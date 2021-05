Hoe fashionwebshops kunnen profiteren van achteraf betalen met Afterpay en Buckaroo

Online shoppen ontwikkelt zich sterk: van de Nederlandse online shoppers heeft 48 procent behoefte aan achteraf betalen. Dat blijkt uit een intern onderzoek van Afterpay. Een teken dat deze betaalmethode een belangrijke rol speelt in de betaalbeleving van consumenten en steeds gebruikelijker wordt. De samenwerking tussen achterafbetaalmethode AfterPay en betaalprovider Buckaroo is erop gericht het betaalproces optimaal te laten verlopen.

Achteraf betalen geeft een veilig gevoel én schept vertrouwen in de betreffende webshop. Zeker bij fashion komt deze betaalmethode het dichtst in de buurt bij de ervaring in een fysieke winkel, stelt Walter Drieënhuizen, Partner Manager Benelux bij AfterPay. “Kleding en schoenen zijn producten waarvan we gewend zijn die eerst te zien, voelen en passen. Pas als je tevreden bent, reken je af. Ook bij achteraf betalen geldt: eerst zien, dan betalen.”

Signaal van vertrouwen

Door de coronacrisis shoppen veel consumenten voor het eerst – of juist vaker – online. Bij een eerste kennismaking met een webwinkel geven veel mensen de voorkeur aan achteraf betalen, merkt Maurits Dekker, CCO van Buckaroo. “Als webshop geef je hiermee een signaal van vertrouwen richting de klant en het creëert loyaliteit. Vanwege het gemak maakt een deel van de terugkerende klanten blijvend gebruik van achteraf betalen. Anderen kiezen, als ze de webshop eenmaal kennen, een prepaid-methode bij vervolgaankopen.” Een voordeel is dat achteraf betalen een snelle afrekenmethode is. In het betaalproces zitten minder stappen waarbij het risico bestaat de klant te verliezen. Dit zorgt ervoor dat de algemene orderwaarde omhoog gaat.

Hogere conversie

Vanuit een gezamenlijk partnerschap bedienen AfterPay en Buckaroo tussen de 250 en 300 actieve (fashion)klanten, waaronder Decathlon, Guts & Gusto, Loavies, My Jewellery, Ter Stal en Jeanscentre. Voor deze webwinkeliers draagt het aanbieden van achteraf betalen bij aan een stijging van de conversie. AfterPay zorgt voor een zo hoog mogelijke acceptatiegraad. Drieënhuizen: “Op dit moment hebben we ruim zes miljoen actieve gebruikers in Nederland. We hebben veel data opgebouwd waardoor we consumenten snel kunnen toetsen op basis van hun betaalgedrag. Voor startende webwinkeliers betekent dit dat veel AfterPay-gebruikers direct ontsloten kunnen worden.”

Extra service en gemak

Een uitdaging voor fashionwebshops zijn de hoge retourpercentages. Ruim veertig procent van de aangekochte artikelen wordt teruggestuurd. Een dure aangelegenheid. Nederland is zelfs koploper van Europa als het gaat om retouren, vooral van fashionartikelen. “Wij zorgen voor een minder omslachtig terugbetaalsysteem waarbij refunds met één druk op knop kunnen worden verwerkt”, aldus Dekker. Buckaroo zorgt in het check-out proces ook voor een koppeling met eventuele eigen giftcards of andere cadeaukaarten zoals Fashioncheque. Zo is het voor de consument mogelijk om een aanbetaling te doen via een giftcard en het resterende bedrag te betalen via een andere betaalmethode.

Beschermd tegen fraude

Om webwinkelfraude tegen te gaan voeren AfterPay en Buckaroo achter de schermen fraudechecks uit. Ook moeten consumenten altijd een handtekening zetten als zij een pakket ontvangen. “We doen er alles aan om identiteitsfraude tegen te gaan. Om de webwinkelier en de consument te beschermen, ligt het risico in alle gevallen bij ons”, zegt Drieënhuizen. Al met al zijn er behoorlijk wat aandachtspunten voor fashionwebshops om de betaalstrategie te laten slagen. De samenwerking tussen AfterPay en Buckaroo is erop gericht dit proces optimaal te laten verlopen. “Doordat we onze krachten bundelen kunnen we fashionklanten goed adviseren, elk vanuit onze eigen expertise.”

Klantloyaliteit belonen

Een succesverhaal is Loavies. Deze fashionwebshop brengt snel wisselende eigen collecties uit en adverteert veel via sociale media. “Dit zorgt voor een enorme piek in de transacties, met veel bezoekers tegelijk in de webshop. Dekker: “Onze diensten sluiten hier goed bij aan. Bij dit soort flash-collecties wil je er als consument snel bij zijn en makkelijk kunnen bestellen.” Hij noemt achteraf betalen een manier om klantloyaliteit te belonen. Als consumenten vaker bestellen én betalen binnen de gestelde betaaltermijn, ontstaat een positief klantbeeld en krijgen zij steeds meer ruimte. “Het is een hockeystickeffect: een groeicurve op basis van betaalgedrag.”

Groei-ambities

Drieënhuizen en Dekker zijn ervan overtuigd dat hun positieve benadering van het betaalproces ervoor zorgt dat de consument ook een positieve associatie heeft bij een webshop. “Als partners zijn we momenteel actief in negen landen. De komende jaren willen we meer markten aanboren om onze merchants nog beter te kunnen bedienen. Daarnaast ligt onze focus op het uitbreiden van de marketingactiviteiten, waar onze klanten graag gebruik van maken. Hoewel we achteraf betalen vooral associëren met fysieke producten, onderzoeken we ook andere marktsegmenten, denk aan digitale diensten zoals online ticketing. Ook hebben we een roadmap om onze gezamenlijke dienstverlening uit te breiden met andere pay-later services. Zo zijn we continu in ontwikkeling met als doel de klantreis te verbeteren.”