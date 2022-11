Hoe IDEAL of SWEDEN uitbreidt met FNAD

Toen het wereldwijde mode- en lifestylemerk IDEAL of SWEDEN zijn modeaanbod en bereik wilde uitbreiden, wendde het zich tot het toonaangevende modeadviesbureau FashionNet/Anton Dell (FNAD) om zijn merk in Europa en Noord-Amerika te helpen opbouwen.

De samenwerking begon in mei 2021 terwijl er een wereldwijde pandemie aan de gang was. FNAD werkte nauw samen met IDEAL of SWEDEN om een go-to-market strategie te bedenken om het accessoiremerk voor consumentenelektronica te vertalen naar de modebranche en om de groothandel van het merk op te zetten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk.

"Een van de doelen van FNAD was om samen te werken met IDEAL of SWEDEN om hun CE business kanaal te transformeren naar nieuwe kanalen in de fashion lifestyle markt," legt FNAD medeoprichter Jan Brabers uit. "Samen waren we in staat om het merk niet alleen in Noord-Amerika te laten groeien, maar ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een van de grote successen is met Printemps in Parijs, die een shop-in-shop van IDEAL of SWEDEN opent."

Om meer te weten te komen over de uitbreiding en de samenwerking met FNAD, sprak FashionUnited met Jonathan Belson, directeur verkoop en marketing Amerika bij IDEAL of SWEDEN, om zich te verdiepen in de doelstellingen van het merk, de uitdagingen en de langetermijnstrategie voor de toekomst.

Picture: IDEAL of SWEDEN

Waarom koos u FNAD als partner?

Voordat FNAD zo heette, was het FN, dat op dat moment erg leek op de opzet van IDEAL OF SWEDEN in Noord-Amerika, gewoon een paar doorgewinterde professionals die probeerden nieuwe activiteiten uit te bouwen, allemaal tegen de achtergrond van de pandemie. IDEAL, dat vooral bekend staat om zijn modieuze mobiele accessoires voor de consumentenelektronica en telco's, had een uitgebreide lijn modeaccessoires voor de detailhandel ontwikkeld voor een heel andere markt. Onze groothandelsafdeling wist dat we goud in handen hadden, maar was zich er ook van bewust dat we externe begeleiding nodig hadden om een go-to-market strategie uit te stippelen die zowel pragmatisch als duurzaam was. En toen kwamen Mark Boloton en Jan Brabers.

Mijn collega Rich had eerder met Mark samengewerkt aan Beats by Dre Headphones, dus we dachten dat FN een goede plek was om te beginnen. Onnodig om te zeggen dat we onze zoektocht niet hebben voortgezet en ons hebben vastgelegd op de begeleiding van FN. Mark en Jan hadden de ervaring en expertise op precies die gebieden die we nodig hadden en wisten dat onze gezamenlijke aanpak één geheel zou vormen. Dit was cruciaal voor ons team, want IDEAL is standvastig in alle inspanningen.

Picture: IDEAL of SWEDEN

Wat waren de doelen van de samenwerking?

Voordat IDEAL OF SWEDEN de diensten van FNAD inschakelde, had het al een robuuste infrastructuur met wereldwijde distributie- en “third-party logistics”-partners. Onze online business alleen al verzendt wekelijks naar 100 landen en in het sociale media universum zijn er weinig merken die ons bereik of consistente groei evenaren.

Ons aanvankelijk succes met ons online mode assortiment was aanleiding om de groothandel en detailhandel verder op te bouwen. We moesten onze bestaande activiteiten repliceren om die accounts te bedienen waarmee we voorheen niet het juiste product voor onze relaties hadden. Het doel was dus vrij eenvoudig: verkoopkantoren in bepaalde markten vinden waarmee IDEAL kon samenwerken om toegang te krijgen tot de retail.

Hoewel ik niet rechtstreeks kan spreken over de methoden van FNAD, kan ik met absolute zekerheid zeggen dat de partners die zij ons hebben voorgesteld degenen zijn met wie wij nu zaken doen.

Op welke landen/regio's richtte u zich voor de internationale uitbreiding?

Terwijl IDEAL momenteel producten verkoopt over de hele wereld, hebben we gezamenlijk, en vrij snel, Canada, Frankrijk, Engeland en de VS als onze primaire doelmarkten geïdentificeerd. Hoewel zowel FNAD als IDEAL de middelen hadden om een groter gebied te bestrijken, vonden we dat deze regio's op verschillende vlakken de grootste kansen boden. Het is niet zo moeilijk om simpelweg een product te verkopen aan een distributeur of detailhandelaar, maar IDEAL is geen productgedreven bedrijf - we zijn een lifestylemerk en beginnen onszelf nu te zien als een modehuis. Als zodanig is er zoveel grondwerk dat moet worden gladgestreken, zelfs voordat we retailers benaderen. Nu we het kader hebben opgebouwd voor de uitbreiding in de mode retail, zullen we ons selectief en uitsluitend via FNAD op andere regio's richten.

Picture: IDEAL of SWEDEN, courtesy of the brand

Hoe heeft FNAD u geholpen uw doelen/strategie te bereiken?

FNAD is zijn mensen, en voor mij zijn dat Mark en Jan. Toen we voor het eerst besloten om samen te werken, tegen de achtergrond van een pandemie, waarbij de modedetailhandel zo goed als irrelevant was, is het grondwerk dat beide partijen in de relatie investeerden nu terug te vinden in de nieuwe partnerschappen die we hebben gecreëerd.

Hoewel we niet meer zo nauw samenwerken met Mark en Jan als in de beginfase, illustreert de business die er al van is geworden, en die bijna dagelijks ontstaat, hoe instrumenteel FNAD was in het bereiken van onze oorspronkelijke doelen. De mode-industrie werkt met een veel meer gestructureerd schema dan CE en nu we verschillende accounts aan boord hebben die binnen dat universum leven, is IDEAL een meer inclusief bedrijf geworden. We blijven fenomenale productlijnen uitbrengen, maar doen dat nu met een bredere lens. Dit stelt ons in staat om seizoensgebonden verkoopperiodes in meerdere marktsegmenten te maximaliseren en onze marketinginspanningen te synchroniseren.

Waren er moeilijke uitdagingen bij de uitbreiding?

Om te beginnen startten we deze samenwerking midden in een wereldwijde pandemie. Hoewel ik Mark en Jan nu als vrienden beschouw, en niet alleen als zakenpartners, moeten we elkaar nog persoonlijk ontmoeten. Ik beschouw dit niet per se als een uitdaging, maar geen enkel videoconferentieplatform kan ooit vervangen wat persoonlijke ontmoetingen kunnen opleveren. Als we elkaar persoonlijk hadden kunnen ontmoeten, zou ik hebben opgedragen dat we in het begin meerdere strategievergaderingen met FN zouden houden waarin onze respectieve bedrijven elkaars experts werden. Vervolgens werd een spelplan opgesteld en zouden fysieke bezoeken aan die doelmarkten volgen, als één team. Nu ik zaken heb "gedaan" met onze Canadese en Amerikaanse agentschappen die resulteerden in ons werk met FNAD, is het me zo duidelijk hoe cruciaal het is om je zakenpartners te kennen.

Ik kan niet blijer zijn met de resultaten, maar ik weet dat videoconferenties nooit zullen doen wat persoonlijke ontmoetingen doen.

Picture: IDEAL of SWEDEN

Wat is de langetermijnstrategie voor IDEAL of Sweden?

Ook al is IDEAL of SWEDEN 10 jaar geleden ontstaan, we beschouwen onszelf nog steeds als een startende onderneming. Als we kijken naar ons producttraject sinds onze oprichting, zien we geen grenzen aan wat we kunnen creëren of zelfs het type bedrijf dat we kunnen worden.

IDEAL of SWEDEN blijft het meest originele lifestylemerk dat functie en mode combineert. Voor ons is er geen beperking aan wat dat betekent, en omdat we dat echt begrijpen, willen we altijd echt alle mogelijkheden verkennen. Wat zeker is over de toekomst van IDEAL is onze inzet voor duurzaamheid, inclusiviteit, gelijkheid en verantwoord ondernemen. Zweden heeft als land voorop gelopen met deze ideologieën en dus is het ook als bedrijf gewoon hoe we zijn!

Ga voor meer informatie over FNAD naar: www.fn-ad.co

Contact: Mark Boloten – mark@fashionnet.org Contact: Anton Dell – anton@antondell.com

Picture: IDEAL of SWEDEN