Hoe Lectra modemerken helpt met hun digitale transformatie

De modebranche heeft, net als veel andere bedrijfstakken, een diepgaande digitale transformatie verwelkomd als antwoord op de uitdagingen van dit moment, waaronder het reageren op een snel veranderende markt in tijden van snelle digitalisering, het efficiënt gebruikmaken van data-analyse en het voldoen aan de vele voorschriften voor traceerbaarheid in een complexe waardeketen. De groei van e-commerce is een belangrijke factor en dwingt merken tot aanpassing van hun strategie om te voldoen aan de toenemende digitalisatie en voorkeuren voor op maat gemaakt winkelen voor hun klanten.

Lectra’s krachtige ecosysteem van software-oplossingen voor het beheer van modegegevens

In direct antwoord op de veranderingen en digitalisatie van de modebranche levert Lectra aan modemerken een krachtig ecosysteem van software-oplossingen die agiliteit bieden voor gestroomlijnde processen, betere samenwerking, zichtbaarheid en snelle besluitvorming om de complexiteit aan te kunnen en te voldoen aan eisen voor speed-to-market. Dit alles is ontworpen met het oog op de verwachtingen van de klant, en voor een positieve impact op de verkoopprestaties.

Een compleet ecosysteem van software van dezelfde ontwikkelaar, zoals Lectra, biedt reële voordelen, omdat elke oplossing speciaal is ontworpen om modebedrijven alle stappen in de waardeketen te helpen beheren. Dit productaanbod is krachtig en uniek doordat deze oplossingen elkaar in de gehele waardeketen aanvullen. Merken die deze oplossingen integreren, kunnen snel en efficiënt de stap van marktanalyse naar online-verkoop maken: Retviews voor automatische concurrentieanalyse, Kubix Link PLM, een cloud-gebaseerd collaboratief PLM-platform voor het stroomlijnen van collectiebeheer en productontwikkeling in het volledige design-to-sale proces, Neteven dat merken helpt hun verkoopactiviteiten op de grootste marktplaatsen ter wereld efficiënt te beheren, en TextileGenesis, een schaalbaar fiber-to-retail digitaal traceerbaarheidsplatform voor duurzame textiel. Onlangs heeft Lectra tevens Launchmetrics overgenomen: dit is een innovatief cloud-gebaseerd SaaS-platform waarmee merken de lancering van hun merkcampagnes kunnen organiseren, de effectiviteit daarvan nauwkeurig kunnen meten, en een maximaal rendement van investering kunnen bewerkstelligen.

Bally verbetert zijn prestaties met Lectra

Merken die kiezen voor samenwerking met Lectra gaan meestal voor een meervoudige aanpak waarmee ze hun prestaties en vaardigheid tot analyse van meerdere datastromen kunnen optimaliseren. Het Zwitserse merk Bally bijvoorbeeld, bekend om zijn leren schoenen, handtassen en accessoires, nam het strategische besluit met Lectra samen te werken bij het doorlopen van zijn digitale transformatie. Na succesvolle implementatie van de Kubix Link PLM-oplossing besloot het merk zijn capaciteiten verder te vergroten door tevens Retviews en Neteven te integreren. Dankzij het krachtige ecosysteem van Lectra heeft Bally alle fasen van de levenscyclus van zijn collectie geoptimaliseerd, van productontwikkeling tot merchandising.

‘We wilden gegevens over alle informatie uit onze historische archieven, alsmede data over het huidige seizoen en de activiteiten van concurrenten verzamelen en delen met de hele supply chain. Kubix Link is de enige oplossing die ons helpt met het digitaliseren en archiveren van al die elementen als steun bij ontwikkeling van de collectie, en met Retviews kunnen we onze benchmarking-activiteiten automatiseren. En Neteven helpt ons nu met onze marktplaatsdistributie. De compatibiliteit van deze Lectra-oplossingen is echt een pluspunt: zo kunnen we onze collecties en hun verkoopproces van begin tot eind beheren,’ zegt Alessandro Ponti, Global IT Director, Bally.

Met toegang tot nauwkeurige en up-to-date gegevens hebben Bally’s teams voor productontwikkeling en merchandising hun prestaties aanzienlijk verbeterd. Deze nieuwe efficiëntie biedt ze ruimte om zich te concentreren op innovatie, en te benadrukken wat cruciaal is voor bevordering van het merk.

Neem contact op met Lectra’s team van experts voor meer informatie over hun oplossingen, die u helpen om u digitaal te transformeren voor succes. Lectra helpt zijn klanten grenzen te verleggen en hun potentieel te ontketenen.