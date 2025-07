Hoe ‘pronto’-merken inspelen op de behoefte aan snelheid en flexibiliteit

Het klassieke modeseizoen, van maanden vooruit bestellen tot maanden wachten op uitlevering, staat al langer onder druk. De consument denkt sneller, en de retailer moet mee. In die context wint het ‘buy now, wear now’-model, ook wel bekend als ‘pronto’, aan terrein. Waar dit model aanvankelijk opdook op de catwalks van luxemerken, heeft het vandaag ook zijn plek gevonden binnen de groothandel. Fashion Club 70 past het model met succes toe binnen hun merkenportfolio.

Wat is ‘buy now, wear now’?

Het principe is helder: collecties worden niet uitsluitend maanden vooraf gepresenteerd en besteld, maar zijn ook kort na presentatie beschikbaar voor uitlevering. Daarmee wordt de traditionele voorordercyclus aangevuld met een flexibeler systeem dat sneller schakelen mogelijk maakt.

Binnen Fashion Club 70 bestaat de structuur van ‘pronto moda’ uit twee componenten: enerzijds de klassieke voororderfase, waarbij merken tijdens het verkoopmoment bij het agentschap worden gepresenteerd en daarna een productietijd van zo’n vijf à zes weken kennen. Anderzijds is er de ‘pronto’-lijn: een wekelijkse aanvulling van sterke, trendgerichte items die na de initiële uitlevering on demand beschikbaar is. Voor zelfstandige multibrand-retailers biedt dit model de mogelijkheid om in te spelen op actuele trends en klantvraag zonder grote voorinvesteringen. De doorverkoop stijgt, terwijl de voorraad beter beheersbaar blijft.

Pronto-merk Kontatto. Credits: Fashion Club 70

Fashion Club 70 en het ‘pronto’-aanbod

Fashion Club 70, al 50 jaar een vaste waarde in de Benelux-modegroothandel, biedt met ViCOLO, Have One en Kontatto een selectie Italiaanse merken die de combinatie van voororders en wekelijkse pronto-drops succesvol hanteren. Deze collecties worden gekenmerkt door eigentijds design, sterke commerciële stuks en een uitzonderlijk korte lead time voor de aanvullingen. Die ‘pronto’-stukken vormen geen klassieke collectie, maar aanvullingen die bestaande lijnen verrijken met frisse, trendgevoelige items. Retailers die hun winkelvloer wekelijks willen vernieuwen, kunnen hiermee gericht inspelen op klantbehoeften zonder grote voorraden aan te houden.

“Onze ‘pronto’-merken zorgen voor continuïteit én actualiteit,” licht het team van Fashion Club 70 toe. “We zien dat klanten naast hun voororders steeds vaker op zoek zijn naar gerichte aanvulling tijdens het seizoen. Dit model geeft hen de tools om daar efficiënt op in te spelen.” De nieuwe collega Olav, die rechtstreeks vanuit Bologna met de merken samenwerkt, speelt hierin een sleutelrol. Hij coördineert de orderverwerking van de pronto-lijn en staat via onder andere WhatsApp in direct contact met klanten, om bestellingen snel en persoonlijk af te handelen.

Pronto-merk ViCOLO. Credits: Fashion Club 70

Distributie en marketing: een geïntegreerde aanpak

De kracht van het ‘buy now, wear now’-model zit niet alleen in snelheid, maar ook in ondersteuning. Fashion Club 70 werkt nauw samen met merken en retailers om het model effectief te implementeren. Distributie, beschikbaarheid en visual support worden afgestemd op de noden van de retailer. Dankzij wekelijkse drops, duidelijke content en de dagelijkse opvolging van Olav worden collecties snel doorgezet naar de winkelvloer én naar de eindconsument.

Sneller schakelen, met behoud van kwaliteit

Het ‘pronto moda’-model is uitgegroeid tot een strategische aanvulling op het klassieke voorordersysteem. Fashion Club 70 toont aan dat het model uitstekend inzetbaar is binnen de groothandel, mits gedragen door een efficiënte structuur en directe communicatie. Met een combinatie van marktkennis, flexibiliteit en operationele slagkracht biedt het agentschap een toekomstgerichte aanpak die zowel relevant als betrouwbaar is.