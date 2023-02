Hoe RFID en QR-codes retailers helpen om efficiënter te worden

De retail is continu in verandering. Er komen steeds nieuwe technologieën bij en ook het winkelgedrag van klanten blijft zich ontwikkelen. Corona heeft de spelregels voorgoed veranderd. Retailers kregen te maken met compleet nieuwe uitdagingen op het gebied van voorraden, leveringen en de gezondheid en veiligheid van werknemers en klanten. Online shoppen, click & collect en ‘dark stores’ zijn de nieuwe norm en retailers zoeken naar manieren om hun activiteiten optimaal hierop aan te passen en tegelijkertijd te stroomlijnen. ITL Group, de brancheleider in intelligente labeloplossingen, is ervan overtuigd dat de huidige uitdagingen voor retailers met RFID-technologie kunnen worden opgelost. RFID biedt meerdere voordelen, zoals een voorraadnauwkeurigheid van 98%, een betere verliespreventie en soepele betalingen. Volgens een onderzoek van McKinsey kunnen retailers met RFID door verbeterde voorraadbeheer tot 5% omzetgroei behalen. Dankzij verbeterde voorraadbeheer in combinatie met minder voorraadverlies kan het aantal arbeidsuren met 10 – 15% worden gereduceerd, dus een besparing van tijd, werk en geld. Stewart Plimsoll, RFID Business Development Manager bij de ITL Group, vertelt over een aantal voordelen van RFID, QR-codes en de wereldwijde opmars van deze technologieën.

Welke RFID-oplossingen biedt de ITL Group aan?

"Onze ‘360 RFID Solution’ is een concept dat we in 2019 hebben bedacht. In feite betekent dit dat we een totaaloplossing kunnen aanbieden voor RFID (labels, software en hardware). Door een naadloos implementatieproces willen wij RFID voor onze klanten gemakkelijk maken, waarbij er gedurende het hele RFID-traject een maximaal rendement op hun investeringen wordt gerealiseerd.”

Wat zijn belangrijkste voordelen van RFID?

"De belangrijkste reden om met RFID te werken is een betere voorraadnauwkeurigheid en meer transparantie binnen de hele toeleveringsketen. Bij RFID-oplossingen gaat het om beschikbaarheid in het schap en het hebben van het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats. RFID maakt het mogelijk klanten succesvol via alle kanalen te bedienen. En het biedt meer voordelen, zoals verliespreventie, een betere klantervaring, merkbescherming en grotere operationele efficiëntie."

Wat zijn de voordelen van QR-codes?

"QR-codes worden gebruikt voor meer interactie tussen klanten en producten (smartphones kunnen QR-codes scannen, maar geen RFID-tags - nog niet!). QR-codes geven elk product een digitale identiteit. Dit biedt aantrekkelijke kansen op het gebied van circulariteit, beheer van de levenscyclus, en extra klantervaringen na aankoop. QR-codes zijn een simpele en effectieve oplossing om je labels kosteneffectief te digitaliseren. Ook helpen ze merken om eenvoudig transparantie en duurzaamheid naar hun klanten toe te communiceren."

Hoe verloopt de wereldwijde implementatie van deze technologieën?

"RFID is er al een tijdje, maar door de hoge kosten was het altijd lastig om het rendement (ROI) aan te tonen. De kosten zijn de afgelopen vijf à tien jaar aanzienlijk lager geworden, wat blijkt uit het feit dat je RFID nu bijna tegenkomt, van supermarkten tot kledingwinkels. De meeste grote wereldwijde merken en retailers hebben RFID-technologie al geïmplementeerd of zijn ermee bezig, vanwege de bovengenoemde voordelen. Ik denk echt dat we een kantelpunt hebben bereikt en ik verheug me op een bredere implementatie van RFID-technologie in allerlei sectoren."

Hoe helpen QR-codes op het POS (point of sale)?

"Om een RFID-totaaloplossing te kunnen aanbieden, moeten retailers hun POS-software integreren in hun RFID-software. Hiervoor is bij de kassa apparatuur nodig die het EPC-nummer van het product kan lezen. Dit kan met een RFID-scanner of met een 2D-barcodescanner (het EPC-nummer is in de QR-code geïntegreerd). Om je ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft het de voorkeur om in plaats van speciale RFID-lezers reeds aanwezige apparatuur te gebruiken. Maar ook uit kostenoverwegingen (ROI) heeft het gebruik van reeds aanwezige apparatuur de voorkeur. Dit wordt gedaan door de QR-codes met reeds aanwezige 2D-barcodescanners uit te lezen en vervolgens de status van die unieke EPC aan te passen. QR-codes kunnen voor allerlei dingen worden gebruikt, zoals zelfscanners, statuswijzigingen van 'beschikbaar' naar 'verkocht', retouren van producten, reservevoorraden, betalingen via overschrijving en EAS-functionaliteiten."

Zijn RFID-oplossingen volgens u duurzaam?

"We hebben het er vaak over dat RFID de voorraadnauwkeurigheid verbetert en dus de omzet verhoogt, maar duurzaamheid blijft vaak onderbelicht. RFID genereert enorme hoeveelheden data en het is belangrijk dat retailers die benutten. Zo kunnen ze via betere prognoses en historische gegevens de overproductie verminderen, de winkeltrajecten voor klanten verbeteren, en door beter beheer van de toeleveringsketen verspilling tegengaan. Nooit eerder waren nauwkeurigheid en zichtbaarheid van de voorraad zo belangrijk voor de detailhandel als in de huidige tijd van omnichannel-verkoop. Deze factoren vormen de sleutel tot een gedifferentieerde retail, zowel in de winkel als online."