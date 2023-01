Hoe monitor je duurzaamheidsdoelstellingen in je supply chain?

Tegenwoordig worden modebedrijven verschillende circulaire doelstellingen opgelegd, maar hoe verzamel je de gevraagde gegevens inzake circulaire duurzaamheid? Trimco Group, in Nederland beter bekend als A-TEX, heeft de oplossing. Een real time platform voor transparantie en traceerbaarheid in de supply chain om modebedrijven te helpen bij het bewaken, meten en registreren van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen en van hun suppliers: ProductDNA®.

Toenemende wetgeving vraagt om actie.

De noodzaak voor due diligence in de supply chain is urgenter dan ooit. Een reeks van maatschappelijke- en milieuwetgeving wereldwijd verplicht bedrijven om in actie te komen. Onder andere de Europese strategie voor circulaire textiel heeft Trimco gemotiveerd tot de ontwikkeling van ProductDNA®. Een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor de fashion industrie om hun circulaire- en duurzaamheidsdoelstellingen te monitoren en te registreren.

Beeld: Trimco Group

“Trimco Group is sinds jaar en dag een schakel in de supply chain van vele modebedrijven wereldwijd. ProductDNA® helpt merken om regelgeving na te leven en hun duurzaamheidsstrategie te meten.” volgens Camilla Mjelde, Care and Content Compliance and Sustainability Director bij Trimco Group.

ProductDNA® bestaat uit drie onderdelen: een Certificate Manager-module waarin merken social- en environmental scope- en transactiecertificaten bewaken en naleven op productniveau. Een Product Manager, een custom-made dashboard waarin de door het merk gestelde sustainability doelstellingen gemeten kunnen worden inclusief weight based claims zoals de Europese strategie voor circulaire textiel verplicht. Een Digital Manager, on-product communicatie door middel van QR-codes, digital product passport. Later dit jaar voegt Trimco een Packaging Manager toe, rapportage over de hoeveelheid en het gewicht van de gebruikte verpakkingen op artikelniveau. Inclusief de daaruit voortkomende en in meerdere landen verplichte symbolen.

De realiteit is dat het vaak lastig is om informatie te verkrijgen na Tier 1 (kledingfabrikanten) tot Tier 4 (leveranciers van grondstoffen). ProductDNA® is cloud based waardoor leveranciers wereldwijd de mogelijkheid hebben om certificeringen en updates toe te voegen.

Product DNA® by Trimco Group

Merken zoals ASICS, The Sting Companies, Sissy Boy en DK Company gebruiken reeds ProductDNA®.

“Het verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties, sustainability doelstellingen en traceerbaarheid in onze supply chain is eenvoudiger geworden met de oplossing van Trimco Group,” zegt Laurens Norde, senior specialist materiaalproductie bij ASICS EMEA. “Het werken met verschillende suppliers wereldwijd en actief aandacht schenken aan duurzaamheid bracht de noodzaak en behoefte om meer transparantie. Wij zijn zeer tevreden met deze tool en het was goed te ondervinden dat ProductDNA® net zo flexibel is als andere oplossingen van A-TEX.”

“Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van ons platform, gebruikers hebben de mogelijkheid om het aan te passen naar hun behoeften. Het costum-made dashboard maakt het voor merken mogelijk om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en ESG te volgen, real time rapporten op te vragen op basis van materiaal, collectie, productcategorie en regio en vandaar diepere analyses te maken. Het doet ons een plezier om een groeiend aantal merken in Nederland, en wereldwijd, te zien die Product DNA® gebruiken voor hun duurzaamheidsdoelstellingen. Wij zijn er trots op dat we onze klanten kunnen vergezellen bij deze evolutie.” zegt Sander van Veen, Managing Director A-TEX Nederland. “ProductDNA® neem de tijdrovende workload van het handmatig verzamelen van certificeringen en het verwerken van gegevens op verschillende locaties uit handen”.

Beeld: Trimco Group

ProductDNA® gaat over actie en het mogelijk maken van een conforme en circulaire mentaliteit voor de textielsector in de toekomst. ProductDNA® is het hulpmiddel om te helpen bij het verzamelen van informatie en groene claims te ondersteunen met data en greenwashing te voorkomen.