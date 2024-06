Hoe Summum de expertise van Modexpress inzet om samen ambities waar te maken

Toen Jos en Jorien Wijker in 1998 het Amsterdamse modelabel Summum oprichtten, konden ze zich niet voorstellen hoeveel internationaal succes het merk vandaag de dag zou hebben. Het zelfbenoemde "nuchtere Nederlandse merk met een internationale uitstraling" groeide uit van één collectie tot 11 winkels in heel Nederland en talloze wholesale partners. Nu wordt Summum verkocht in achttien landen. Terwijl het merk zijn aanbod blijft uitbreiden naar nieuwe internationale markten, zocht commercieel directeur Lars Gelling, die al meer dan 18 jaar bij het merk werkt en de exportactiviteiten heeft opgebouwd, naar de juiste logistieke en fulfilmentpartner om hun ambitieuze groei te realiseren.

Met de uitbreiding van Summums internationale online business wist hij dat, om aan de stijgende verwachtingen van de klant te kunnen blijven voldoen, vooral wat betreft verzendsnelheid en efficiëntie, het beste zou zijn om een toegewijde externe logistieke dienstverlener in te schakelen voor voorraadbeheer, orderverwerking en retouren. Omdat hij wilde werken met een specialist in fashion logistiek en fulfilment, nam hij in 2020 contact op met Modexpress. "Omdat we groeiden en groeiden, besloot ik dat we een toegewijde logistieke partner moesten vinden die de verzending en uitvoering van onze voorbestellingen kon overnemen," legde Gelling uit. Modexpress werd in 1985 opgericht als hangende kledingtransporteur en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende internationale logistieke dienstverlener voor de mode-industrie. Modexpress onderscheidt zich door een divers aanbod van diensten die zijn afgestemd op de unieke behoeften van moderetailers en -merken. Met zeven warehouses in Nederland met meer dan 200.000 vierkante meter en hun eigen transportnetwerk biedt Modexpress wereldwijde ondersteuning aan modemerken. Hun kracht ligt in hun vermogen om wholesale, retail en e-commerce diensten te combineren en aan te passen aan de dynamische eisen van de mode-industrie.

Ik heb het volste vertrouwen in dat Modexpress al onze logistieke en warehouse-ambities kan en zal vervullen. Lars Gelling, commercieel directeur van Summum, over de samenwerking met Modexpress

Credits: Lars Gelling,Commercieel directeur van Summum

Sinds 2021 is Modexpress verantwoordelijk voor alle pre-order verzendingen van Summum en de samenwerking tussen de twee is in de loop der jaren alleen maar sterker geworden, dankzij de bereidheid van het logistieke bedrijf om elke uitdaging aan te gaan en de toewijding aan succes. "We hebben de afgelopen jaren heel nauw samengewerkt en ik vind het prettig dat onze communicatie heel open en flexibel is," voegt Gelling toe. Aangezien veel van Summums producten blazers, pakken, broeken en jurken zijn die hangend geleverd moeten worden, was het uiterst belangrijk om met de juiste partner te werken die deze service foutloos kan leveren. Modexpress biedt zowel voor verplakte als hangende kleding (GOH) levering en retouren aan, en maakt gebruik van een Pocket sorter systeem in haar warehouses om ervoor te zorgen dat alle bestellingen en retouren snel, geordend en effectief worden verwerkt. "Hierin is Modexpress erg flexibel en behulpzaam om ervoor te zorgen dat alle pre-orders slagen."

Hoe sneller en beter onze producten worden geleverd, hoe beter onze producten online en in de winkels worden verkocht! Lars Gelling, commercieel directeur van Summum, over de samenwerking met Modexpress

Credits: Summum

In 2023 beheerde Modexpress 600.000 pre-orders voor Summum, een belangrijke mijlpaal in de samenwerking. "Dit aantal zal in de toekomst nog veel meer groeien, omdat we onze samenwerking met hen uitbreiden", legt Gelling uit. Voortbouwend op hun samenwerking van de afgelopen jaren, heeft Gelling er alle vertrouwen in dat Modexpress Summum kan helpen met haar nieuwe ambities op het gebied van logistiek en warehousing terwijl het bedrijf blijft groeien. "Omdat we nog steeds groeien in alle divisies, hebben we besloten dat Modexpress vanaf juli al onze business-to-business (B2B) nabestellingen overneemt, evenals onze direct-to-consumer (B2C) bestellingen en retouren," aldus Gelling. Een duidelijk voorbeeld van een succesvolle samenwerking, Modexpress kan alle B2B nabestellingen en B2C bestellingen en retouren van Summum snel beheren, omdat het bedrijf de mogelijkheden heeft om haar aanbod en diensten voor alle klanten te schalen. In het nieuwgebouwde warehouse kan Modexpress bijvoorbeeld tot 125.000 e-commerce items per dag verwerken en heeft het de opslagcapaciteit voor 5 miljoen items, waardoor Modexpress snel en gemakkelijk kan inspelen op Summums seizoensgebonden schommelingen in bestel- of retourvolumes naast mogelijke verschuivingen in de markt. "Dankzij deze uitbreiding van onze samenwerking met Modexpress kunnen we op ons huidige hoofdkantoor in Amsterdam blijven en ons concentreren op de groei van onze internationale markten en modecollecties om ons bedrijf te versterken," zegt Gelling.

Naast het inzetten van haar marktkennis en ervaring om haar klanten zoals Summum te helpen groeien, biedt Modexpress een toegewijde klantenservice-aanpak. Het biedt operationele ondersteuning en directe communicatie met haar klanten. Klantenservicemedewerkers zijn strategisch op locatie geplaatst, waardoor ze direct contact hebben met klanten zoals Summum en medewerkers op de werkvloer. "Voor ons is dit een schoolvoorbeeld van een partnership met een unieke chemie als het gaat om dagelijkse communicatie, wederzijds begrip, plezier en uiteindelijk het klaren van de klus voor Summum," aldus Jan Piet Duijn, site manager voor het Modexpress warehouses in Alphen aan den Rijn. De fysieke aanwezigheid en duidelijke communicatie tussen de twee zorgen voor een dynamische aanpak, waardoor problemen of vragen efficiënt worden aangepakt. "Ik waardeer het hoe Modexpress Summum altijd op een zeer goed serviceniveau neerzet. Dit geeft ons en onze klanten echt het gevoel dat we nummer één zijn in Alphen aan den Rijn. We hebben altijd direct contact met ze als er problemen zijn en ze komen direct naar ons toe met oplossingen."

Vooruitkijkend ziet Summum volop groeikansen in zowel Nederland als daarbuiten, en Gelling is erop gebrand om samen met Modexpress hun bedrijf verder uit te breiden. "We richten ons op groei in Duitsland en Frankrijk als onze grootste exportmarkten voor de komende jaren," zei hij. "Voor Summum is het hebben van een logistieke partner zoals Modexpress noodzakelijk om deze volgende fase van groei te bereiken en we kijken ernaar uit om samen te groeien." Modexpress werkt altijd graag samen met klanten zoals Summum, die dezelfde toekomstvisie delen, en is blij dat hun partnerschap zich blijft ontwikkelen. "Onze samenwerking met Summum kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit, gecombineerd met Amsterdamse humor", vertelt Cor Noorlander, Chief Commercial Officer bij Modexpress. "Het is altijd een plezier om met Summum samen te werken. We waarderen de samenwerking en de ambitie die we delen voor de toekomst."

Credits: Cor Noorlander, Chief Commercial Officer bij Modexpress

