Hoe de juiste trim- en packaging partner JOSH V’s voortdurende merkevolutie heeft ondersteund

JOSH V, het Nederlandse mode- en lifestylemerk dat in 2011 werd opgericht door ontwerpster en ondernemer Josh Veldhuizen, heeft moderne luxe opnieuw gedefinieerd met tijdloze, veelzijdige ontwerpen die vrouwen kracht geven om er op elk moment van hun leven spectaculair uit te zien én zich zo te voelen. Met een kenmerkende esthetiek van neutrale tinten, onberispelijke tailoring en tijdloze veelzijdigheid creëert JOSH V hoogwaardige collecties die de kloof overbruggen tussen high-end luxe en toegankelijke mode. Elk stuk wordt in-house ontworpen met oog voor detail, waarbij moeiteloze elegantie wordt gecombineerd met comfort en zelfvertrouwen. Het merk viert de kracht en individualiteit van de moderne vrouw.

Meer dan een label, JOSH V heeft een community gebaseerd op gedeelde waarden: vrouwelijke empowerment, duurzaamheid en zelfexpressie. Van tijdloze ontwerpen gemaakt van verantwoorde materialen tot een toewijding aan circulariteit en transparantie, het merk inspireert vrouwen om bewuste stijlkeuzes te maken die lang meegaan. Door innovatie, authentieke storytelling en ongeëvenaarde service te combineren, blijft JOSH V groeien in Europa. Het merk biedt kleding, accessoires en woonartikelen die het alledaagse transformeren in iets spectaculairs.

Credits: Josh V

Wat zijn de belangrijkste details om op te letten?

Met zo’n duidelijke missie is het voor JOSH V altijd belangrijk geweest dat de persoonlijkheid van het merk in alles wordt weerspiegeld. Dit geldt ook voor de trims en verpakkingen. Deze ogenschijnlijke kleine elementen spelen een grote rol in hoe klanten het merk ervaren. Ze helpen de onmiskenbare esthetiek te vormen en maken een blijvende indruk. Daarom besloot JOSH V om deze essentiële details vanaf het begin van de merkreis in handen te leggen van de experts van TRIMCO GROUP.

Credits: Trimco Group

“Perfectie zit in de details; dat is waar JOSH V voor staat. Onze trims, verpakkingen en brandingelementen zijn essentieel in het creëren van onze brand story. Ze moeten dezelfde zorg en aandacht uitstralen die we in elk ontwerp stoppen,” zegt Josh Veldhuizen, oprichter van JOSH V. “Door samen te werken met Trimco Group zorgen we ervoor dat elk element, van de merklabels tot de secundaire verpakkingen, het verhaal van JOSH V vertelt. Het gaat om het maken van een blijvende indruk en het creëren van een persoonlijke en speciale ervaring vanaf het allereerste moment dat een klant ons product ontvangt,” voegt Janneke Mook, Product Supply Chain Coördinator, toe.

Elk kledingstuk vertelt een verhaal, en zorgvuldig geselecteerde trims en verpakkingen zijn essentiële narratieve tools. Deze details vormen een brug tussen de klant en het product, verlengen de klantervaring en bieden de mogelijkheid om te verrassen en te betrekken, zelfs na het aankoopmoment. Van papierkwaliteit van een hangtags tot de textuur van een care label: kwaliteit doet ertoe.

“Bij Trimco Group werken we graag samen met merken die onze passie voor kwaliteit en innovatie delen. Daarom is onze succesvolle en langdurige samenwerking met JOSH V zo sterk,” zegt Kitty Hissink, Key Account Manager bij Trimco Group Nederland. “De twee bedrijven werken al vanaf het begin van het JOSH V-verhaal zij aan zij. Het merk is sinds de lancering aanzienlijk gegroeid, en in die tijd heeft Trimco JOSH V ondersteund met trims, Source Tagging Solutions, polybags en andere kernverpakkingen. We hebben meer duurzame opties, premium keuzes en betere technologie geïntroduceerd, en passen de selectie voortdurend aan om de evolutie van het merk te weerspiegelen,” concludeert Kitty.

Credits: Trimco Group

Circulariteitsinitiatieven

Nu de mode-industrie blijft evolueren, zet JOSH V ook belangrijke stappen om duurzaamheid en circulariteit te verbeteren. Het merk heeft initiatieven geïntroduceerd, zoals een reparatieservice, waarmee klanten de levensduur van hun geliefde JOSH V-stukken kunnen verlengen. Daarnaast blijft het merk stappen zetten om verpakkingen en trims duurzamer te maken door betere materialen te gebruiken en afval te verminderen waar mogelijk. Door zorgvuldig materialen te selecteren en ontwerpen te maken voor hun trims en verpakkingen, streeft JOSH V naar goed beheerde supply chain-praktijken.

Yenneke de Moes, Sustainability Manager bij JOSH V, zegt: “Trimco Group heeft ons geholpen om een trims- en verpakkingslijn te creëren die aansluit bij onze merkidentiteit. Met de snel veranderende regelgeving rondom verpakkingen zorgt Trimco Group ervoor dat we volledig compliant blijven met alle vereisten. Met hun ondersteuning passen we ons voortdurend aan en verbeteren we om zowel onze duurzaamheidsdoelen als de veranderende behoeften van de industrie te bereiken. Onlangs hebben we ons Duurzaamheidsrapport 2024 uitgebracht, waarin we onze voortdurende toewijding aan deze doelen en de vooruitgang die we hebben geboekt, benadrukken.”

Credits: Josh V

Grenzen verleggen

Februari 2025 markeerde een spannende mijlpaal voor JOSH V met de opening van de tweede fysieke brandstore. Naarmate het merk blijft groeien versterkt het vermogen om klanten in een persoonlijke Retail omgeving te verbinden aan het label JOSH V.

“Nu de mode-industrie blijft evolueren, zien we onze samenwerking met Trimco Group als essentieel om innovatief en responsief te blijven voor markttrends,” concludeert Josh Veldhuizen. “Terwijl we 10 jaar partnerschap vieren, kijken we ernaar uit om JOSH V te blijven ondersteunen in hun reis naar meer innovatie, stijl en duurzaamheid. We weten dat mode niet alleen kleding is — het is zelfvertrouwen, empowerment en inclusiviteit. Het vertelt het verhaal van de drager en laat een blijvende indruk achter. Dit is waar JOSH V voor staat, en het merk belichaamt deze filosofie in elk ontwerp. We zijn trots om JOSH V te ondersteunen met onze expertise in trims, verpakkingen en de belangrijkste branding materialen,” zegt Kitty Hissink, KAM bij Trimco Group Nederland.