OFM. (Only for Men) neemt Van Westen Menswear over

OFM. (Het voormalige Only for Men) breidt verder uit. Het modebedrijf neemt namelijk Van Westen Menswear uit Goes over, zo blijkt uit een persbericht. Het familiebedrijf was al ruim 100 jaar actief in de omgeving van Goes.

De overname vindt plaats per juni van dit jaar. De naam Van Westen Menswear zal nog enige tijd gebruikt worden en vanaf media 2024 zal het filiaal officieel opgaan in OFM. ​“De overname van een gezond bedrijf is iets waar je tijdig aan moet beginnen. Ik volg OFM. al een poosje en vernam vrij recent de opening van hun nieuwste winkel in Sluis. Dan is Goes een logische vervolgstap. Na een goed kennismakingsgesprek met Arthur Feenstra (de eigenaar van OFM, red.) bleek dat het bedrijfs-DNA van OFM. en Van Westen dicht bij elkaar liggen. Aangezien de collectie, merkportfolio, doelgroep en klantbenadering sterk overeenkomen, was er al vrij snel een serieuze klik. Een betere partij voor de continuïteit van Van Westen Menswear kan ik me niet wensen,” aldus Pim van Westen in het persbericht.

“We zijn enorm trots dat we zo’n mooi familiebedrijf als Van Westen Menswear in Goes mogen voorzetten, een bedrijf dat al sinds 1919 bestaat. Een regelrecht begrip in Zeeland. Met heel veel passie en liefde voor het modevak staan wij klaar voor de vaste mannelijke klantenkring – en hopen we nieuwe fans in het Zeeuwse te kunnen maken,” aldus OFM. eigenaar Arthur Feenstra, in het bericht.

Met de opening in Sluis maakte OFM niet alleen de eerste stap naar Zeeland, het kondigde ook een rebranding aan. Waar het bedrijf eerder de naam Only for Men droeg, gaat het nu verder als OFM. Met deze nieuwe naam en look wil het bedrijf zich neerzetten ‘als modewarenhuis waar alle mannen zich thuis voelen.” De focus op persoonlijke service en sfeer blijven centraal staan.

Van Westen Menswear in Goes. Beeld via Only for Men / OFM.

