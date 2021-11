Hoe Katana PIM en Shopify uw internationale ambities kunnen waarmaken

Het moge duidelijk zijn dat de coronapandemie een grote invloed heeft gehad op de manier waarop mensen winkelen. De veranderingen die hieruit voorvloeien zijn misschien wel permanent. Fashion bedrijven hebben zich aan deze verandering moeten aanpassen om te overleven. Dit deden zij door hun webshop te verbeteren, integraties te ontwikkelen, te investeren in apps van derden of zelfs helemaal opnieuw te beginnen met hun online omgeving. Met deze migratie naar online kwamen ook grote successen voor veel e-commerceplatforms en websitebouwers; bijvoorbeeld Shopify, dat de verkoop met 97% zag stijgen!

Shopify is inmiddels uitgegroeid tot hét e-commerceplatform voor merken die hun klanten direct willen bereiken middels een brandstore. De gebruiksvriendelijkheid gecombineerd met de verschillende functionaliteiten zorgen voor een ultieme gebruikerservaring voor al uw bezoekers. De uitdaging voor veel fashionpartijen is dat zij in verschillende landen (en dus in meerdere talen) actief willen zijn met hun brandstore. Dit is waar de kracht van de combinatie tussen Katana PIM en Shopify naar voren komt. Het centraliseren van alle productdata in verschillende landen en op verschillende kanalen geeft u als fashionpartij de mogelijkheid om efficiënter en minder foutgevoelig te werken. Door te werken vanuit één centraal punt om productinformatie te managen wordt dit bedrijfsproces geoptimaliseerd.

Vaak wordt het praten of brainstormen over productinformatie als iets saais en onnodigs gezien. Dat is zonde want de inzet van productinformatie kan juist een grote onderscheidende rol spelen ten opzichte van de concurrentie. De ontwikkelingen in de wereld van e-commerce maken productinformatie tot een fundamenteel onderdeel van het succes van de organisatie. Het goed en gestructureerd managen van productinformatie moet in een PIM (Product Information Management). Dit is de basis voor het opzetten van sterke marketingstrategieën waarin de eindklant aangetrokken wordt middels fantastische en accurate online winkelervaringen. Het combineren van Shopify met Katana PIM brengt de volgende voordelen met zich mee:

1. Gecentraliseerde productinformatie

Op het moment dat het aantal producten in de catalogus van een online retailer toeneemt, is het bijna onmogelijk om binnen de organisatie alle productgegevens bij te houden. Daar waar juiste en nauwkeurige informatie een positieve invloed heeft op de verkoop, is het essentieel op consistente en up-to-date informatie te leveren aan de consument. Door dit allemaal te regelen vanuit één centrale software omgeving, blijft het goed uitvoerbaar voor iedere organisatie.

2. Voorkom complexiteit en ga over op automatisering

Het verspreid hebben staan van informatie over Excel, CSV, ERP, enz., werkt niet goed samen met het inladen van producten in Shopify. Dit moet dan namelijk allemaal handmatig gebeuren. Middels Katana PIM kunt u het importeren en distribueren van productgegevens allemaal automatisch doen terwijl u oneindig veel attributen, specificaties en multimedia toevoegt.

3. Bereik meer klanten en verkoop meer

Katana PIM laat u presteren en verkopen op multichannel markten. De meertaligheid van het PIM-platform zorgt ervoor dat u eenvoudig productinformatie kan invoeren in meerdere talen om zo ook over de grens te verkopen. De ideale manier om uw bedrijf op te schalen en internationale ambities waar te maken. Het eenvoudig implementeren van goede SEO zal uw online organisatie ook nog beter vindbaar maken op zoekmachines.

Het moge duidelijk zijn dat de combinatie van Katana PIM en Shopify er eentje is die online retailers en brandstores écht vooruit kan helpen.

Wilt u er ook achter komen hoe Katana PIM helpt in het realiseren van uw online ambities? Vraag dan een demo aan op katanapim.com/demo-request