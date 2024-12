Hoe maken de door AI aangestuurde innovaties van Lectra duurzaamheid in de mode mogelijk?

In de snel veranderende modewereld van vandaag moeten merken niet alleen gelijke tred zien te houden met de vraag naar personalisatie en snelheid van de klant, maar ook hun impact op het milieu verkleinen. Daarbij kunnen ze de hulp gebruiken van Lectra, als baanbreker actief op het gebied van Industry 4.0-oplossingen, en met innovaties die gebruikmaken van AI, IoT en Big Data om productieprocessen te stroomlijnen en de verspilling van stoffen te reduceren.

Een nieuw tijdperk van modeproductie met Valia Fashion

Lectra’s allernieuwste oplossing Valia Fashion is een game changer voor modemerken en -fabrikanten. Dit intelligente digitale platform is onlangs onthuld. Het automatiseert en verbindt de gehele workflow van de modeproductie, met naadloze integratie met bestaande snijsystemen en geavanceerde digitale twin-technologie. Deze functionaliteiten bieden modebedrijven de optie om het gebruik van stoffen te optimaliseren, de behoeften nauwkeurig te bepalen en automatisch middelen toe te wijzen. Dat levert een aanzienlijke vermindering van het materiaalgebruik op, en vermindert het risico op overproductie.

De aanpasbaarheid van Valia Fashion is cruciaal om te kunnen voldoen aan de hedendaagse complexe vraag, van kleine runs op verzoek tot grootschalige productie. Met de realtime-gegevens en predictieve capaciteiten van het systeem kunnen merken het stoffengebruik nauwkeuriger voorspellen, wat zowel ten goede komt aan de duurzaamheid als aan de winstgevendheid. “Het is met Valia onze missie om klanten te helpen alleen dat te maken wat consumenten zullen kopen,” vertelt Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer bij Lectra. “Door de hele waardeketen te verbinden, zorgen we voor zinvolle efficiency’s, en helpen we merken om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren”.

Een geschiedenis van innovatie in AI en Industry 4.0

Lectra investeert al sinds 2007 veel in Industry 4.0-technologieën zoals IoT en AI, waarbij het een uitgebreide database opbouwt van zijn meer dan 8100 wereldwijd gebruikte oplossingen. Dankzij dit commitment op lange termijn aan onderzoek en ontwikkeling heeft Lectra AI-algoritmen kunnen ontwikkelen die speciaal voor de mode bestemd zijn en die de productieplanning optimaliseren, verspilling verminderen en de productieflexibiliteit verbeteren. De innovatieve aanpak van Lectra voldoet niet alleen aan de vraag van vandaag maar anticipeert ook op toekomstige ontwikkelingen in de mode.

Als geïntegreerde oplossing maakt Valia Fashion deel uit van Lectra’s grotere visie voor Industry 4.0: ‘slimme’ ecosystemen voor productie ontwikkelen voor duurzame groei. Met de data-inzichten die Valia Fashion verstrekt, kunnen merken op data gebaseerde beslissingen nemen in elke productiefase, wat de operationele redundantie en materiaalverspilling vermindert.

Credits: Lectra

Het bereik van AI uitgebreid met een compleet assortiment van oplossingen voor de gehele waardeketen in de mode

Naast Valia Fashion omvat het ecosysteem van Lectra ook oplossingen die de dekking verdiepen. Met TextileGenesis kunnen merken duurzaamheid verzekeren met een traceerbare, transparante supply chain, terwijl Retviews marktinformatie in real time levert, zodat merken flexibel kunnen blijven op markten waar de concurrentie hevig is. Launchmetrics is een recente toevoeging die merken AI-gestuurde inzichten verstrekt om de ROI van merkprestatiecampagnes en benchmark-prestaties te tracken.

Lectra heeft onlangs weer meer geïnvesteerd in AI door een strategisch partnership aan te gaan met Six Atomic, dat AI gebruikt voor het stroomlijnen van productontwikkeling, en met AQC, dat focust op het automatiseren van de detectie van textieldefecten.

Credits: Lectra

Lectra bestrijkt de hele waardeketen en positioneert zichzelf als een holistische leider in de branche die AI-gestuurde oplossingen in elke fase van de modeproductie inzet. Met deze grootschalige aanpak toont Lectra opnieuw dat het een onmisbare bondgenoot is voor merken die streven naar innovatie en duurzaamheid in een branche die zich voortdurend verder ontwikkelt.

Lectra legt de lat telkens weer hoger in de modewereld, en gebruikt AI op weg naar een toekomst waarin efficiëntie, duurzaamheid en winstgevendheid samenkomen. Bezoek voor meer informatie over de manier waarop Lectra de modeproductie transformeert de website van Lectra.