Hoe Style Labels een voortrekkersrol speelt met duurzame kindermode

Quapi en Levv, het zijn twee kindermodelabels met elk een eigen gezicht. Het moederbedrijf van beide merken is het Nederlandse Style Labels, dat internationaal hard aan de weg timmert en hiervoor achter de schermen samenwerkt met TCOG. Een nieuwe mijlpaal is dat Levv als eerste kinderkledingmerk een newborn-collectie lanceert die volledig fairtrade is, op een toepasselijk moment, tijdens de Fairtrade Cotton Week.

Tien jaar geleden startte Monique van der Staay met Quapi Kidswear, een kindermodemerk dat staat voor comfortabele kleding van hoge kwaliteit. Vanuit de wens om meerdere labels op de markt te introduceren, ontstond in 2017 Style Labels. Suzanne Bays, mede-eigenaar en zus van de oprichter, vertelt hoe het bedrijf al drie keer uit zijn jasje is gegroeid. “Vandaar dat we ons huidige hoofdkantoor in Hendrik Ido Ambacht vier jaar geleden op de groei uitkozen”, vertelt ze. “Toen we het grote pand betrokken, dachten we: nu kan er wel een merk bij.”

Sterk en hecht team

En zo werd in 2018 Levv Girls geboren. Het meisjeslabel groeide al snel uit tot een volwaardig kindermerk voor meisjes én jongens met een grote matenrange. Ook Quapi telt inmiddels drie collecties: een newborn-, mini- en kindercollectie. “Beide merken hebben echt een eigen gezicht”, vertelt Bays. “Waar Quapi heel kleurrijk is, kenmerkt Levv zich door rustige kleuren en prints. Vanuit ons hoofdkantoor voltooien we het volledige proces: van styling tot verkoop, marketing en distributie. Mijn zus en ik vullen elkaar perfect aan: zij is het creatieve brein, ik juist heel zakelijk. We hebben door de jaren heen een sterk, hecht team om ons heen verzameld van inmiddels 24 mensen, allemaal met veel ervaring en passie voor mode. We werken nauw samen om de collecties te realiseren en te verkopen: we doen het echt met elkaar.”

Goede basis voor verdere groei

Met de groei van het bedrijf had Style Labels in 2015 behoefte aan een goed ERP systeem. Na gesprekken met meerdere partijen, was er met TCOG de beste klik. “We zochten een partner die een compleet pakket kan aanbieden, waarmee we ons hele bedrijf kunnen aansturen. Van productie tot magazijn”, vertelt Laura Stolk, Online Business Developer bij Style Labels. “TCOG heeft veel ervaring in de fashionbranche. Daar hebben we veel profijt van, want ze weten precies wat er speelt in de markt. ItSuitsFashion, de fashion totaaloplossing van TCOG, biedt alle functionaliteit die een fashionbedrijf nodig heeft, waaronder maten, kleuren, seizoenen en collecties. Het is echt de basis van ons bedrijf. Een groot voordeel is dat alle productgegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd, waarna alle data naadloos zijn gesynchroniseerd met andere applicaties.”

Zichtbaar zijn is key

De merken van Style Labels worden verkocht bij diverse kinderkledingwinkels, multibrand-stores en online shops. Stapsgewijs breidt het bedrijf ook zijn e-commerce-activiteiten verder uit, in samenwerking met TCOG. “In de huidige markt is het onmogelijk om als merk geen eigen webshop te hebben”, stelt Stolk. “Het is een visitekaartje en tevens een goede promotie. Hoe bekender onze merken zijn, hoe beter onze klanten deze ook verkopen. Daar geloven we in.” TCOG zorgde samen met partner Tinx-IT voor een geïntegreerde e-commerce oplossing. Een samenwerking met ChannelEngine biedt Style Labels toegang tot internationale, online marktplaatsen. “Het is belangrijk om ook op deze kanalen zichtbaar te zijn”, vervolgt Stolk. “Erg fijn is dat TCOG dit soort stappen niet alleen snel weet te realiseren, maar ook meedenkt over de kostenefficiëntie.”

Fairtrade babycollectie

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de kindermodemarkt. “We zijn dan ook heel trots dat we met Levv als eerste Nederlandse kinderkledingmerk een newborn-collectie lanceren die volledig fairtrade is”, vertelt Bays. Voor deze collectie maken we gebruik van biokatoen dat heerlijk zacht aanvoelt. Het is het allerbeste wat er op dit moment verkrijgbaar is voor zowel de mens als de wereld, en hoe mooi is het om hiermee bij baby’s te beginnen? Ons doel is om het biokatoen op termijn voor alle newborn-collecties van Levv en Quapi te gaan gebruiken, en in de toekomst voor alle collecties van onze merken. Dit is alvast een hele mooie eerste stap.”

Toewijding en enthousiasme

Wat de toekomst brengt voor Style Labels? “We plannen niet al te ver vooruit, een vijfjarenplan hebben wij nooit gehad”, zegt Bays. “Maar uiteraard denken we na over waar we heen willen met het bedrijf. Verder groeien in het buitenland is zeker onze ambitie. En ik sluit niet uit dat we het merkenpakket in de toekomst verder zullen uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen. De wereld verandert echter zo snel, dat veel zaken niet gepland kunnen worden. Tot nu toe hebben toewijding, enthousiasme en hard werken ons heel ver gebracht. Groei en vooruitgang komen bijna vanzelf op ons pad. Uiteraard is het belangrijk om omringd te worden met de juiste mensen en partners.” Ondernemen met haar zus noemt Bays ‘het beste dat haar ooit is overkomen’. “We laten elkaar heel vrij, maar alle belangrijke beslissingen die we nemen, nemen we samen.”

