Hoe inkopers SS27 bestellen: Multibrand retailer De Rode Winkel

Daan Broekman won tijdens Preview Men in januari de titel 'Best Buyer' – want hij is altijd goed ingelezen, aanwezig bij presentaties, een goede samenwerkingspartner en eigenaar van een mooie zaak in het hart van Utrecht, vond de jury. FashionUnited spreekt hem over inkopen op gevoel en de cijfers, expressieve denims en het modegevoel van de Utrechter.

Kun je ons kort iets vertellen over De Rode Winkel?

“De Rode Winkel zit in het centrum van Utrecht, in een van de drukste winkelstraten van Nederland – als een van de weinige onafhankelijke winkeliers, moet ik erbij zeggen. Dat betekent dat iedereen bij ons binnenloopt: vanuit het Oosten en Zuiden van het land tot stedelijk publiek dat er uitgesproken hip uit wil zien.

Mijn type klant is degene die zegt: wat is op dit moment relevant? Iemand die vanavond een date heeft, of net een nieuwe baan heeft en dat uit wil dragen door er fashionable uit te zien, maar niet té.”

Wat voor stijl wil je neerzetten?

“Het is een mix van het vooruitstrevende dat je op de runway ziet en iets dat draagbaar is. In februari keek ik de Ralph Lauren-show op Instagram en die vond ik echt fantastisch – zo’n stijlgevoel wil ik neerzetten. Maar je hebt ook een winkel te runnen en rekeningen te betalen; Je moet zo’n uitstraling zien te vertalen naar een commercieel beeld.

Zo is de mode in de winkels nog niet zo oversized als op de catwalk, maar ik zie wel een verschuiving in de pasvorm. Straight, regular en wijdere broeken lopen al een tijdje goed bij ons. Dan moet je ook het bovenstuk veranderen: tops worden óók wijder, en layering (laagjesmode) raakt in.”

Met welke merken boek je de meeste groei?

“Er zit veel beweging bij Nudie Jeans en ook G-Star, alles wat eind jaren 90 tot begin 2000 mode was is weer relevant. Dit najaar gaan we die stijl weer neerzetten in de zaak – uitgesproken items waarbij je denkt: vet, dit moet ik hebben. Ik verwacht ook veel van Japans denim.”

Welke merken zijn er al langer bij?

“Zo'n 80 procent van onze omzet komt uit denim. Met G-Star werken we samen sinds 1992, en Levi’s sinds de jaren 60. Kuyichi, Nudie Jeans en Lois Jeans: ook alweer 25 jaar. Denham doen we al bijna 30 jaar.

Bij herenmode heb ik altijd de intentie om langetermijnrelaties te bouwen. Één of twee seizoenen heeft weinig zin. Damesmode komt wat vluchtiger – een merk kan ook voor één seizoen interessant zijn. Bij de heren wil je echt partnerships aangaan, dat heeft mijn voorkeur, want je kunt samen de goede én de slechte tijden doorstaan. Anders ben je toch eigenlijk geen partners van elkaar?”

Hoe ver vooruit kijk jij bij de inkoop?

“Minimaal zes maanden. De najaarscollecties van 2026 zijn al ingekocht, nu bereid ik me voor op 2027, plus de hoog-winter-leveringen voor eind 2026. Qua stijl verandert er in die late fase niet veel meer. Het gaat dan eerder om snoepjes die je toevoegt om met de kerst nog wat extra’s te kunnen verkopen.”

Ben je van het bijbestellen?

“We reorderen wel veel. Als je ziet dat een bepaalde fit heel hard gaat, kun je bijbestellen, maar je kunt niet ineens totaal andere silhouetten neerzetten of een complete stijlwisseling doorvoeren. Dat doe je niet halverwege het seizoen. Je hebt bovendien afspraken met leveranciers om producten te ruilen als iets niet loopt. Daarom moet je nu al weten wat over zes maanden relevant is, zodat je zo min mogelijk hoeft bij te sturen.”

Hoe bepaal je wat je gaat bestellen?

“Je gebruikt je onderbuikgevoel: wat zie je in het straatbeeld. Aan de andere kant kijk je naar je ERP-systeem, wat zijn je voorverkopen, wat is rendabel? Ik wil een creatief, fashion-forward beeld neerzetten, maar moet het ook kunnen onderbouwen met wat de afgelopen weken goed heeft verkocht. Die verhouding is 50-50.”

Komt het veel voor dat iets modieus’ ook goed verkoopt?

“Dat hangt van de klant af: zijn het early adopters of mensen die wat achter de muziek aan lopen. Je bent geneigd om veilig te kiezen, maar die voorspellingen zijn altijd gebaseerd op het verleden. Die cijfers geven geen garantie voor de toekomst. Afgelopen seizoen hadden we weinig longsleeves op voorraad, die verkopen nu heel goed. Had ik er maar het dubbele van besteld.”

Hoe kies je items op gevoel?

“Soms zie je op Instagram een bepaalde stijl of combinatie en denk je: dat is tof, dat voegt iets toe aan ons assortiment. Het geeft je winkel een bepaalde jus. Misschien verkopen andere items er ook wel beter door. Mijn medewerkers in de winkel spelen daar een rol in. Wat vinden zij tof? Hoe willen ze er zelf uitzien?”

Hoe ga je om met trends op social media?

“Mijn TikTok en Instagram feeds vormen een grote inspiratiebron. Maar je raakt er ook van overweldigd. Er zijn zoveel microtrends. Fast-fashion-aanbieders met een enorm aanbod kunnen op elke trend inspelen. Wij moeten de krenten uit de pap pikken en ons afvragen of het wel in de winkel past. Anders wordt het te vol, en ben ik mezelf gek aan het maken. We willen trendsettend zijn, maar niet per se de allereerste.”

Welke beurzen bezoek je voor inspiratie?

“Afgelopen jaar ben ik een paar keer naar Parijs geweest. Wat ik merk op beurzen en inkooptrips is dat het meer netwerkevenementen zijn. Ik spreek er andere inkopers en ondernemers – de jongens van Kloffie uit Haarlem, of Klup de Dag uit Groningen. Je bent meer aan het sparren over ondernemen dan over inkopen. Iedereen heeft zijn eigen stijl, dat inspireert meer dan de stands. Voor je netwerk is zo’n bezoek goud.”

Werk je samen met merken om de marketing?

“Zeker. Wij kiezen samen hoe we producten willen aanbieden op social, op de website en in de winkel. Campagnes doen we ook samen. Grotere merken hebben hun eigen richtlijnen, daar hangen ook budgetten aan. Kleinere merken gaan vaak meer met ons mee; Voor hen heeft de extra zichtbaarheid meer waarde. Wij zitten op een locatie met 12 miljoen passanten per jaar. Als je in de etalage bij ons hangt, kunnen al die mensen jouw merk even zien.”

Hoe ga je om met prijsstijgingen?

“Als de inkoopprijs stijgt, stijgt de verkoopprijs ook. Dat rekenen we door. Maar de marge staat al veertig jaar onder druk – dat is een heel oud zinnetje in onze branche. Je moet oppassen met margemerken, dan zet je een minder sexy beeld neer. Merken met een hoge omloopsnelheid hebben vaak minder marge. Dat is een afweging.

Voor de klant is de prijs-kwaliteitsverhouding altijd leidend. We leven niet meer in 2000. Een Levi's 501 kostte vroeger 15 gulden. Nu is die 109 euro. Daar moet je rekening mee houden.

Spelen geopolitieke ontwikkelingen een rol in hoe jij inkoopt – spanningen in China, de VS, Iran?

“Je leert als inkoper steeds beter de effecten inschatten, maar verandert niet radicaal van koers. Dat hebben we met corona ook ervaren. Je hebt een plan gemaakt waarbij je rekening houdt met een worstcasescenario. Dus: stick to the plan. Je kunt niet zomaar de helft bestellen omdat je bang wordt. Dan koop je jezelf in de min. Als je een langetermijnrelatie hebt met een merk, kun je daar eerlijk over sparren. Dan krijg je ook eerlijkere antwoorden.”

Speelt duurzaamheid een rol in het inkoopproces?

“We repareren veel broeken en proberen zo duurzaam mogelijk in te kopen. Maar mijn klant zoekt vooral het item dat bij zijn stijl past. Het gaat hem om de prijs, kwaliteit, pasvorm en de wassing. Verduurzaming staat er nu niet bij. Dat is de realiteit. EU-regelgeving dwingt merken om stappen te zetten, maar de consument is niet actief mee bezig. Ik ga er geen criterium van maken als de klant er zelf niet om vraagt.”