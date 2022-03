Hoe Shaping New Tomorrow streeft naar groei met Bleckmann

Met zijn benadering van een tijdloze en klassieke stijl is het Deense modemerk Shaping New Tomorrow bezig de manier te veranderen waarop consumenten denken over traditionele herenkleding. Om zijn visie voor de toekomst een boost te geven, is Shaping New Tomorrow een samenwerkingsverband aangegaan met logistiek specialist Bleckmann.

Shaping New Tomorrow werd in 2015 opgericht door drie vrienden met als doelstelling de conventionele productiemethoden in de textielindustrie uit te dagen zonder afbreuk te doen aan hun visie om comfortabele en stijlvolle herenkleding op de markt te brengen. De populariteit van het merk bij mannen heeft ertoe geleid dat dit het snelst groeiende Scandinavische herenkledingmerk van de laatste decennia is geworden. Momenteel zijn er flagshipstores in Denemarken, Duitsland en Portugal. Daarnaast beschikt het over een bloeiende website die beschikbaar is in vier talen die 60 procent van de omzet van het merk genereert.

Image: Founders Shaping New Tomorrow

"Shaping New Tomorrow is opgericht op basis van onze eigen behoeften; we hebben de tradities uitgedaagd en de manier waarop klassieke, tijdloze herenkleding moet voelen en eruit moet zien opnieuw onder de loep genomen", leggen de oprichters uit. "In de afgelopen zes jaar van onze ontwikkeling hebben we ontdekt dat het een constant evoluerend proces is. Wij geloven in de detailhandel. Wij geloven in het creëren van een unieke klantervaring - ongeacht of onze klanten ons in de winkel of online bezoeken."

Deze aanhoudende groei en de geplande doelen om meer winkels in Duitsland te openen en de groei in Scandinavië, de Benelux en de VS te stimuleren, zorgen voor uitdagingen waarbij logistiek de sleutel tot succes vormt.

We spraken met Simon Bargmann Rønbøg, senior supply chain manager bij Shaping New Tomorrow, om meer te weten te komen over het belang van naadloze logistiek voor een groeiend merk, over de wijze waarop het heeft geprofiteerd van de samenwerking met Bleckmann en hoe het bedrijf hen helpt zijn toekomstige doelstellingen te verwezenlijken.

Wat zocht Shaping New Tomorrow in een logistieke dienstverlener?

Het allerbelangrijkste is op de eerste plaats de service die onze logistieke partner levert aan onze klanten. In wezen betekent dit dat het kunnen nakomen van hun beloften aan ons de belangrijkste factor is. Onze logistieke partner moest de capaciteit en flexibiliteit in huis hebben om de fluctuerende vraag en piekperiodes aan te kunnen.

Wat had Bleckmann dat u aantrok in hen?

Bleckmann was er uitermate op gebrand de beste te zijn in het logistieke veld. We zagen dat meerdere logistieke leveranciers meer nadruk legden op technologie en duurzaamheid dan op de daadwerkelijke service en logistieke output. Robots en automatische opslagsystemen waren bij veel leveranciers de verkoopargumenten, terwijl ze bij Bleckmann erg selectief waren in het kiezen van een technologie en in de uitvoering van een volledige implementatie ervan; het moest de service aan de consument verbeteren.

Voor ons was het duidelijk dat Bleckmann uitblonk in logistiek en de juiste prioriteiten had. Bovendien kregen we bij Bleckmann het gevoel dat ze flexibel waren en het vermogen hadden de mentaliteit van een start-up te begrijpen, namelijk veerkrachtig omgaan met verandering. Dit was cruciaal bij het werken met een nog niet volgroeide organisatie als Shaping New Tomorrow.

Daarnaast hielp bij het nemen van de beslissing natuurlijk ook het feit dat ze een helder toekomstbeeld hadden van het gebruik van zonnepanelen op het dak en het experimenteren met technologie om waarde te creëren voor de eindconsument, aangezien deze factoren ook aansluiten bij onze waarden.

Image: Shaping New Tomorrow

Wat is de sleutel tot uw succesvolle samenwerking met Bleckmann?

Eerlijkheid, een geweldige samenwerking en een gemeenschappelijk geloof in de visie. Net als veel andere merken hebben we te maken gehad met de uitdagingen van de wereldwijde crises in toeleveringsketens. Omdat we hoofdzakelijk een e-commerce merk zijn, hebben we te maken met enorme piekperiodes in november en december. Door aanzienlijke vertragingen in de productie konden we nog maar net voldoende voorraad binnenkrijgen voor Black Friday. In deze omstandigheden toonde Bleckmann veel begrip voor de situatie en zorgde ervoor dat de operatie zodanig werd georganiseerd en uitgevoerd dat elk product vóór Black Friday op voorraad zou zijn. Bleckmann slaagde erin om meer dan 100.000 eenheden in één week te vervoeren en te ontvangen.

Hoe belangrijk is naadloze logistiek voor het succes van Shaping New Tomorrow?

Die is heel erg belangrijk. Logistiek is een van de processen waarvan mensen, die niet direct met logistiek te maken hebben, zich weinig bewust zijn. Wanneer er echter fouten optreden, zal de logistiek daarvan als eerste op de hoogte zijn en kunnen consumenten zeer uitgesproken zijn wanneer die zich voordoen.

Met andere woorden, de logistieke dienstverlening heeft wel degelijk een zeer grote impact op de klantervaring. Met de doelstelling om altijd de verwachtingen van de klant te overtreffen, moeten we een uitstekende service bieden.

Als een van de snelst groeiende Scandinavische herenkledingmerken hebt u uw aanwezigheid in de detailhandel uitgebreid. Kunt u uw omnichannelaanpak en het belang van fysieke winkels voor uw bedrijf met ons delen?

In onze fysieke winkels kunnen we een bijzondere beleving bieden aan onze "gasten", zoals we ze noemen. We willen dat onze gasten zich op een ander niveau welkom voelen; tegelijkertijd kunnen we ons verhaal vertellen en het merk op de juiste manier introduceren. We zien dat onze fysieke groei de online merkbekendheid ondersteunt en dat die tegelijkertijd bijdraagt aan een vermindering van online retourzendingen. In onze winkels worden we vaak beperkt door ruimte, dus om onze gasten hetzelfde assortiment als online te kunnen bieden, willen we het bestellen vanuit een winkel, click & collect, enz. in de komende maanden gaan implementeren.

Image: Shaping New Tomorrow

Wat zijn uw toekomstige groeidoelstellingen voor het bedrijf en hoe zal Bleckmann u helpen deze te bereiken?

De algemene doelstelling is de toekomst van klassieke kleding te creëren om onze consumenten uitzonderlijke diensten, producten en ervaringen te bieden. We streven ernaar om het toonaangevende technologische merk te worden dat iedereen comfort en stijl biedt. Vooruitkijkend bestaat ons plan voor de komende maanden uit het opschalen van ons direct-to-consumer omnichannelmodel in heel Duitsland. Voor de komende jaren zitten Scandinavië, de Benelux en de VS in de pijplijn. Bleckmann is de operationele ruggengraat; het bedrijf overbrugt de kloof naar buitenlandse markten terwijl het tegelijkertijd de eisen op het gebied van capaciteit aankan en trouwe klanten tevredenstelt.

Over het werken met Shaping New Tomorrow voegde Jo Plehiers, salesmanager van Bleckmann, het volgende toe: “Bij Bleckmann zijn we enorm trots en blij dat we vorig jaar dit samenwerkingsverband met Shaping New Tomorrow zijn aangegaan. Het was geweldig om te zien hoe gedreven en gefocust ze zijn op hun plan; een fantastisch jong en enthousiast team.

Het is ons doel en onze plicht om de hypergroei waarmee ze worden geconfronteerd te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat ze de juiste partner hebben gekozen.”