Hoe Heist uitgegroeide van ondermode-experts tot e-commercemastermind

Het is bijna misdadig om zo goed te zijn in het leveren van hoogwaardige damesondermode, een prestatie die voor Heist zonder het juiste e-commerceplatform niet mogelijk geweest zou zijn.

Als de technologie niet meer bij de ambities past

Heist stal bij de oprichting in 2015 direct onze harten met hun ambitie om het comfort van vrouwen voorop te stellen. Het in het VK gevestigde bedrijf begon met het opnieuw ontwerpen en online verkopen van panty's, maar breidde al snel uit met shapewear- en ondermodecollecties. "We ontwerpen onze producten met de eerbied die vrouwen verdienen voor iets wat ze elke dag op hun huid dragen", zegt Daniela Nardelli, manager digitale marketing van het bedrijf.

Alsof dit nog niet genoeg was om onze interesse te wekken, streeft Heist er ook naar hun klanten een slimme productinvestering te bieden die lang meegaat. En een slimme langetermijninvestering is precies wat ze in gedachten hadden toen ze besloten over te stappen naar een platform dat hun groeiende zakelijke behoeften ondersteunt en met hen meegroeit.

"We hadden ons best gedaan om ons eigen, zelfgemaakte platform te gebruiken, maar dat waren we allang ontgroeid", zegt Daniela. "Het was nagenoeg onmogelijk om nog iets gedaan te krijgen, dus hebben we verschillende platforms bekeken."

Het vinden van het juiste e-commerceplatform

Toen Heist eenmaal besloten had met een nieuw platform te gaan werken, moesten ze rekening houden met veel elementen die specifiek zijn voor hun bedrijfsmodel. Wat ze vooral nodig hadden, was een gebruiksvriendelijk platform dat gemakkelijk genoeg was voor mensen die geen achtergrond in web- of productbeheer hebben. Een platform dat productprijzen in meerdere valuta echt mogelijk maakt, was ook een vereiste om hun grote en zeer betrokken klantenbestand in de VS, Duitsland en Scandinavië tegemoet te komen. Ten slotte was ondersteuning door middel van replatforming en onboarding in het kader van de nieuwe oplossing een ander belangrijk punt in hun besluitvormingsproces.

Het was een mix van onderzoek onder medewerkers, betrouwbare evaluaties en netwerkadviezen die ertoe leidden dat ze het veld beperkten tot BigCommerce, Shopify Plus en Magento. Die laatste hebben ze snel laten varen, omdat ze bij die optie zelf de infrastructuur zouden moeten beheren waarop het platform zou draaien, iets wat onverenigbaar was met hun behoefte aan een oplossing die toegankelijk is voor niet-technische experts. Het eindigde dus in een keuze tussen Shopify Plus en BigCommerce. Ze kozen ervoor om samen te werken met BigCommerce toen ze zich realiseerden dat het flexibele, gebruiksvriendelijke platform aan al hun oorspronkelijke vereisten voldeed.

Wat Heist’s door de samenwerking met BigCommerce heeft bereikt

Een ding waar BigCommerce trots op is, is hoe gemakkelijk het gebruik van ons platform is. Sinds de overstap kan Daniela heel vlot producten introduceren, promoties uitvoeren, couponcodes maken enzovoorts. Ze hoeft geen frontendontwikkelaars meer in haar team te hebben. Hun eigen ontwerper, die ervaring heeft met gebruikersinterfaces en de gebruikerservaring, beheert de frontendtaak zelf.

Daarnaast gebruikt Heist nu een paar apps en integraties om de bedrijfsvoering veel soepeler te laten verlopen. Ze kozen Shogun voor het bouwen en laden van pagina's zoals hun FAQ-pagina, zodat hun eigen ontwerper dat allemaal zelf kan doen zonder de hulp van een bureau of technische ondersteuning.

Dankzij InStockNotify besparen ze zowel tijd als verkopen als producten niet op voorraad zijn. Bovendien versterken ze daarmee de klantbetrokkenheid door automatisch e-mails naar klanten te sturen als de voorraad wordt aangevuld. Dus toen hun populairste product van 2020, The Bralette, uitverkocht was, meldden meer dan tweeduizend vrouwen zich aan om een melding te ontvangen zodra het weer op voorraad was.

Heist gebruikt ook Coupon Importer om eenvoudig meerdere couponcodes aan te maken als aangesloten partners 500 tot 1.000 unieke codes nodig hebben. Voor e-mailmarketing gebruiken ze Klaviyo om via de app segmenten te creëren op basis van acties in BigCommerce.

Het platform van BigCommerce hielp Heist ook om enkele van de uitdagingen van vorig jaar het hoofd te bieden. "Sinds het begin van de pandemie hebben we meer promoties gehouden om ons wat op te peppen", zegt Daniela. "Dit was iets wat ik nog nooit eerder had gedaan, maar het feit dat ik het eenvoudig kon leren of hier en daar vragen kon stellen aan onze Enterprise Account Manager Karolina, maakte een wereld van verschil. Maar het was vooral heel verfrissend om gewoon door te kunnen werken en het allemaal zelf te doen."

Uitstekende resultaten nu en voor de toekomst

Heist is een klantgericht merk, dus het is voor hen essentieel dat hun klanten zich erkend en belangrijk voelen, waar ze ook winkelen. "Omdat we door BigCommerce een optie met meerdere valuta kunnen aanbieden, hebben we onze wisselkoers zien stijgen in zowel Duitsland, onze grootste Europese markt, als in de Verenigde Staten, onze op een na grootste markt", zegt Daniela.

Over het algemeen lijkt het platform zodanig aan haar verwachtingen te voldoen dat ze nu kan focussen op de volgende stappen. "Waar we in het verleden voor elke kleine verandering speciale front- en backendtechnici nodig hadden, hopen we nu de stap te zetten naar een model waarbij ik onze site volledig kan beheren met de steun van onze ontwerper en tekstschrijver. Zelf ben ik erg enthousiast om aan de slag te gaan met Page Builder en met behulp van BigCommerce onze geweldige site verder te verbeteren. Het lijkt misschien vreemd dat ik dit zeg, maar het gemak dat BigCommerce ons heeft opgeleverd op het gebied van onze dagelijkse activiteiten en de impact die het op ons team heeft, heeft voor mij tot nu toe de winst op het gebied van omzet en online verkeer overtroffen."

Dat wil wat zeggen als de statistieken van juni 2018-mei 2019 (voor BigCommerce) vergeleken met juni 2019-mei 2020 (na BigCommerce) al zo goed zijn met een stijging van 14,55% van het conversiepercentage organische/merk/directe zoekopdrachten en een stijging van 12,3% van de gemiddelde bestelwaarde (AOV).

Het team van Heist’s is ongetwijfeld op de goede weg om een uniek en toonaangevend bedrijf te worden binnen de ondermodebranche en BigCommerce is blij ze als betrouwbare partner te mogen vergezellen op dit traject.