Hoe een door vrouwen opgerichte ‘fintech’ duurzame toeleveringsketens helpt groeien

Twinco Capital, een zogenaamde ‘fintech’ voor de supply chain, is een van de weinige Europese investeringsmaatschappijen die door vrouwen wordt gerund. Het snelgroeiende bedrijf is de eerste financieringsoplossing die inkooporder financiering en duurzame supply chains dekt. Het bedrijf is mede opgericht door Sandra Nolasco (CEO) en Carmen Marín (COO) en is gevestigd in Amsterdam en in Madrid.

Er is een wereldwijd financieringstekort van maar liefst 2,5 biljoen dollar dat vooral kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in opkomende landen treft waardoor zij minder mogelijkheden hebben om zakelijke kansen te grijpen. Ten einde meer bedrijven te helpen deze financieringskloof te overbruggen en groei te versnellen heeft Twinco Capital onlangs een extra krediet van 50 miljoen euro van BBVA Spark ontvangen. BBVA Spark is de Spaanse investeringstak van de BBVA bank die in een jaar tijd al 250 miljoen euro aan financiële ruimte heeft geboden.

"We zijn erg blij dat we Sandra en Carmen kunnen steunen,” zegt BBVA Spark topman Roberto Albaladejo. “Met Twinco hebben zij de manier waarop toeleveringsketens wereldwijd worden gefinancierd opnieuw uitgevonden door innovatieve milieu- en sociale criteria op te nemen in hun financieringsmodel voor leveranciers."

Andere bedrijven die investeren in Twinco zijn Quona Capital, Working Capital Fund, Mundi Ventures, Finch Capital. Aan de andere kant wordt BBVA Spark een van Twinco's belangrijkste financiële partners naast EBN Banco de Negocios, die het bedrijf vanaf het begin heeft gesteund, en Zubi Capital.

Sandra Nolasco licht toe: "We zijn verheugd om samen te werken met BBVA Spark om klanten te helpen echt duurzame en concurrerende mondiale toeleveringsketens op te bouwen. Alleen door samen te werken met gelijkgestemde financiële instellingen van dit kaliber kunnen we grootschalige uitdagingen aanpakken, zoals het dichten van de kloof op het gebied van handelsfinanciering. Deze investering ondersteunt de groei van de portefeuille van het bedrijf door zowel het aantal klanten als de geografische spreiding te vergroten."

Twinco Capital werkt samen met grote bedrijven - voornamelijk in de detailhandel en kledingsector - en biedt hun leveranciers wereldwijd financiering aan, waarbij tot 60 procent van de waarde van de inkooporder vooraf wordt voorgeschoten en de rest bij levering wordt uitbetaald. Het proces is zo ontworpen dat het volledig transparant is en de leveranciers binnen 48 uur van financiering voor hun inkooporders kan voorzien. De sleutel tot het succes is het unieke risicomodel, dat de traditionele kijk op financieel risico aanvult met bedrijfsprestaties en ESG-gegevens. Met andere woorden, het gebruikt machine learning om de kwaliteit en kracht van de commerciële relaties tussen deze grote inkopers en hun leveranciers te beoordelen.

In de afgelopen vier jaar heeft Twinco Capital een aanzienlijke groei doorgemaakt, met meer dan honderdvijftig leveranciers uit dertien verschillende landen die zich bij het platform hebben aangesloten. Het bedrijf heeft een cruciale rol gespeeld in de ondersteuning van de wereldwijde handel, met name tijdens de corona pandemie, en heeft miljoenen inkooporders gefinancierd.

Carmen Marin voegde hieraan toe: "De toegevoegde waarde die Twinco biedt aan klanten komt voort uit de combinatie van haar unieke financieringsoplossing met business intelligence die een holistisch overzicht biedt van de risico's in de toeleveringsketen. Technologie en machine learning bieden inzichten van onschatbare waarde over de prestaties van commerciële, financiële en ESG-leveranciers, waardoor onze klanten beschikken over een geavanceerde tool voor risicobeheer van de toeleveringsketen."

Over Twinco Capital

Sandra Nolasco is een ervaren bankier met meer dan twintig jaar internationale ervaring bij grote Europese commerciële banken, gespecialiseerd in handelsfinanciering. Haar medeoprichter, Carmen Marín, brengt meer dan zestien jaar managementervaring in aandeleninvesteringen en projectfinanciering van Banco Santander met zich mee. Twinco Capital's samenwerking met BBVA Spark is een belangrijke stap in het overbruggen van de wereldwijde kloof in handelsfinanciering en helpt MKB-bedrijven in opkomende landen toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig hebben om te floreren.