrijkste markttrends, zodat ze eventuele nieuwe ontwikkelingen naadloos kunnen integreren, zonder dat retailers zich zorgen hoeven te maken over het updaten van hun platform. "Zo waren we bijvoorbeeld lanceringspartners met Facebook voor het ontsluiten van de checkout op Instagram in de VS. Onze handelaren waren de eersten die deze nieuwe functie aannamen, die een naadloze manier biedt om via Instagram te kopen. Zodra deze functies in Europa worden gelanceerd, zijn onze winkeliers verlost van integratiewerk. Het enige dat ze moeten doen is inloggen op Facebook, hun bedrijf vrijgeven, credentials invoeren in de BigCommerce back-end en ze kunnen aan de slag.” Volgens Herbert is dit niveau van innovatie en flexibiliteit essentieel voor moderetailers, omdat ze vrijwel onmiddellijk kunnen reageren op veranderingen in de markt. Uiteraard zullen niet alle moderetailers dezelfde tools of apps van derden integreren. Daarom biedt BigCommerce verschillende abonnementen op basis van de grootte en individuele behoeften van de winkelier. Ze kunnen ervoor kiezen om op te schalen naarmate hun bedrijf groeit en opteren voor verschillende oplossingen, zoals headless e-commerce, waarbij de front-end wordt losgekoppeld van de back-end, zodat merken de vrijheid krijgen om via verschillende front-end oplossingen met één BigCommerce-account tegelijkertijd meerdere winkels te exploiteren. "Het belang om snel te kunnen integreren in elke marktplaats is essentieel. Daarom hebben we een speciaal team dat daarop toeziet."

Omdat steeds meer retailers voor een omnichannel-benadering kiezen en hun online en offline winkelervaringen naadloos in elkaar willen laten overlopen, helpt BigCommerce ze om klanten via elk verkoopkanaal te ontmoeten en te bedienen. Vandaag de dag zoeken veel retailers een manier om nieuwe technologieën te implementeren, variërend van click & collect tot virtual en augmented reality. "Retailers die deze technologieën succesvol implementeren, zullen er veel profijt van hebben." De grote keuze aan innovatieve technologieën en oplossingen kan echter overweldigend zijn. Vandaar dat BigCommerce zijn grotere gebruikers voor sommige technologieën bètatesten aanbiedt, evenals deskundig advies op basis van hun ervaring. "Als een groothandelaar bij ons komt met de vraag over AR, kijken we eerst of ze de juiste omgeving en schaal hebben om deze te testen."

Maar de grootste uitdaging die BigCommerce moderetailers helpt te overwinnen, is misschien wel het navigeren door deze onzekere tijden. Aangezien de situatie voor de detailhandel blijft veranderen, met het openen en sluiten van fysieke winkels, is een flexibel e-commerce platform van vitaal belang om succes en het voortbestaan te waarborgen. "Het draait allemaal om de ondernemer de controle te geven," benadrukt Herbert. BigCommerce is een platform voor groei en doet al het zware werk voor zijn gebruikers, zodat zij kunnen profiteren van een naadloos e-commerce platform. "De klant komt altijd op de eerste plaats, zowel voor onze ondernemers als voor ons."