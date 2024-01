Hoe inkopers FW24 bestellen: De mede-eigenaar van Van Westen Mannen

Het Zeeuwse Van Westen Mannen bestond in 2023 honderd jaar en dat werd heel het jaar groots gevierd. De mannenmodewinkel, gevestigd in Zaamslag, is nu in handen van de derde generatie Van Westen. Om precies te zijn hebben Johan en Peter van Westen de touwtjes in handen. Zij weten van de winkel een ware beleving te maken met vintage meubels, technische primeurs én een horeca afdeling. FashionUnited vraagt Johan naar de FW24-inkoopplannen.

Over Van Westen Mannen Van Westen Mannen is een van de grootste Zeeuwse mannenmoderetailers en viel al meerdere keren in de prijzen. Zo werd het bijvoorbeeld benoemd tot ModeZaak van het Jaar in 2000 en ontving het de Retail Excellence Award in 2004. In 2023 bestond de mannenmoderetailer 100 jaar én nam het, het predicaat Hofleverancier in ontvangst. Van Westen Mannen bevindt zich in het midden-hoogsegment en heeft zo’n 48 modemerken in het portfolio, waaronder Van Harper, Genti, Law of the Sea en CG Club of Gents. Goed om te weten: In juni 2023 werd Van Westen Menswear in het Zeeuwse Goes overgenomen door OFM . De naam Van Westen Menswear wordt nog gebruikt tot medio 2024 en zal daarna officieel opgaan in OFM. Van Westen Menswear, geleid door Pim van Westen, is geen onderdeel van Van Westen Mannenmode.

De winkel van Van Westen Mannen in Zaamslag. Credits: Van Westen Mannen

Van Westen Mannen heeft net een feestjaar achter de rug. Hoe vat u 2023 samen?

“2023 was fantastisch. We hebben een heel druk jaar gehad met veel activiteiten en evenementen. Daarnaast gaven we iedere maand honderd prijzen weg. Als kers op de taart ontvingen we ook nog eens het predicaat Hofleverancier. Dat is natuurlijk geweldig.”

“Business wise staan we er goed voor. De omzet van 2022 lag 13 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder. Daar gaan we dit jaar overheen. Ik ben er heel blij mee, want 2023 was best een bijzonder jaar (de (geo)politieke spanningen, inflatie etc.).” Lacht: “Never a dull moment in onze branche.”

Er is inderdaad veel aan de hand. Hoe kijkt u naar het retaillandschap?

“We merkten de afgelopen jaren dat de consument de vinger op de knip hield door de corona- en energiecrisis, maar dat winkels zoals wij er best goed uitkwamen. In de coronaperiode konden wij direct overschakelen naar de online verkoopwereld.”

“Desondanks hebben wij ook te maken met dalende winstmarges door de inflatie en andere perikelen. Het wordt er niet makkelijker op. We bevinden ons nu in een moeilijk retaillandschap. We hebben te maken met veel online concurrenten. Bovendien zijn fabrikanten ook onze rivalen op internet en zijn er grote vragen op het gebied van winkelgebieden. Er is veel aan de hand en dat maakt het spannend. Maar, noem eens een branche die niet onder druk staat…” Zucht: “Retailen is topsport."

Opgetogen: “En dat maakt het ook weer leuk en interessant. We doen natuurlijk ook wel eens bedrijfsvergelijkingen en daaruit blijkt dat winkels zoals wij, de grotere winkels, het best goed doen. Wij hoeven het niet te hebben van de drukte in de winkelstraat, wij hebben een groot klantenbestand dat ons loyaal blijft. Dat is heel positief en dat zien we ook terug in ons honderdjarig jubileum.” Zelfverzekerd: “We hebben wel meer stormen meegemaakt.”

Hoe vat u de verkoop van het FW23-seizoen samen?

“De herfst was taai. Eind september was het nog veel te warm en dat is eigenlijk nog steeds zo. Het weer drukt op de verkoop van de wintercollectie, dat is bij iedereen het geval.”

“We banen ons erdoorheen met de open to buy-mogelijkheid bij onze fabrikanten. Een gedeelte van de collectie is van tevoren ingekocht. Met het andere deel spelen we in op wat op dat moment speelt. In dit geval kochten we dus minder winterse items in. Zo kochten we bijvoorbeeld meer truien van katoen dan wol. We ruilen de slowmovers om voor fastmovers bij de fabrikant. Dat is één van de dingen die nodig blijven tot ver in het seizoen.”

“Dit jaar zien we een hele duidelijke trend in kleuren. Mannen schreeuwen om zandkleuren, beige tinten, kaki en ecru. Deze lichte kleuren verkochten goed in het voorjaar, maar bleven ook in het najaar de favoriet. We verkochten veel ecru-kleurige broeken, sweaters en truien.” Lacht: “Zeeuwse mannen stappen eindelijk eens af van het donkerblauwe modebeeld!”

De winkel van Van Westen Mannen in Zaamslag. Credits: Van Westen Mannen

Nu staat het FW24-inkoopseizoen voor de deur. Waar doet u inspiratie op?

“Ons inkoopavontuur begint altijd met een bezoek aan Pitti Uomo in Florence. Daarnaast gaan we ook naar Preview Men in Nieuwegein.”

Opgetogen: “Ik ben een echte beursfanaat. Beurzen bezoeken voelt voor mij als buitenspelen. Je moet gewoon even je eigen nest verlaten en zien wat er speelt, welke trends belangrijk zijn. Normaliter gingen we eerst naar Florence en vervolgens naar Berlijn. Dat was de ideale combinatie. Nu is Berlijn niet meer. Ook de Modefabriek in Amsterdam toont geen mannenmode meer. Gelukkig hebben we Preview Men nog - een overzichtelijke beurs die aan al onze eisen voldoet. We bezoeken Pitti Uomo en Preview Men met ons inkoopteam en bespreken daarna wat ons opvalt, wat we horen en wat we zien. Maar ook: Waar balen we dit jaar van? Wat voor merken vallen ons op? En, waar willen we meer van hebben?”

“Op de beurzen draait het voor mij bovendien niet alleen om de trends en collecties van merken. Ik let ook op wat er in de industrie gebeurt. What’s going on? Hierbij richt ik mijn oog bijvoorbeeld op winkeletalages en mensen op straat. Het afgelopen jaar deed ik zoveel inspiratie op! Dat verzamel ik allemaal in mijn zogenaamde ideeënbank en van die ideeën maak ik de komende jaren weer een plan.”

Welke inkoopplannen heeft u liggen voor FW24?

“Los van het bezoeken van de beurzen zijn we van plan het weer als belangrijke factor mee te nemen in ons inkoopbeleid. Ik vind het jammer dat we hier rekening mee moeten houden, maar het is niet anders - het is een gegeven. Vroeger kochten we veel wollen truien en dikkere items in. Helaas verkopen deze tegenwoordig minder goed door het zachte weer.”

“Daarnaast zullen we letten op een goede verdeling van de prijzen en de marges. Dat is nu belangrijker dan ooit.”

“Qua kledingstukken zien we dat de populariteit van wijdere pasvormen, bottoms en tops, het afgelopen jaar is toegenomen. Daar willen we dit jaar op inspelen. Dat is best spannend, want wijdere pasvormen zijn voor sommige mannen echt een ding. In grote steden dragen mannen bijna alleen maar wijdere broeken en oversized shirts, maar in Zeeland is dat toch meer aarzelend. Men begint er wel meer voor open te staan.”

“Wat kleuren betreft, kopen we alles in dat met zandkleuren, beige-tinten, kaki, bruin en taupe te maken heeft. De algemene trend voor FW24 wordt: minder casual, meer dressed.”

Waar baseert u uw inkoopplannen op?

“Ik gebruik mijn verkoopdata voor mijn inkoopplanning. Ik giet alle verkoopdata van de afgelopen jaren in een bestand, waarna de ideale maatserie voor mij wordt berekend. Dat zet ik vervolgens door naar mijn fabrikanten en ik wijk daar niet vanaf.” Lacht: “Sommigen vinden dat niet leuk, maar het is wel duidelijk. Mijn planning en budget is gebaseerd op de historie.”

Van Westen Mannen heeft 48 merken in het portfolio. Is er ruimte voor uitbreiding?

“Er is altijd ruimte voor nieuwe merken.” Benadrukt: “Er geldt wel; één erin, één eruit. Onze winkel is volledig gevuld. Ik vind zelf dat er ieder seizoen wel een wisseling van merken plaats moet vinden, maar in de mannenmode is dat lastiger dan in de vrouwenmode waar veel sneller wordt gewisseld.”

“Er zijn altijd merken die niét gewisseld moeten worden - zij dienen als de kapstok van je winkel. Voor ons zijn dat alle merken van JustBrands. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een hele wand bekleed met kostuums van Carl Gross. We werken bovendien goed samen met Lexson Brands, waar de merken St. Steve, Plain, Law of the Sea en Van Harper onder vallen.”

“We kiezen nu meer voor de fabrikant van het segment waarin we ons bevinden - het middenhoog segment. En dat bevalt goed.”

Wat staat er, naast de inkoopplannen, nog meer op de agenda?

“Het jubileumjaar was voor ons hectisch in positieve zin en daar gaan we nu lekker van bijkomen!”