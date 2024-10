Hoe de GOH-oplossingen van Modexpress de fashionlogistiek van Suitsupply versterken

Slechts enkele merken binnen de mode-industrie hebben met succes een complete categorie veranderd zoals Suitsupply. Suitsupply werd in 2000 in Amsterdam opgericht door de Nederlandse rechtenstudent Fokke de Jong en richtte zich op het aanbieden van hoogwaardige, op maat gemaakte en betaalbare herenmode. Met een focus op het leveren van een persoonlijke winkelervaring door deskundig personeel, is het merk uitgegroeid tot een toonaangevend verticaal geïntegreerd bedrijf voor formele en gelegenheidskleding voor heren. Vandaag de dag biedt Suitsupply alles, van maatpakken tot schoenen en accessoires, en heeft het meer dan 100 winkels in 25 landen. Terwijl Suitsupply zijn aanwezigheid blijft uitbreiden, is een deel van het voortdurende succes nauw verbonden met het selecteren van en samenwerken met de juiste partners - vooral op het gebied van logistiek.

‘Het is belangrijk dat we een logistieke partner hebben die betrouwbaar, innovatief en flexibel is,’ vertelt Roy Bouwhuis, Hoofd Logistiek en Fulfilment bij Suitsupply. Met zijn negen jaar ervaring erkent hij dat fulfilment een cruciale rol speelt bij het handhaven van het merkimago van Suitsupply als een premium, formeel herenmodemerk. ‘Snelheid en betrouwbaarheid van leveringen zijn voor ons van essentieel belang. Onze filosofie van ‘fast and effective’ is belangrijk en speelt ook een rol bij logistiek en transport. Ongeacht waar een klant woont, moet dezelfde service met betrekking tot levering altijd voor hen beschikbaar zijn.’ Aangezien Suitsupply zijn imago heeft opgebouwd op het aanbieden van maatpakken van hoge kwaliteit, is de behoefte aan een logistieke partner die hun producten in perfecte, kreukvrije staat aflevert van cruciaal belang. Dit is precies waarom Suitsupply al meer dan tien jaar samenwerkt met Modexpress, de partner voor fashion fulfilment en logistiek op maat. Naast verzending, opslag en levering, voldoet Modexpress aan de unieke behoeften van Suitsupply door haar expertise in Garments on Hangers.

Credits: Suitsupply. Roy Bouwhuis, Hoofd Logistiek en Fulfilment bij Suitsupply

‘Onze Garments on Hangers (GOH) oplossingen zijn onderdeel van onze uitgebreide fashion services, uniek afgestemd op de mode-industrie. Onze GOH-oplossingen richten zich op het behoud van de kwaliteit van kledingstukken tijdens transport en hangende opslag, in plaats van ze te vouwen of samen te persen voor levering in (kartonnen) dozen,’ legt Jan Kuipers, Directeur Supply Chain bij Modexpress, uit. In tegenstelling tot verzending waarbij kledingstukken worden gevouwen en plat verpakt in (kartonnen) dozen of kratten voor levering aan magazijnen of distributiecentra, zorgen de GOH-oplossingen van Modexpress ervoor dat de kledingstukken op hangers blijven hangen, zodat er geen vouwen aan te pas komen. Vooral voor kleding gemaakt van delicate stoffen, zoals maatpakken, worden producten klaargemaakt voor transport op hangers. De kledingstukken worden vervolgens vervoerd in speciale vrachtwagens, onderdeel van Modexpress’ eigen vloot, die zijn ontworpen om hangende kledingstukken te vervoeren zonder de producten te beschadigen. ‘Hierdoor is het niet nodig om de kledingstukken op de eindbestemming uit te pakken en te stomen, omdat de kledingstukken bij aankomst hun vorm en kwaliteit behouden,’ aldus Kuipers. GOH-oplossingen zijn ideaal voor kledingstukken die bij aankomst verkoopklaar moeten zijn en zorgen ervoor dat Suitsupply-items meteen in de winkel kunnen worden getoond zoals door de ontwerpers van het merk bedoeld.

Credits: Modexpress. Jan Kuipers Directeur Supply Chain bij Modexpress

Met snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie als belangrijkste pijlers van de bezorging, hebben de GOH-oplossingen van Modexpress Suitsupply ook geholpen bij het stroomlijnen van de nationale en internationale logistiek. Modexpress’ expertise in GOH-transport en toegewijde leveringsdiensten aan onze nationale en internationale winkels in Europa springen er voor ons het meest uit,’ zegt Bouwhuis. ‘Omdat veel Suitsupply-winkels geen grote back-of-house ruimtes hebben om veel producten op te slaan, zijn frequente leveringen, meerdere keren per week, nodig om aan te vullen wat er in de winkel wordt verkocht. Onze producten worden efficiënter verzonden en afgeleverd met vrachtwagens die zijn uitgerust met GOH, waardoor de doorlooptijden aanzienlijk worden verkort,’ vervolgt Bouwhuis. ‘Dit heeft onze toeleveringsketen gestroomlijnd door de behoefte aan kartonnen verpakkingen te minimaliseren. Dit verbetert niet alleen onze winkelactiviteiten, maar heeft ook een positief effect op het milieu doordat er minder verpakkingsafval is.’ Omdat beide bedrijven zaken willen doen op een zo duurzaam mogelijke manier, zijn de kartonnen verpakkingen die werden gebruikt voor de andere verpakkingen van Suitsupply vervangen door plastic, herbruikbare containers die leeg kunnen worden teruggestuurd en gestapeld om de benodigde ruimte te verminderen. Bovendien verminderen de GOH-oplossingen van Modexpress ook de impact op het milieu door de noodzaak van kledingreconditionering na levering te minimaliseren.

Credits: Suitsupply. Winkel New York

Modexpress maakt gebruik van opkomende technologieën om klanten de beste oplossingen te bieden en heeft RFID-technologie geïmplementeerd om haar GOH-oplossingen verder te optimaliseren. ‘Aangezien GOH-kledingstukken in onze magazijnen aan hangende rekken worden opgeslagen, vereenvoudigt dit de orderverwerking,’ zegt Kuipers. Suitsupply gebruikt al enkele jaren RFID-technologie in de winkels om voorraad te beheren en kan de integratie met Modexpress gebruiken om de logistiek verder aan te scherpen. ‘Het gebruik van RFID-technologie helpt onze winkels niet alleen om producten snel te vinden, maar stelt ons ook in staat om leveringen sneller te accepteren,’ zegt Bouwhuis. ‘In plaats van elk artikel afzonderlijk te scannen, kunnen RFID-scanners de hele zending detecteren zodra deze de winkel binnenkomt.’ Ervoor zorgen dat Suitsupply gebruik kan maken van efficiënte en innovatieve logistiek is de sleutel tot het succes van het merk. ‘Het belangrijkste voor ons is dat we onze klant het product kunnen verkopen dat hij wil, wanneer hij dat wil,’ zegt Bouwhuis. ‘Weten welke producten beschikbaar zijn en waar ze beschikbaar zijn, is essentieel, zowel voor de klant als voor het winkelpersoneel.’

In de loop der tijd heeft Modexpress sterke samenwerkingen ontwikkeld met toonaangevende fashionmerken en retailers, zoals Suitsupply. Dit heeft het logistieke bedrijf in staat gesteld om voortdurend haar GOH-oplossingen te verfijnen op basis van de behoeften van klanten, waardoor de hoogste servicenormen worden gegarandeerd. ‘Onze GOH-oplossingen zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de behoeften van high-end en luxe kledingmerken zoals Suitsupply, die vereisen dat kledingstukken in perfecte staat aankomen,’ concludeert Kuipers.

Ga voor meer informatie naar: Modexpress