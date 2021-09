Hoe Katana PIM het aantal retouren minimaliseert

In 2020 stuurden online consumenten in Nederland bijna 23 miljoen bestelde pakketjes retour. Deze retouren brengen voor webshops jaarlijks flinke kosten met zich mee en verhoogt daarnaast ook nog eens de uitstoot van CO2. In een survey van Barclays geeft 57% van de bedrijven aan dat retouren een negatieve impact hebben op het bedrijf. Dit komt voornamelijk door een toename in verzendkosten en de kosten van het retour gestuurde product zelf. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 34% van de bestellingen van kleding, schoenen en modeartikelen geheel of gedeeltelijk retour ging. Dit is dan ook met afstand de branche waarin retouren het meest voorkomen.

Waar komen deze retouren vandaan?

Voor het retour sturen van artikelen hebben consumenten verschillende motivaties. Zo kan het product een beschadiging hebben of kan de kwaliteit van het product erg tegenvallen. Echter, uit onderzoek van Statista uit 2020 blijkt dat maar liefst 27% van de retouren komt door “product is not as described.” Er is ruis ontstaan tussen de verwachting die de klant heeft bij bestellen en de beleving die de klant vervolgens ervaart bij ontvangst van het product. Deze verwachting ontstaat bij de consument door de informatie die hij of zij online vergaard over de producten. Conclusie: 27% van de retouren komt mede door het niet goed op orde hebben van de productinformatie.

Hoe vermindert Katana PIM het aantal retouren?

Katana PIM is een schaalbaar en makkelijk implementeerbaar ‘product information management-platform’. Door het managen van alle productdata vanuit één centraal punt geeft het de e-commerce organisatie van webshops, groothandelaren & merken overzicht in de volledigheid en juistheid van de productinformatie die getoond wordt aan de eindconsument. Precies in deze volledigheid en juistheid zit de kans voor bedrijven om zich online sterk te profileren en daarmee te onderscheiden van de concurrentie. De eindconsument is tegenwoordig goed geïnformeerd en is online op zoek naar de ultieme winkelervaring. Katana PIM biedt de mogelijkheid aan bedrijven om deze winkelervaring te optimaliseren en daarmee het aantal retouren te minimaliseren. Immers, een tevreden klant stuurt zijn of haar aankoop niet retour. Daarnaast kan met Katana PIM gebruik gemaakt worden van een automated workflow. Dit betekent dat het voor een e-commerceorganisatie heel eenvoudig is om te zien waar de productinformatie nog niet volledig is en waar kansen op verbeteringen zitten. Ook zorgt Katana PIM ervoor dat wijzigingen makkelijk doorgevoerd worden en dat dit automatisch over alle (verkoop)kanalen doorgezet wordt.

Veel fashion webshops zijn ook actief op online marketplaces zoals Zalando en Amazon en daar krijgen zij te maken met de productcontent eisen van deze marketplaces. De valkuil die hier ontstaat is dat er te veel gebruik wordt gemaakt van algemene termen en automatisch ingevulde waarden. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid en neemt de kans op retouren toe. Katana PIM biedt de mogelijkheid om per (verkoop)kanaal uw productinformatie te beheren, waardoor de verwachtingen van de consument overeen zullen komen met de beleving op dat kanaal.

Katana PIM is de software waarmee fantastische en unieke productinformatie gemakkelijk gemaakt, gewijzigd en verstuurd kan worden. Vul uw productinformatie aan met eindeloos veel attributen, specificaties en multimedia om uw sales een boost te geven.