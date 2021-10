Hoe LogistiekExperts een brug slaat tussen twee werelden

Alles behalve mode, dat is de slogan van FashionExperts. Het bedrijf geeft modebedrijven objectief advies over uiteenlopende vraagstukken – met uitzondering van de collecties. Steeds vaker hebben die vraagstukken iets te maken met logistiek, een uitdaging waar vrijwel geen enkele branche omheen kan. En zo kreeg het bedrijf er een ‘zusje’ bij, LogistiekExperts.

De drijvende kracht achter LogistiekExperts, is Remco Somers. Een ondernemer met veel ervaring in de logistiek, op het snijvlak van IT en bedrijfsoptimalisatie. “Ik heb gemerkt dat softwarebedrijven en operationele organisaties vaak twee verschillende talen spreken”, zo begint hij zijn verhaal. “Dit zorgt ervoor dat de soms ingewikkelde materie niet altijd helder wordt overgebracht. En dat is wél belangrijk om een samenwerking tot een succes te maken. Ik zag hier een kans om, met mijn kennis en expertise, een brug te slaan tussen die twee werelden.”

Perfecte match

Het toeval wilde dat hij via een oud-collega Rien Overvliet de oprichter van FashionExperts, leerde kennen. “We raakten in gesprek en er was gelijk een klik. Nadat we de intentie uitspraken om samen te werken, zijn we vrij snel met elkaar om te tafel gegaan. Gaandeweg bleken alle puzzelstukjes perfect in elkaar te passen.” Veel modeorganisaties kloppen bij FashionExperts aan met logistieke vraagstukken. Zoals een bekend sportmerk, dat zijn magazijn efficiënter wilde inrichten. “De initiële vraag was een selectietraject voor een nieuw Warehouse Management Systeem (WMS). Maar door alle huidige ontwikkelingen hebben we breder gekeken dan de software, zoals ook naar outsourcing en slimme ideeën voor voorraadmanagement.”

Slimme oplossingen

Het zijn actuele vraagstukken waar zeker niet alleen de modebranche mee te maken heeft. En de oplossingen kunnen ook breder worden ingezet. Dat vroeg om een nieuw bedrijf, met een nieuwe naam, en zo werd LogistiekExperts geboren. “We bieden zowel een krachtige WMS-oplossing als advies en persoonlijke dienstverlening hier omheen”, aldus Somers. “Door mensen uit mijn netwerk met elkaar te verbinden, hebben we een breed palet aan kennis beschikbaar. Een goede club mensen die er echt voor wil gáán. Dat is in mijn ogen de sleutel tot succes. Samen brengen we in kaart waar de knelpunten van een bedrijf liggen. Daar springen we vervolgens op in met slimme oplossingen en innovaties.”

Mooie uitdaging

Recent startte Somers met een optimalisatieproject bij een logistiek bedrijf dat actief is in de haven van Rotterdam. “Tijdens de gesprekken merkten we dat zij behoefte hadden aan een oplossing waarmee ze echt een fijnmazige transportplanning kunnen maken. Een ontzettend mooie uitdaging om hen daarin te voorzien”, vertelt hij. “Samen met mijn collega, die veel ervaring heeft met Transport Management Systemen (TMS), heb ik dit plan verder uitgewerkt. Inmiddels hebben we de eerste pilot achter de rug. De conclusie: een tijdsbesparing van twee dagen per week, aanzienlijk minder fouten en daarnaast stelt de oplossing het bedrijf in staat om veel slimmer in te kopen. Een enorme sprong vooruit.”

Missie geslaagd

Dit soort resultaten, maar vooral ook het opbouwen van een goede band met klanten, zijn volgens Somers een visitekaartje om verder te groeien. Mond-tot-mondreclame, dat is ook hoe FashionExperts is uitgegroeid tot het bedrijf dat het nu is, met verschillende zusterondernemingen. “Als kind schreef ik in mijn schoolschrift dat ik directeur wilde worden”, zegt Somers. “Niet om veel geld te verdienen, maar omdat het me heel gaaf leek om mensen in hun kracht te zetten. En dat is precies wat ik nu doe: de juiste mensen met elkaar verbinden, met als doel bedrijven optimaal en eerlijk te kunnen bedienen. Wat is er nou mooier dan problemen oplossen en mensen gelukkig maken? Als ik dát voor elkaar krijg, is mijn missie geslaagd.”

