Hoe de logistieke revolutie de toekomst van mode hervormt

De e-commerce in de mode-industrie groeit razendsnel. Marktleiders zijn druk bezig om hun logistieke proces aan te passen om aan de torenhoge verwachtingen van consumenten te kunnen voldoen. Volgende-dag- bezorging, probleemloze retourzendingen en een omnichannel-aanpak zijn geen luxe meer, maar basisvereisten. Dit dwingt bedrijven om hun magazijnwerkzaamheden opnieuw uit te vinden.

Slimme automatisering helpt de mode-industrie vooruit

Door deze logistieke revolutie is het kubusopslagsysteem een baanbrekende oplossing geworden voor modebedrijven die kampen met steeds complexere uitdagingen op het gebied van voorraadbeheer. In deze systemen bewegen robots zich door een rasterstructuur om producten uit bakken te halen en af te leveren, waardoor bestellingen veel sneller en efficiënter worden verwerkt. Dit biedt voordelen voor zowel fast fashion- als luxe modemerken.

‘Het traditionele magazijnmodel is simpelweg niet ontworpen voor het huidige mode- ecosysteem,’ legt Bryan Beutels uit, Managing Director BeNeLux van Element Logic, dat AutoStore-systemen implementeert bij modebedrijven. ‘Als je duizenden SKU’s beheert, met seizoensgebonden schommelingen en retourpercentages tot wel 50%, heb je een infrastructuur nodig die zich op een intelligente manier kan aanpassen.’

De resultaten van de eerste gebruikers maken duidelijk waarom toonaangevende merken de overstap maken. De Duitse online retailer Styleboom heeft zijn magazijnoppervlak met maar liefst 70% verkleind, terwijl de opslagcapaciteit juist toenam, waardoor er tot 6.000 bestellingen per dag foutloos kunnen worden verwerkt. Sport- en modebedrijf eXXpozed beheert nu zo’n 150.000 verschillende artikelen voor zowel online als fysieke winkels vanuit één geïntegreerd en efficiënt systeem.

Credits: Element Logic, Bergfreunde

Technologie die makkelijk meegroeit in een dynamische markt

Voor snelgroeiende modebedrijven biedt de schaalbaarheid van technologie grote voordelen tijdens drukke perioden. Toen NA-KD tijdens Black Friday een piek in de vraag zag, konden ze hun systeem eenvoudig uitbreiden met extra robots en poorten, zonder dat er veel extra personeel of fysieke uitbreiding nodig was. Ook Boozt verwerkt nu dagelijks 190.000 artikelen, met een orderverwerkingstijd van slechts 63 seconden – essentieel in een branche waar snelheid steeds meer het marktaandeel bepaalt.

Duurzaamheid en efficiëntie gaan hand in hand

Modemerken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, ervaren naast operationele efficiëntie nog tal van andere voordelen. Zo verbruiken geautomatiseerde systemen gemiddeld 75% minder energie dan traditionele magazijnen, wat ze bijzonder aantrekkelijker maakt voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Het milieubewuste merk Reformation heeft de technologie geïntegreerd in hun klimaatpositieve logistieke strategie, waardoor hun ambitieuze duurzaamheidsdoelen makkelijker bereikbaar worden.

Credits: Element Logic

Industrieanalisten verwachten dat deze trend zich alleen maar zal versnellen. McKinsey voorspelt dat in 2030 meer dan 80% van de magazijnen in een bepaalde vorm geautomatiseerd zal zijn. Modebedrijven die deze technologie nu al toepassen, profiteren niet alleen van directe efficiëntieverbeteringen, maar verkrijgen ook de flexibiliteit die ze op lange termijn nodig hebben om in te kunnen spelen op het onvoorspelbare retaillandschap.

De grens tussen fysieke en digitale retail is aan het verdwijnen. Het concurrentievoordeel in de mode wordt steeds meer bepaald door bedrijven die erin slagen om het juiste product op het juiste moment via het juiste kanaal bij de juiste klant te krijgen — een complex proces dat mogelijk wordt gemaakt door geavanceerde automatiseringsoplossingen voor magazijnen.

Ben je geïnteresseerd naar wat Element Logic voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk dan hier .