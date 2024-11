Hoe inkopers FW25 bestellen: multibrandretailer SKM

Belgische retailer SKM heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. Niet alleen werd de winkel geheel vernieuwd, ook het portfolio werd flink uitgebreid. Wat betekent de nieuw ingeslagen weg voor het aankomende inkoopseizoen voor FW25? FashionUnited spreekt met zaakvoerster Dominique Somers.

Wie is de klant die bij SKM binnenkomt?

De zaak bestaat al sinds 1875 en is altijd in handen geweest van de familie Meyers. Mijn man heeft altijd samengewerkt met meneer Meyers. In België zijn we uniek - in Nederland bestaan de weidewinkels, maar in België zijn er meer kleinere boetieks in combinatie met de grote ketens. In de tijd van meneer Meyers stond SKM bekend bij het iets klassieker en oudere cliënteel. De winkel is 5.000 vierkante meter groot, met een eigen naaiatelier en restaurant. Dus terwijl de kleding geretoucheerd werd, konden die mensen iets eten in het restaurant.

Toen meneer in 2005 overleed, heeft zijn dochter het overgenomen. De zaak had nood aan een nieuwe dynamiek en moest opgefrist worden. Zij heeft de winkel in 2012 te koop gezet. We hadden toen niet de centen om het over te nemen, maar wel de ideeën.

Mijn man heeft toen als gedelegeerd bestuurder de winkel helemaal gerenoveerd. De intentie was om naast het klassieke cliënteel, die nog meer loyaal te maken, maar ook om ons te laten groeien dankzij een nieuwe instroom van klanten. Uiteindelijk hebben mijn man en ik de zaak in 2016 overgenomen en hebben de verjonging van de zaak verder doorgetrokken. In 2023 hebben we een grote eerste kuur doorgevoerd met de verbouwing van de damesafdeling en afgelopen zomer een tweede kuur met een nieuwe afdeling. Met die nieuwe afdeling trachten we nu de 30-plusser aan te trekken.

We hebben een bestaand, trouw cliënteel, maar we groeien dankzij de instroom van nieuwe klanten en dat is de 30-plusser.

Zaakvoerster Dominique Somers met man Steven. Credits: SKM

Wat heeft de verjonging betekend voor jullie merkenportfolio? Veel nieuwe merken of juist anders inkopen binnen de collectie van de merken die jullie al voerden?

We hebben de winkel nu sterk gesegmenteerd. Enerzijds een deel waar meer klassieke en tijdloze mode aanwezig is - Xandres, Caroline Biss, Marc Cain. Hier werken we nog met soft shops.

Anderzijds hebben we de nieuwe afdeling met nieuwe merken waar we segmenteren op stijl. En binnen deze stijlgroepen hebben we ervoor gezorgd dat we zowel duurdere als ook minder dure merken aanbieden en dat blijkt een schot in de roos!

Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om de mix van beide aan te kunnen bieden. Door de vernieuwing van de winkel zijn we daar wel in geslaagd, ze snappen nu het verhaal. De stijlhoeken laten de klant zien waar ze heen moeten voor bijvoorbeeld een feestje.

We hebben in totaal 25 nieuwe merken toegevoegd sinds de winter van 2024 zoals Stella Nova, Ba&sh, by-bar, Mos Mosh, Vans, K-Way en Napapijri.

Stonden deze merken al langer bij jullie op de radar?

Ze stonden al langer bij ons op de radar. In het verleden was het moeilijk om hen te overtuigen van ons concept - dat is ook de reden waarom we de verjonging van de zaak geleidelijk aan hebben gedaan. We hebben al heel lang in ons hoofd waar we naartoe willen, maar de merken moesten natuurlijk ook meegaan in het verhaal.

Zijn er nog merken die bij jullie op de verlanglijst staan?

De Belgische merken slaan heel hard aan bij ons in de winkel, dus nieuwe Belgische merken zijn altijd welkom. We bewegen ook meer naar de fashion brands, Stine Goya komt er nu ook bij vanaf de zomer. In dat soort merken zijn we wel geïnteresseerd.

Credits: SKM

Gaan jullie voor het aankomende FW25-seizoen nog op iets specifieks inzetten?

Wij gaan nu vooral verder op het plan waar we mee bezig zijn. Op de vernieuwde afdeling hebben we de afgelopen maand een omzetgroei van plus 20 procent gerealiseerd. Een enkel van de merken doet het iets minder, dus die kunnen we desnoods vervangen door beter presterende merken. We merken dat Deense merken het zeer goed doen: rustig, makkelijk combineerbaar en weinig print. Daarnaast is ook bijvoorbeeld By-Bar een zoet broodje, net zoals een Stella Nova, Ba&sh maar ook een Yaya en JoshV.

Hoe gaat inkoop bij jullie in het algemeen? Veel voorinkoop, of veel tijdens het seizoen?

We werken vooral met voorinkoop. Er zijn een aantal merken waar we sneller mee werken, die binnen een week leveren, maar dat is maar vijf procent van onze omzet. Merken die het goed doen, daar gaan we wel van bijbestellen. Soms kopen we nog het dubbele bij tijdens het seizoen. Die ruimte laten we onszelf ook nog om ervoor te zorgen dat we kunnen inspelen op trends of producten die goed verkopen.

Laten jullie ook ruimte voor de effecten van de weersveranderingen?

Absoluut, zeker nu alles op korte termijn soms zo snel verandert. Er kunnen verschillende zaken spelen: oorlog, energiecrisis, politiek… Daar willen we voorzichtig op inspelen. We behouden echter onze budgetten al jaren aan een stuk, het is niet dat wij plotseling minder gaan aankopen. Wat we wel doen is in het seizoen meer op opportuniteiten inspelen.

We hebben via FashionCloud ook extra verbindingen met de voorraad van heel veel merken. In de winkel, maar ook op de webshop, kan men zien welke stock er nog is die we kunnen aankopen. Als er een blouse in maat 40 niet meer aanwezig is, dan kan onze verkoopster meteen op het scherm in de winkel kijken of ze deze kan bijbestellen. Het is een win-win-win: voor de klant aangezien hij steeds zijn artikel kan kopen bij ons, voor het merk aangezien we meerverkoop realiseren en voor SKM aangezien we extra verkopen zonder risico extra voorraad aan te leggen.

Gaan jullie voor de inkoop nog naar veel beurzen?

We nemen nu meer tijd om een aantal beurzen aan te doen. De inkoop gebeurt nog veelal via privé afspraken, maar we hebben meer dan 300 merken, dus dat vraagt heel wat tijd.

We bezoeken bijvoorbeeld de beurs in Amsterdam in juni, maar we gaan ook weleens inspiratie opdoen, bijvoorbeeld in Londen. We kijken dan naar winkels op bijvoorbeeld Oxford Street en Regent Street of er nieuwe services zijn die we kunnen aanbieden, of nieuwe merken.

Het restaurant bij SKM. Credits: SKM

Zie je veranderingen bij de Belgische consument de afgelopen jaren?

Een voordeel in België is dat we beschermd zijn dankzij de indexatie van de lonen. De lonen stijgen evenredig mee met de prijzen van de goederen. Dat maakt dat de koopkracht behouden is gebleven. Toch zijn klanten prijsgevoeliger, met aan de andere kant het belang van een goede prijs kwaliteit. Dat vind ik een positieve trend, klanten zijn zich veel meer bewust van kwalitatieve producten. Ze zijn soms bereid iets meer te betalen omdat ze weten dat ze er ook meer en langer plezier aan kunnen hebben.

Duurdere merken doen het goed bij ons, maar dan merk je wel dat ze bijvoorbeeld een duurdere blouse combineren met een goedkopere broek. Een bepaalde stijl kunnen combineren uit verschillende prijscategorieën is belangrijk!

Wat verwachten jullie voor FW25?

We verwachten veel effen stuks en minder print. Maar een winkel zou erg saai zijn met enkel effen stuks dus gelukkig zitten er soms super mooie prints tussen, zoals van Stine Goya of Stella Nova - die speciale stuks zijn belangrijk.