Hoe inkopers SS24 bestellen: Oprichter Anne van de Water van kindermodezaak Kookaburra

Anne van de Water nam in 2020 een webshop, die toen nog de naam Toddlers and Tees droeg, over met het idee een kindermodewinkel te openen onder een nieuwe naam: Kookaburra. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, dus het plan kwam op de plank te staan. Nadat de eigenaresse een aantal keren het fysieke retaillandschap leerde kennen middels een pop-upstore, was in september 2022 het moment toen ze een permanente winkel opende in het Brabantse Vught.

Van de Water wilde iets neerzetten wat niet standaard was. “Als ik zelf met mijn drie kinderen ga winkelen, kom ik vaak pastelkleuren en beige- of blauwtinten tegen. Iedereen kleurt binnen de lijntjes”, vertelt ze. Dus gooit de oprichter van Kookaburra het over een andere boeg: ze zette zichzelf, samen met acht (bekende en onbekende) kinderen van diverse leeftijden aan de tekentafel en ontwierp een concept dat alles behalve standaard is. Zo is de winkel voorzien van een Mario Bros-spelcomputer, een botsauto, een make-uptafel en een wand van ‘fluffy stof’. “Ik omschrijf de winkel als een speeltuin. De kids mogen overal aan zitten en ik heb ervoor gezorgd dat de kinderen mijn winkel niet voorbij lopen.” Daar waar kinderen soms zuchtend binnenkomen, zijn dat nu de moeders die hun kind niet meer mee naar buiten krijgen, lacht ze.

Over Kookaburra: Kookaburra is een kindermodewinkel in Vught. Sinds september 2022 heeft het een winkel in de Raadhuisstraat en verkoopt het kinderkleding in de maten 86 tot en met 164. Kookaburra heeft op dit moment twaalf merken in het portfolio, waaronder Ammehoela, Carlijn Q, Lotiekids, My Little Cozmo en Oilily. De kindermoderetailer bevindt zich in het middenhoog segment.

Hoe gaat het met Kookaburra?

“We begonnen iets minder goed door een juridisch geschil wat me veel geld kostte. Destijds waren we een paar maanden open en ik had nog geen buffer opgebouwd. Het is nu financieel even doorbikkelen. Bovendien begint de zomercollectie nu pas echt te verkopen, wegens het eerdere slechte weer.”

Opgetogen: “Desondanks gaat het goed. De reacties op de winkel zijn heel positief en sta ik er niet alleen voor. De winkel staat dan wel op mijn naam, maar mijn collega, Marijke, heeft er ook alle vertrouwen in. Dat geeft mij extra hoop en ik zie nog steeds licht aan het einde van deze financiële tunnel.”

“Het is best spannend om een collectie te verkopen waarvan je niet weet hoe klanten erop reageren. De collectie die nu in de winkel hangt, hebben we namelijk ingekocht voordat de winkel open ging. Dat maakt dat we nu zicht krijgen op welke merken we willen houden en welke merken we willen vervangen.”

Welke items verkopen goed op dit moment?

“Voor de meisjes zijn dat crop tops.” Lacht: “Daar zullen niet alle moeders even blij mee zijn.”

“Voor jongens worden er veel setjes verkocht. Dus, een korte broek met t-shirts. Daarnaast moet ik zeggen dat het best wisselend is en dat het weer een grote rol speelt in het koopgedrag van de klant. In het begin verkochten we bijna niks van de zomercollectie. Nu het weer is bijgedraaid, verkopen we soms zelfs items rechtstreeks uit de doos!”

Welke inkoopplannen heeft u liggen?

“Ik doe alles op gevoel. Tijdens een inkoopafspraak pak ik alles wat ik leuk vind, waarna ik een selectie maak van de leukste items. Daarnaast vind ik het belangrijk een goed evenwicht te hebben tussen jongens- en meisjeskleding. Kookaburra is geen standaard kindermoderetailer. We houden van kleur en prints. We hebben wel geprobeerd om bijvoorbeeld gewone, donkerblauwe polootjes te verkopen, maar dat werkt niet bij ons. Ik denk dat mensen die hiernaar op zoek zijn, niet bij ons komen shoppen.” Lacht: “Tijdens het inkopen hoor ik vaak dat ik de items pak die anderen niet durven in te kopen.”

“Dat maakt dat we iedere dag ook de vraag krijgen of we jongenskleding verkopen.” Benadrukt: “In mijn winkel hangt meer jongenskleding dan kleding voor meisjes. Het verschil: de items zijn niet grijs, wit of blauw. Daar moet men aan wennen. Een paar weken geleden zocht iemand iets voor een jongen in een roze kleur, dus mensen weten ons wel te vinden.”

“Goed, wat inkoopafspraken betreft: vorige week had ik een inkoopafspraak bij Stella McCartney. Dat is een duurder merk. Bij dat soort merken wil ik dan wel gaan voor herkenbare items.”

“Verder vind ik het belangrijk om een goede balans te hebben tussen boven- en onderkleding, en verdeel ik mijn budget onder de merken die ik wil inkopen. Dat is het enige plan wat ik maak.”

Credits: Kookaburra

Waar haalt u inspiratie vandaan?

“Ik ben weleens naar de kindermodebeurs in Playtime (Parijs) geweest. Dat heb ik dit jaar niet gedaan, wegens een geldkwestie. Ik hoop er in januari weer naartoe te gaan.”

“Ik haal ook enorm veel inspiratie uit mijn kinderen. Het is een kunst om je eigen gedachten om te zetten in de gedachten van je kinderen.” Lacht: “Maar, het helpt wel! Kinderen houden eenmaal van kleur. Hoe gekker, hoe beter.”

Welke merken heeft u op het oog voor SS24/25?

Enthousiast: “Er komen een aantal merken bij in FW24/25 en die koop ik ook in voor SS24/25. Dat zijn Levi’s, Alix mini en Stella McCartney. Daarnaast twijfel ik nog over het merk Billie Blush. Ik wilde dit merk in de winter al inkopen, maar dat heb ik toen niet gedaan.”

“Verder doen de merken Lotiekids, Molo, Ammehoela, Carlijn Q en Marmar Copenhagen het erg goed. Deze zal ik wellicht weer inkopen.”

Is er ruimte om nieuwe merken toe te voegen voor het SS24/25-seizoen?

“Het is nu niet het moment om te experimenteren op financieel gebied, vanwege het juridisch geschil. Daarom koop ik nu vooral ‘bekende merken’ in. Daarvan weet ik zeker dat het goed bevalt. Bovendien helpt ons dat wellicht met naamsbekendheid genereren bij de doelgroep.”

Heeft u toekomstplannen die u met FashionUnited wil delen?

“Ik hoop over vijf jaar dat het een goed draaiende winkel is. Ik hoop dat ik zelf wat meer rust krijg en me meer kan focussen op het inkoopproces door plannen te maken en beurzen te bezoeken.”

Opgetogen: “Ik heb ook altijd gezegd: over vijf jaar heb ik er nog een winkel bij, in Vught. Dat is dan geen kledingwinkel, maar eentje in schoenen.”