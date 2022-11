Hoe de juiste tech-stack bouwen om u voor te bereiden op next level sustainability reporting

Het is officieel: er komen nieuwe EU-regels voor traceerbaarheid en transparantie in de kledingsector. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vraagt veel van modemerken. Ze moeten serieuze stappen gaan zetten waarin data en technologie een sleutelrol spelen. Fashion United sprak met een panel van tech experts om te leren hoe merken zich kunnen voorbereiden, of zelfs een koploper kunnen worden.

Circulair denken

In 2024 zullen meer en meer kledingbedrijven hun best gaan doen om hun impact te rapporteren. Die trend is niet nieuw, maar nu het wordt het wettelijk verplicht. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt ervoor dat modebedrijven de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu openbaar moeten maken.

De nieuwe regels gaan consumenten helpen om bewuster te shoppen, zegt oprichter van PLM-provider Delogue Rikke. "Bedrijven beweren vaak dat ze duurzame dingen hebben gedaan zonder hun supply chain echt te hebben geïdentificeerd", zegt Biehl. "Merken moeten hun supply chain beter leren begrijpen. Van zodra u dat overzicht hebt, kunt u dingen gaan verbeteren. Het is een manier om merken circulair te laten denken. Ze kunnen niet langer zomaar producten de wereld in sturen alsof het geen problemen oplevert, straks wordt het hún probleem."

Samenwerking

De CSRD gaat over het opvullen van de gaten in de impactdata van een merk. Jolanda Kooi, oprichter van transparante blockchain software provider tex.tracer, legt uit: "Vaak zeggen merken: we hebben eigenlijk al best veel data, maar het is zo ongeorganiseerd dat we geen overzicht hebben. Een van de grootste barrières waar merken tegenaan zullen lopen bij het voldoen aan de nieuwe vereisten, is de schijnbaar eenvoudige taak om gegevens samen te voegen en toegankelijk te maken. De eerste stap is om de data die ze al hebben op een gestructureerde manier te verzamelen, te organiseren en uit te zoeken hoe ze ze met hun partners kunnen delen. "

Volgens alle experts is het sleutelwoord 'tech-stack'. Dat is een digitale omgeving voor het rapporteren, bewaren en delen van gegevens. De juiste tech-stack biedt een volledig overzicht van alle ontwikkelingen en bedrijfsactiviteiten en dat helpt om de supply chain transparanter te maken. Leveranciers kunnen zo realtime informatie uitwisselen en beter samenwerken. Het maakt het verzamelen van de vereiste gegevens voor rapportage ook makkelijker.

Compleet & eerlijk overzicht

Goed nieuws voor merken die licht in paniek raakten toen ze het duurzame nieuws hoorden: de markt voor intelligente data-oplossingen groeit enorm. "Er is veel technologie beschikbaar waar bedrijven nog niet bekend mee zijn", begint Rembrandt Kuijpers, Managing Partner bij ERP leverancier TCOG. "Het begint met bewustwording: wat voor systemen hebben we? Wat hebben we nodig? Wat voor oplossingen zijn er beschikbaar? En dat is waar bedrijven zoals wij een antwoord hebben, omdat wij deze oplossingen aanbieden."

Er zijn veel mogelijkheden en ze werken vaak heel goed samen, legt Kuijpers uit. "Het begint altijd met het maken van het product, zoals een kledingstuk. Voor ons beginnen zij hun reis in Delogue's PLM, waar ontwerpers, kopers, leveranciers en technici de data invoegen die nodig is voor de nieuwe manier van rapporteren. Na PLM worden de inkooporders voor sampling naar het ERP systeem verzonden. Wij plaatsen de bestellingen bij leveranciers, volgen de zendingen, vullen de winkels aan, … en we creëren een duidelijk overzicht waar alle gegevens, van leveranciers tot retailers, samenkomen. ERP vormt de ruggengraat van een bedrijf, logistiek en financieel."

tex.tracer voegt aan de datapuzzel nog een blockchain-element toe. "De enige data die in ons tex.tracer platform geaccepteerd wordt komt rechtstreeks van de leveranciers, dus het is betrouwbare informatie", legt Kooi uit. "We gebruiken blockchain om ervoor te zorgen dat gegevens onveranderlijk zijn en we gebruiken tijd- en locatiestempels om ervoor te zorgen dat de gegevens die worden geüpload, kunnen worden geverifieerd. Een spinner kan een garenzending naar een knitter aanmaken en als het garen is aangekomen, wordt dat bevestigd met een digitale handdruk. Zo verzamelen wij geverifieerde gegevens vanuit de hele supply chain, zodat alle spelers betere keuzes kunnen maken."

Echte impact

Hoewel het onzeker is hoe de CSRD er precies uit zal zien, staat één ding vast: binnenkort moet data duidelijk, volledig en idealiter verifieerbaar zijn. Dit is het moment voor merken om contact op te nemen met relevante partijen die kunnen helpen om te onderzoeken wat het beste werkt voor hun bedrijfsmodel. Kuijpers: "We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden: we kunnen samenwerken. Dat is gunstig voor onze B2B-klanten én de consument."

Kooi wijst erop dat het verstandig is voor merken om verder te kijken dan de eisen en voorop te durven lopen. "Als management moet je beslissen: wat is onze ambitie als bedrijf? Gaan we gewoon voor het minimum om ervoor te zorgen dat we niet in de problemen komen, of gaan we verder en maken we echte impact?"