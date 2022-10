Hoe Snapchat de laatste drempel van online shoppen wegneemt met Augmented Reality

Er zijn nog maar weinig drempels over als het gaat om online shoppen: men hoeft het huis niet uit, het kan op ieder moment van de dag en het wordt de volgende dag (soms nog diezelfde dag) geleverd. Maar, hoe zit dat met zonnebrillen en make-up? Daar lijken consumenten liever voor naar de winkel te gaan. Communicatie-app Snapchat wil online winkelen nog makkelijker maken middels Augmented Reality. FashionUnited bracht op uitnodiging een bezoek aan het evenement ‘Snap AR Fashion & Beauty Experience’ en duikt in de digitale - of toch echte - wereld.

Augmented Reality (AR) is een technologie die door een computer gegenereerd beeld over het beeld in de echte wereld projecteert. Snapchat gebruikt de AR-technologie al jaren. Het begon met humoristische filters, maar het begint nu een serieuze rol te spelen in de mode- en schoonheidsindustrie. Grote bedrijven zoals Adidas, Dior, Nike en Prada maken er al gebruik van. Snapchat probeert een offline winkelervaring na te bootsen door consumenten virtueel producten te laten passen.

In de Hallen Studio’s te Amsterdam staan diverse mode- en make-upstands tentoongesteld. Alle stands zijn voorzien van gele bordjes met een snapcode. De snapcode - te vergelijken met een QR-code, voorzien van een klein icoon van het desbetreffende item - moet gescand worden met de snapchat-camera. Het item verschijnt op het beeldscherm als een filter. Of het nu gaat om een jas, tas, broek, schoen of horloge, het wordt geprojecteerd op het lichaam van de consument zoals het er in realiteit uit hoort te zien. Dat heeft te maken met drie technologische innovaties van de snapchat-camera. De lens is voorzien van ‘world object scale’, ‘body mesh enhancement’ en ‘ray tracing’. ‘World object scale’ zorgt ervoor dat het object te zien is in ware grootte. Door de ‘body mesh enhancement’ past het object zich aan, aan het lichaam van de consument. ‘Ray tracing’ voegt licht- en schaduweffecten toe, zodat het object als ‘echt’ beschouwd kan worden. Op die manier wordt een zo reëel mogelijk beeld van het item nagebootst.

De snapcodes moeten gescand worden om een AR-filter te verkrijgen. Credit: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

Snapchat bootst offline winkelervaring na met Augmented Reality

Het item waar tijdens het evenement (bijna) geen verschil tussen AR en de realiteit zit, is een rode Puma-sneaker. Zelfs de witte details op de neus van de schoen en het patroon van de zool is meegenomen in de AR-versie. Wanneer een consument het product virtueel heeft gepast en is overtuigd van een aankoop, kan men via de filter doorgestuurd worden naar de webshop. De consument krijgt het virtueel gepaste item te zien en kan een bestelling plaatsen. Snapchat wil hiermee het aantal retourzendingen verminderen en zo de impact op het milieu verkleinen. “Zo’n 66 procent van de consumenten in Nederland zegt minder te retourneren, omdat ze het product al eens ‘in het echt’ gezien hebben. Consumenten zien hoe het hen staat, waardoor meer zekerheid over de aankoop wordt gecreëerd”, vertelt Toccara Baker, Product Marketing Manager bij Snapchat EMEA. Een nadeel van een virtuele passessie is dat de consument (nog) geen maat suggestie krijgt. Hierdoor kan een consument geneigd zijn verschillende maten te bestellen, waardoor een retourzending niet is uitgesloten.

De rode Puma-sneaker met de snapcode. Credit: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

Snapchat werkt samen met mode- en make-upmerken die consumenten een unieke, speelse online winkelervaring willen bieden. “Wanneer een merk met ons wil samenwerken, gaan we in gesprek over de ideeën die ze hebben en kijken we of dat aansluit bij de visie van Snapchat. Bedrijven moeten ervoor openstaan om lenzen en filters te creëren die uniek zijn. Zo heeft Nike bijvoorbeeld een filter gecreëerd die laat zien hoe je een juiste squat-houding aanneemt terwijl de consument een sportlegging uitprobeert”, vertelt Baker. Door de snapchatfilters en -lenzen krijgen merken de kans een advertentieplatform op te bouwen die consumenten stimuleert een aankoop te doen. “En het werkt”, knikt Baker, “94 procent van de merken waar we mee samenwerking ziet dat consumenten sneller een bestelling plaatsen”.