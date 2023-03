Kijken: Only for Men start met rebranding

Bekende mannenmoderetailer Only for Men heeft met de opening van de winkel in Sluis de rebranding ingezet. Op het pand is het nieuwe logo te zien - OFM., zo is te lezen in een persbericht.

OFM. is ‘het nieuwe jasje’ waarmee de moderetailer zich neer wil zetten als modewarenhuis waar alle mannen zich thuis voelen, aldus het bericht. “De persoonlijke service en sfeer, die klanten van de retailer gewend zijn, blijven uiteraard centraal staan in het concept.”

De winkel in Sluis, de twintigste winkel voor de retailer én de eerste in Zeeland, telt 900 vierkante meter. In het concept spelen merkbeleving, verbinding met de klant en winkelgemak een sleutelrol. “De winkel in Sluis bevat de toekomstvisie voor meerdere vestigingen van OFM.” De winkel kent meerdere servicepunten waardoor overal in de winkel afgerekend kan worden. Het concept kent eveneens een instore vermaak atelier waardoor items meteen vermaakt kunnen worden waar nodig.

Only for Men geeft eveneens aan dat het met de winkel ook inwoners uit het Belgische grensgebied wil aanspreken.

Only for Men / OFM. in Sluis. Beeld via Only for Men.

