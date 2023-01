Hoe kan vezelrecycling mainstream worden? In gesprek met Lenzing's Michael Kininmonth

Vezelrecyclingtechnologieën ontstaan niet binnen een dag, maar de mode-industrie heeft ze zo snel mogelijk nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Voor de Lenzing Group, een van de oudste bedrijven in geregenereerde cellulosevezels, is 'Refibra' de centrale recyclinginnovatie. Het vezelmengsel bestaat uit cellulosepulp gemaakt van hout en afvalkatoen. Toch is Refibra, ondanks enkele succesvolle samenwerkingen, niet mainstream geworden.

Waarom duurt het dan zo lang voordat commerciële recycling doorbreekt? FashionUnited vroeg Lenzing's business development manager Michael Kininmonth welke uitdagingen en oplossingen hij heeft gezien tijdens zijn 47-jarige carrière in de textielindustrie.

U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsontwikkeling van de Lenzing Group. Wat is het volgende grote ding dat we van Lenzing kunnen verwachten op het gebied van recycling?

Wij willen gerecycled materiaal in al onze vezels stoppen. Dus in viscose, in modal en in Tencel x Refibra. Het volgende grote ding in deze ruimte is schaalvergroting - niet alleen voor Lenzing, maar voor de hele vezelrecyclingindustrie.

Michael Kininmonth. Beeld: Lenzing

Kunt u ons kort het verhaal achter Refibra vertellen?

Het begon in 2011. Ik was op het hoofdkantoor van Lenzing met het hoofd Research & Development. Hij vertelde me dat hij een oude katoenen handdoek had genomen en aan het experimenteren was om vezels te maken van dit katoenafval. Ongeveer zes maanden later kwam ik Nick Ryan van Worn Again in het Verenigd Koninkrijk tegen, en hij vertelde me dat ze begonnen te kijken naar scheidingstechnologie voor poly-katoenmengsels. Ik dacht: waarom kunnen wij dit als Lenzing niet doen? Omdat ons bedrijf was gebaseerd op het omzetten van cellulose.

We konden een promovendus financieren en hebben hier twee of drie jaar naar gekeken. En uiteindelijk kreeg ik steun van het management. We vonden een manier om cellulosepulp uit hout en katoenafval te mengen en lanceerden het in 2017. We waren de eersten op de markt die iets op massale schaal konden produceren.

Merken als Patagonia en Levi's gebruiken Refibra al. Het lijkt goed te gaan.

Het is bij heel wat merken gebruikt, we hebben de hoeveelheid gerecycled materiaal kunnen verhogen tot 30 procent, en we hebben wat [post-]consumentenafval kunnen opnemen. Maar we hebben in vijf jaar tijd waarschijnlijk weinig winst gemaakt met Refibra, omdat het een extra stap is.

We zijn gewend te werken met onze perfecte grondstof, namelijk houtpulp, en wat ons dan gevraagd wordt te doen is een zeer onvolmaakt ander materiaal - katoenafval - terug te brengen tot een vezelvorm en er nieuwe vezel van te maken van een hogere kwaliteit. Je moet ook alle onvolkomenheden zoals kleurstoffen en andere chemicaliën verwijderen.

En die complexiteit weerhoudt merken ervan om mee te doen met de recycling?

Omdat je veel minder efficiënt werkt en veel lagere volumes produceert, liggen de prijzen hoger dan bij de standaardvezel. Je hebt de buy-in van de merken nodig zodat je zeer grote productiesites kunt bouwen om schaalvoordelen te behalen [voor honderden miljoenen euro's] en om je proces technisch aan te scherpen. Ik denk niet dat dat voor iemand die op dit gebied werkt, is gebeurd. Merken zeggen: we houden van recycling, we moeten het hebben, maar we willen het niet voor die prijs. Ze wijzen het in werkelijkheid af.

Lyocell-productie. Beeld: Lenzing AG

Veel van de chemische recyclingtechnologieën waarover je nu hoort, zijn pas tien jaar later in gebruik genomen. Ik denk dat niemand de omvang van de vezelindustrie en de vereisten begreep, waardoor de vooruitgang uiterst traag verliep.

Waar komt dat onbegrip vandaan?

Heel weinig mensen op merkniveau hebben echt in de industrie gewerkt. Als je met iemand praat die zeer onervaren is, kun je de zaak niet bepleiten omdat ze de problemen en de complexiteit niet begrijpen. In plaats daarvan maken ze een heleboel regels en certificeringen.

Er is een kenniskloof in chemische recycling. Chemische scheiding is één ding, het behoud van de eigenschappen die nodig zijn voor een vezelbedrijf is iets anders. In het begin hadden we geheimhoudingsovereenkomsten met bedrijven die ons het spul als een soep stuurden, zonder kans om er een vezel van te spinnen, omdat ze de cellulose in het proces bijna vernietigden. Wat men niet begreep was de behoefte van de spinner. Ze hadden geen textielmensen, maar scheikundigen.

Wat is de huidige situatie?

Dit is wat er nu ook gebeurt. Er is veel grote activiteit en ik juich organisaties als Fashion for Good toe, die een platform zijn om de vernieuwers binnen te halen. Maar als je kijkt naar veel van de innovaties die er zijn, is er geen verwijzing naar de textielindustrie.

Er heerst een cultuur van "grote bedrijven zijn slecht, kleine bedrijven zijn goed", met veel aandacht en steun voor de laatste. De kleine startende bedrijven hebben de grote jongens ook nodig. Bedrijven als Lenzing hebben hun vaardigheden gedurende tientallen jaren aangescherpt.

Hoe zit het met de machtsdynamiek? Belemmeren die de schaalvergroting van recyclingtechnologieën?

Er zijn veel relatief lage technologische oplossingen, maar niemand kan het zich veroorloven die aan te nemen omdat het bloed uit de toeleveringsketen is gedrukt. Iedereen werkt met zeer lage marges en de opbrengsten worden niet gelijkelijk verdeeld over de toeleveringsketen. Iedereen vraagt om een situatie waarin we de concurrentie opzij zetten en allemaal samenkomen en onze kennis delen. De realiteit is dat er een evenwicht is tussen macht en geld.

Merken willen meedoen, maar alleen als het klaar is en deze oplossingen moeten kostenneutraal zijn. Dat is een eufemisme om te zeggen: we willen er niet voor betalen. Innovatoren doen jarenlang aan Research & Development en dat kost veel geld, maar ze kunnen niet meer geld vragen. Toen ik in de jaren zeventig voor textielfabrieken werkte, hadden ze meer macht.

Kunnen regeringen de spelregels veranderen?

Regeringen kunnen een heffing van vijf of tien eurocent op kleding invoeren en dat geld terugbrengen naar de industrie voor onderzoek en ontwikkeling. Volgens mij is daar een aantal jaren geleden over gesproken, bijvoorbeeld in het Zweedse parlement, maar het is niet gebeurd.

En regeringen hebben de neiging om langzaam te handelen. Moeten we meer beweging van investeerders verwachten?

Er lijkt enig momentum te zijn in die zin dat sommige recyclingbedrijven vrij goede investeringen krijgen: miljoenen, van investeringsmaatschappijen en stichtingen zoals de H&M Foundation of de C&A Foundation. Ik denk dat de zaken beginnen te versnellen en dat bedrijven zich beginnen te verenigen. Neem bijvoorbeeld Lenzing: we hebben de joint venture Södra Group en we werken samen met bedrijven als Renewcell.

Ik denk dat een van de gevaren is dat er op ons gebied veel verschillende manieren van chemie zijn. Als je kijkt naar het maken van viscose - een proces dat meer dan honderd jaar oud is - zijn er niet tien manieren om het te maken, maar slechts één. Dus helaas zullen sommige bedrijven het loodje leggen. Als merken rondshoppen met verschillende ingewikkelde technologieën, is dat voor de industrie meestal weggegooid geld.

Wat is volgens u de heilige graal om dit probleem op te lossen?

Ik ben er volledig van overtuigd dat onderwijs de weg vooruit is. Duurzaamheid gaat over wetenschap en chemie en het is ingewikkeld. Wie begrijpt echt de beweringen op welk niveau dan ook? Bijna niemand. Maar als kinderen hiermee zouden opgroeien, zouden ze beter in staat zijn een rationele beslissing te nemen als ze hun kleren kopen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.