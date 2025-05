Hoe STUDIO 9 internationale retail-expertise naar Nederland brengt

Met 25 jaar ervaring in de mode-branche heeft Femke van der Gugten een brede expertise opgebouwd. Ze begon haar carrière in de kledingproductie en bezocht regelmatig fabrieken in Europa en Azië. Later specialiseerde ze zich in garment accessories en packaging – een vakgebied dat ze omschrijft als “bijzonder veelzijdig en rijk aan productinhoudelijke kennis.”

Vandaag de dag is Femke Country Manager Nederland bij STUDIO 9. Vanuit die rol ondersteunt ze mode-, lifestyle- en sieradenmerken bij het versterken van hun in-store beleving en branding met op maat gemaakte trims en retailconcepten. “Bij STUDIO 9 leveren we geen standaardproducten. Alles wat we doen is maatwerk – van afzonderlijke productcategorieën tot volledige conceptontwikkeling,” legt ze uit. “Nederlandse merken willen vaak eerst een samenwerking uittesten voordat ze opschalen. Met onze werkwijze is dat heel goed mogelijk.”

Femke van der Gugten, Country Manager Nederland. Credits: STUDIO 9

Expertise op maat: van specialist tot specialist

Een van de grootste krachten van STUDIO 9 zit in de manier waarop het team is opgebouwd. Dankzij in-house specialisten op het gebied van design, regelgeving en digitale oplossingen profiteren klanten van deskundige ondersteuning, volledig afgestemd op de Europese markt. “Onze klanten staan direct in contact met de juiste expert – of het nu gaat om de regelgeving rond carelabels en digital product passports (DPP) of het selecteren van de juiste digitale tools voor een optimale retail experience.”

Credits: STUDIO 9

Nederlandse merken hechten waarde aan efficiëntie, transparantie en duurzame samenwerkingen. De open bedrijfscultuur van STUDIO 9 – geworteld in Scandinavische waarden – sluit daar naadloos op aan. Als onderdeel van de wereldwijde Nine United-familie opereert STUDIO 9 binnen verschillende culturen, waarbij vertrouwen, eerlijkheid en ambitie een sterke, gedeelde basis vormen.

De Nederlandse retailmarkt is volop in beweging. Fysieke winkels moeten zich onderscheiden van online spelers door een unieke, belevingsgerichte customer experience te bieden. “Wij helpen merken om een samenhangend verhaal te vertellen – van de trims op een kledingstuk tot het schap in de winkel,” zegt Femke. “Of het nu gaat om een volledige rebranding of een opvallend retail-element: elk detail moet voelen als een zin uit hetzelfde verhaal.”

Van compliance tot bewuste materiaalkeuzes

STUDIO 9 ondersteunt merken ook bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen ze met transparantie over materialen, productieprocessen en de CO₂-voetafdruk van afzonderlijke componenten. Met een zorgvuldig samengestelde material library en ontwerpprincipes gebaseerd op bewuste keuzes, helpt het team klanten om goed onderbouwde beslissingen te nemen die aansluiten bij hun merkwaarden.

Credits: STUDIO 9

Maak kennis met STUDIO 9

STUDIO 9 zet de komende jaren in op verdere groei in Nederland. “We zijn geen nieuwkomer in de branche – we stellen ons hier alleen aan nieuwe klanten voor,” aldus Femke. “Stap voor stap bouwen we aan vertrouwen, altijd met de lange termijn in gedachten.”

Merken die op zoek zijn naar maatwerk, heldere communicatie en een betrouwbare partner in sourcing en productie, ontmoeten STUDIO 9 op beurzen zoals Munich Fabric Start en EuroShop 2026. Ook is een bezoek aan de showroom mogelijk of kan er contact worden opgenomen met Femke van der Gugten: femke.gugten@nineunited.com.

Credits: STUDIO 9

Over STUDIO 9

STUDIO 9 maakt deel uit van Nine United en is gespecialiseerd in complete brandingoplossingen voor trims, verpakkingen, retaildecoratie en winkelinterieur. Met het hoofdkantoor in Denemarken, een wereldwijde productiestructuur in Europa en Azië en lokale aanwezigheid in Nederland en Duitsland, combineert STUDIO 9 Scandinavisch design met een sterke focus op kwaliteit, compliance en verantwoord produceren.